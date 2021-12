L’ex cancelliera tedesca cede il testimone a Olaf Scholz, mettendo fine a una leadership durata sedici anni. Ecco quale sarà l’importo della pensione Merkel.

Sarà certamente un’Europa diversa quella che si sveglierà domattina. L’8 dicembre, Festa dell’Immacolata, si chiude ufficialmente l’era di Angela Merkel alla guida della Germania. E anche per il Vecchio Continente, in qualche modo, si apre una nuova fase, senza il volto di una leader politica che ha accompagnato e influenzato la scena europea dal lontano 2005. Sedici anni, abbastanza per consegnare a Olaf Scholz un Paese diverso, che ha eroso la disoccupazione dei primi anni Duemila e creato una politica “germanocentrica” come modello per il resto dei Paesi membri dell’Unione europea.

Già la sua elezione fu storica: prima donna eletta Cancelliere, al termine dell’era dell’Agenda 2010 avviata da Gerhard Schroder, in una Europa già in profondo cambiamento e non solo per il triennio dell’euro appena compiuto. Negli anni, Merkel ha saputo fornire una leadership forte soprattutto in ambito comunitario, contribuendo a riformare il sistema di sostegno alle economie colpite dalla crisi di debito. Allo stesso modo, durante la crisi migratoria del 2015, ha allentato la stretta sui confini, accogliendo in Germania oltre un milione di rifugiati.

Angela Merkel va in pensione: ecco quanto prenderà

Quando Angela Merkel è entrata alla Bundeskanzleramt, l’Europa aveva da poco adottato la moneta unica. Alla sua uscita, si ritrova con un membro in meno (il Regno Unito, uscito dopo i lunghi negoziati della Brexit) e con le scorie della sfida epocale della pandemia. Alla quale Merkel ha contribuito con un maxi-piano da 750 miliardi finanziato dalle obbligazioni congiunte emesse proprio dalla Commissione europea. L’ultima grande mossa in direzione di un’unità sul piano fiscale, non solo della libera circolazione e del libero scambio. Un’eredità pesantissima che lascerà nelle mani del leader Spd. Al quale spetterà il compito di tenere la barra dritta nella difficile società post-pandemica che inizierà il suo cammino proprio nel 2022.

Da parte sua, Angela Merkel si “accontenterà” di farsi da parte con una pensione in grado di farle trascorrere in tranquillità la vita dopo la Cancelleria. Circa 15 mila euro al mese, derivati dalla lunghissima militanza alla Bundeskanzleramt come al Bundestag. Come cancelliera prendeva di più, circa 25 mila euro al mese. Con il suo addio alle scene della leadership politica dovrà scendere di 10 mila euro, senza necessità, probabilmente, di modificare più di tanto il tenore di vita. Perlomeno da un punto di vista economico. Riorganizzare la propria vita dopo una militanza simile (31 anni in Parlamento) potrebbe essere impegnativo. La sua pensione (regolamentata dalla legge tedesca) le darà una mano.