Quello che è successo nell’ultimo concorso ha dell’incredibile. Una giocata, più di venti combinazioni indovinate.

La vincita registrata al Lotto poco dopo l’estrazione dell’ultimo concorso dell’appena trascorso 9 dicembre ha subito prodotto commenti molto sopra le righe. Una fortuna sfacciata secondo alcuni, l’incastrarsi perfetto di una serie di dinamiche tutte insieme. La buona sorte insomma, la dea fortuna, come vogliamo cambiarla. Il risultato non cambia, parliamo di ben 22 combinazioni indovinate con una giocata minima, 1 euro. Cosa è successo dopo la vincente intuizione del fortunato giocatore? Tutta magia si potrebbe dire.

I numeri in questione, quelli prescelti per tentativo rivelatosi poi fortunato sono i seguenti: 31-35-59-61-69, cosa ha indovinato con questi numeri il nostro fortunato giocatore? Qualcosa di realisticamente impressionante. In ordine, 10 ambi, 10 terni, una quaterna ed una cinquina. Ammontare totale della vincita, circa 62mila euro. Certo non parliamo di somme da capogiro, ma aver messo insieme con un solo euro tutte queste vincenti intuizioni non è certo cosa da poco, ed il premio è più che importante, considerati i tempi.

Lotto, indovina 22 giocate vincenti: cosa vogliono dire quei numeri?

La vincita in questione è avvenuta a Sirtori, in provincia di Lecco. In men che non si dica il paese è scoppiato in un coinvolgente urlo di soddisfazione, il tutto finalizzato a scoprire chiaramente il nome del fortunato vincitore, ma di quello non c’è alcuna traccia almeno al momento. In molti si sono chiesti come possa aver trovato la combinazione vincente il fortunato vincitore, in base a quale riflessione, dinamica, ragionamento, se di queste dinamiche si tratta. E allora, sotto con la smorfia napoletana a leggere cosa vogliano dire quei numeri in particolare.

L’interpretazione, relativamente importante, perchè magari il nostro fortunato giocatore ha preso quei numeri dalla targa della sua auto o da quella di sua moglie, può risultare in ogni caso importante. 31 nella smorfia è associato al padrone di casa, 35 fa l’uccello, 59 i peli, 69 è il numero che indentifica il sottosopra. Ora sotto con le varie supposizioni, parliamo di qualcosa molto bizzarro a ben pensarci. La provincia di Lecco non è stata però l’unica fortunata, a sorridere nell’ultimo concorso del Lotto è tutta la Lombardia con altre interessanti vincite.

A Roccafranca, in provincia di Brescia vinti da ben 23.750 euro, mentre a Orio al Serio, invece, in provincia di Bergamo altra interessantissima affermazione da ben 9.750 euro. Ultimo concorso del Lotto che ha distribuito ben 4,4 milioni di euro in tutto il paese. Sopra il miliardo, invece l’ammontare delle vincite registrate dall’inizio di questo 2021. Questo è il momento dei numeri, dei concorsi e della ricerca della fortunosa affermazione per milioni e milioni di italiani. Il momento particolare, questo è sotto gli occhi di tutti, spinge sempre più cittadini a tentare la fortuna in ogni modo possibile ed immaginabile. Cambiare vita, cambiare ogni cosa.

L’attenzione è tutta rivolta ai 120 milioni e passa del Superenalotto. Il sei non vuole arrivare, non si verifica una vincita massima dallo scorso maggio. Successe nelle Marche, a Montappone l’ultima volta, poco prima dell’estate. 156 milioni di euro il bottino, una vincita davvero eccezionale ed un intero paese legittimamente in festa. Tutti sognarono un pezzo di quella vincita per la propria comunità. Persino il sindaco si mosse richiedendo una casa di riposo per Montappone. Ma niente, almeno che si sappia in giro, di tutto quanto alla fine fu realizzato.

L’Italia sogna, concorso dopo concorso, aumento dopo aumento del tanto sospirato jackpot. Sognare costa niente, vincere invece, è molto più difficile. Gli italiani sono concentrati sull’obiettivo, per quanto complesso, ai limiti dell’impossibile questo possa essere. Niente in questi casi può essere previsto, ma tutto, almeno nella migliore delle ipotesi, immaginato e perchè no, vissuto.