Aprire un conto corrente online può rivelarsi una soluzione vantaggiosa. Scopriamo perché soffermandoci sulle migliori proposte presenti sul mercato.

Le esigenze dei cittadini sono cambiate in seguito alla pandemia da Covid 19. L’isolamento, le restrizioni, la paura del contagio hanno fatto nascere in ognuno di noi nuove esigenze legate principalmente al poter compiere operazioni di varia natura restando a casa. La spesa e gli acquisti telematici sono diventate azioni di routine per tante persone, ad esempio, ma le chiusure dello scorso anno hanno convinto molti contribuenti ad aprire un conto corrente online. Il motivo? Poter gestire i propri risparmi in tranquillità tra le pareti di casa, senza uscire, fare file, prendere appuntamenti e, soprattutto, a qualunque ora del giorno (o della notte). Scopriamo, dunque, quali sono le proposte migliori tra cui scegliere.

BuddyBank, il conto corrente online di Unicredit

Tra i migliori conti correnti telematici tra cui scegliere la soluzione preferita troviamo BuddyBank controllato da Unicredit. Il conto smart può essere gestito dal proprio smartphone Android o iOs e propone vantaggi e una gestione pratica ai clienti. BuddyBank è un conto modulare, associato ad una carta di debito Mastercard e a una carta di credito World Elite Black. Concede prestiti istantanei e prevede un servizio di messaggistica attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette. Il canone mensile è di zero euro ma per avere maggiori funzionalità è possibile attivale Modulo Love a 9,90 euro fino al 31 dicembre 2021 (poi diventeranno 14,90 euro). Questo modulo prevede varie agevolazioni su servizi e prodotti che potrebbero rivelarsi molto utili.

Hype, del settore fintech: leader indiscusso

Da vari anni domina il mercato italiano nel settore fintech (Finance e Technology) Hype. Sicurezza, trasparenza, compatibilità con i pagamenti Google Play e Apple Pay, la carta permette l’associazione ad un conto corrente online che offre una gestione semplice dei risparmi. Un’app permetterà di controllare le spese, verificare i pagamenti, investire i propri risparmi. Il correntista ha la possibilità di scegliere tra tre tipologie di conti. Start, gratuito con carta Mastercard con IBAN, Next con ricariche illimitate senza commissioni e Premium con bonifici istantanei gratuiti. Tra le limitazioni del conto citiamo un prelievo massimo giornaliero di 250 euro, una ricarica limite al giorno di mille euro e annuale da 2.500 euro.

Oval Money, il segreto di Intesa SanPaolo

Oval Money è una carta di debito Visa gratuita che consente di operare in modo innovativo su un conto corrente elettronico associato ad IBAN. Il conto è completamente gratuito e include varie funzionalità che non si pagano. Consente di creare portafogli di investimento, di effettuare trasferimenti istantanei tra clienti Oval – attenzione ai controlli del Fisco – e di prelevare gratuitamente presso gli sportelli Atm dell’area Euro.