Massima attenzione per una nuova truffa in arrivo via e-mail. L’obiettivo dei truffatori è privarci del nostro denaro approfittando di una distrazione.

Gli attacchi da parte degli hacker stanno diventando sempre più frequenti. Gli avvisi di phishing dovrebbero mettere in allerta tutti noi ma è possibile che un attimo di distrazione possa rivelarsi fatale. La lettura di una e-mail o un messaggio dal testo preoccupante può far momentaneamente perdere lucidità portando direttamente nella trappola organizzata dai criminali del web. Link a prima vista inoffensivi possono dare il via ad una reazione a catena che finirebbe solamente con il conto corrente svuotato. Nessuno di noi vorrebbe che ciò accadesse. Di conseguenza è bene continuare a segnalare i tentativi di raggiri per mettere in guardia il maggior numero di persone.

Truffa via e-mail, cosa sapere

La truffa in atto prevede l’invio di una e-mail inoltrata da una presunta società di customer service che è stata incaricata da Unicredit di testare la soddisfazione dei clienti. Per compilare il questionario viene chiesto di cliccare sul link presente nel testo dell’e-mail, testo in cui si invita i lettori a diffidare di possibili truffe presenti in rete. Il raggiro, dunque, è doppio e “prende in giro” i malcapitati destinatari della missiva. Come riconoscere la falsità di quanto espresso nella posta elettronica?

Il primo passo è verificare l’indirizzo e-mail controllando, nello specifico, i caratteri presenti dopo la chiocciola. Se si leggono nomi strani e non ricollegabili alla banca di riferimento deve scattare il primo campanello d’allarme su una possibile truffa. Ad alimentare i dubbi, poi, dovrebbe essere l’arrivo della missiva nella cartella Spam della propria mail. Purtroppo riconoscere i contatti fasulli non è facile dato che nella Spam finiscono sia minacce reali che comunicazioni legittime.

Altri segni distintivi dei tentati raggiri

Un campanello d’allarme molto forte deve scattare nel momento in cui viene richiesto di cliccare su link per inserire dati personali, password o codici in generale. Mai digitare alcuna informazione del genere se prima non si è proceduto con il contattare il mittente per verificare la legittimità della richiesta.

Altri segnali distintivi di una tuffa potrebbero essere errori grammaticali presenti nel testo dell’e-mail oppure l’assenza di nomi di riferimento o la scrittura errata del proprio nome. Ricordiamo, infine, che la trappola può arrivare non solo tramite posta elettronica ma anche via sms. La Polizia Postale raccomanda la massima attenzione e la comunicazione immediata di eventuali raggiri.