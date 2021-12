Brutte notizie in arrivo per molte famiglie italiane che a partire da gennaio 2022 rischiano di dover fare i conti con l’ennesima stangata per quanto riguarda le bollette di luce e gas. Ecco cosa c’è da aspettarsi.

A partire dal frigorifero, passando per il televisore fino ad arrivare al riscaldamento, sono davvero tanti gli apparecchi presenti nelle nostre abitazioni, che incidono, inevitabilmente e pesantemente, sul costo finale delle bollette per le utenze domestiche che poi andremo a pagare. Se tutto questo non bastasse, con l’arrivo dei mesi invernali molti elettrodomestici vengono utilizzati con maggior frequenza. Un aspetto, quest’ultimo, che non deve essere affatto trascurato.

Questo in quanto ogniqualvolta utilizziamo un dispositivo finiamo per incidere negativamente sul bilancio famigliare, già messo a dura prova dalla crisi economica causata dal Covid. Se tutto questo non bastasse, ad aggravare la situazione è l’ennesima stangata con cui molte famiglie e aziende si ritroveranno a dover fare i conti con l’arrivo del nuovo anno per via dei tanto temuti rincari sulle bollette di luce e gas. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da aspettarsi.

Bollette luce e gas, in arrivo nuova stangata da gennaio 2022: tutto quello che c’è da sapere

Spesso non ci facciamo caso, eppure, come già detto, tutte le volte in cui utilizziamo un apparecchio stiamo contribuendo a consumare energia, che finirà per incidere sull’importo finale delle bollette di luce e gas. Quest’ultime, a loro volta, giungono puntuali nelle nostre abitazioni, con tanto di importi da pagare e scadenze da rispettare.

Per questo motivo non stupisce che molti cerchino di limitare il più possibile i consumi, in modo tale da poter risparmiare qualche euro. Proprio in tale ambito, qualche settimana fa abbiamo visto assieme quali sono gli elettrodomestici che consumano di più e che portano spesso molte famiglie a dover fare i conti con delle vere e proprie stangate in bolletta. A proposito di quest’ultime, però, l’incubo sembra essere dietro l’angolo.

Nonostante i tentativi di limitare i consumi, infatti, il rischio di dover fare i conti con una batosta per quanto riguarda le bollette di luce e gas con l’arrivo del nuovo anno è davvero molto alto. Ma per quale motivo? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Bollette luce e gas, preoccupante aumento dei prezzi: cosa c’è da aspettarsi

Stangata in arrivo con l’inizio del 2022 per molte famiglie e imprese italiane per via del preoccupante aumento dei prezzi delle bollette di luce e gas e non solo. In base agli ultimi dati, infatti, i rincari saranno particolarmente alti. Entrando nei dettagli, bisogna sapere che secondo le ultime stime la bolletta dell’energia elettrica potrebbe aumentare tra il 20% e il 25% rispetto ai tre mesi precedenti. Il gas, a sua volta, potrebbe aumentare tra il 35 e il 40%.

Aumenti che non possono passare di certo inosservati, soprattutto considerando che ogni famigliare si potrebbe ritrovare a dover pagare fino a circa 800 euro in più. Una vera propria batosta, soprattutto considerando la crisi finanziaria che molte famiglie si ritrovano ad affrontare in seguito all’impatto negativo del Covid sull’economia.

Secondo Nomisma, infatti, nel primo trimestre del 2022 la luce potrebbe registrare un aumento pari al 17%. Il gas, invece, un aumento pari addirittura al 50%. Dal punto di vista dei soldi da sborsare, quindi, secondo l’Unione nazionale dei consumatori, ogni famiglia si ritroverebbe a dover pagare ben 136 euro in più per la luce e 679 euro in più per il gas. Ne consegue, quindi, una stangata che supera gli 800 euro a famiglia.

Bollette, il governo cerca altri tre miliardi di euro

Uno scenario da incubo, quello che potrebbe verificarsi con l’arrivo del nuovo, per cui si richiede l’attuazione di misure ad hoc. Ad incidere pesantemente sulla situazione, ricordiamo, è l’aumento dei prezzi delle principali materie prime. A questi bisogna inoltre aggiungere un aumento generale dei prezzi, ovvero l’inflazione, che contribuirà a gonfiare ulteriormente i prezzi delle bollette

Oltre a quest’ultime, quindi, bisogna fare i conti anche con altri rincari, come ad esempio quello del cibo e della benzina. Proprio in questo contesto, pertanto, il governo sta lavorando in modo tale da trovare una soluzione attraverso la quale cercare di mitigare il danno. In particolare l’esecutivo a guida Draghi ha già stanziato 3,8 miliardi di euro. Quest’ultimi, però, non risultano purtroppo sufficienti.

Per questo motivo il governo starebbe lavorando per trovare altri 3 miliardi di euro, grazie ai quali evitare che con l’inizio del 2022 gli italiani si possano ritrovare a vivere l’ennesimo incubo. Varie l’ipotesi in ballo, come ad esempio quella di cancellare l’Iva sulle bollette. Al momento, però, nulla è stato ancora deciso in tal senso. Non resta quindi che attendere e vedere quali saranno le prossime mosse dell’esecutivo al fine di contrastare il preoccupante aumento delle bollette di luce e gas.