Il sorriso più grande arriva a Venezia, dove un giocatore piazza una vincita da 500 mila euro. E non sarà l’unico a sorridere col 10 e Lotto.

Si chiude in bellezza coi concorsi del 10 e Lotto. Il sorriso più grande arriva a Venezia, dove un giocatore è riuscito ad aggiudicarsi la bellezza di 500 mila euro grazie a un “9”. Una giocata pazzesca, davvero in grado di cambiare la vita dell’anonimo vincitore, capace di indovinare la combinazione giusta su un lotto infinito di possibilità. Alla vincita suprema ci è andato vicino anche un altro giocatore, che la sua schedina l’ha riempita a Santa Marinella, in provincia di Roma. La brezza marina, nonostante l’aria invernale, deve aver portato fortuna visto che la cifra vinta è stata di 20 mila euro.

Non cambieranno la vita ma, di certo, daranno una grossa mano a chi li ha vinti. Terzo posto sul podio dell’estrazione del 10 e Lotto, per un giocatore della provincia di Bari, residente a Rutigliano, comune di poco meno di 19 mila anime. Vincita: 8 mila euro. Soldi che, di questi tempi, faranno sicuramente comodo e non solo per i regali e le altre spese di Natale.

10 e Lotto e SuperEnalotto, le grandi vincite

Non solo 10 e Lotto tuttavia. Tutte le grandi lotterie dell’estrazione del 7 dicembre hanno riservato grosse sorprese. Basti pensare a quanto accaduto a Noicattaro, sempre in provincia di Bari, dove una cinquina ha permesso di realizzare una vincita da 50.596 euro. Cifra che contribuisce ad accrescere ulteriormente il montepremi complessivo erogato grazie alle giocate su ruote e lotterie, per un totale di 5,44 miliardi di euro assegnati solo con le estrazioni del Lotto e del 10 e Lotto. Per quanto riguarda il SuperEnalotto, il 6 è associato a un jackpot sontuoso: azzeccando la combinazione vincente, al 7 dicembre 2021 c’erano a disposizione qualcosa come 120.800.000 euro. Ecco, questa cifra davvero potrebbe far trascorrere un bel Natale a chiunque.

LEGGI ANCHE >>> 10 e Lotto, minimo investimento massimo risultato: la vincita è da sogno

Anche la giocata di Venezia, tuttavia, può regalare dei bei momenti. L’estrazione del 10 e Lotto si gioca su 20 numeri, che corrispondono ai primi due estratti di ogni ruota del Lotto, tranne quella Nazionale. Qualora vi fossero dei numeri duplicati, farà fede il terzo estratto. Inoltre, questa specifica lotteria permette di giocare anche il Numero Oro e il Doppio Oro, ovvero delle opzioni in grado di allargare le possibilità di vittoria. Indovinando uno dei due è già possibile ottenere dei premi. L’ultima estrazione del 10 e Lotto si è articolata sui seguenti numeri: 06 – 10 – 15 – 22 – 28 – 30 – 32 – 35 – 36 – 51 – 54 – 59 – 67 – 69 – 72 – 75 – 79 – 86 – 88 – 90.

Numero oro: 72

Doppio oro: 72 – 30

Extra: 05 – 12 – 13 – 18 – 20 – 33 – 38 – 42 – 43 – 49 – 56 – 71 – 78 – 80 – 84.