Una vincita che in ogni caso rappresenta una più che magra consolazione. La festa esplode lo stesso per il vincitore.

Nessuna traccia del sei tra le combinazioni vincenti del Superenalotto, eppure un paese intero è pronto a lanciarsi a colpi di fortuna su quei 120 milioni di euro. L’estrazione di stasera potrebbe forgiare su due piedi un nuovo milionario, ma allo stesso modo tutto potrebbe essere rimandato ancora una volta come di fatti succede dallo scorso maggio. Nessuna traccia del trionfo principe da allora, nessuna traccia di neo milionari grazie al concorso forse più amato dagli italiani. Il sei insomma appare ancora lontano.

Lo scorso maggio, si diceva si festeggiò a Montappone, nelle Marche. Quella volta furono ben 156 i milioni assegnati al Superenalotto, un sei davvero fantastico che si concretizzò però nel silenzio generale. Nessuna notizia, infatti, si ebbe del fortunato vincitore, al punto da costringere il sindaco del piccolo comune a fare una richiesta esplicita: la costruzione di una casa di riposo per anziani a Montappone. Del vincitore, che si sappia, cronache alla mano, non c’è stato alcun avvistamento. A volte succede, può capitare che l’anonimato prenda il sopravvento.

Superenalotto, il 6 si nasconde ma la festa esplode lo stesso: un cinque indovinato a Cinisi

Il cinque però esce dall’urna, almeno quello si direbbe, nel corso dell’ultima estrazione avvenuta lo scorso sabato. Un cinque da ben 60mila euro, che certo se non fosse per il rimpianto di non aver indovinato un numero in più rappresenterebbe una gran bella cifra da conquistare. La cinquina è stata indovinata, in Sicilia, Cinisi, provincia palermitana. La ricevitoria vincente è quella presso il punto Sisal Bar Maltese, di Corso Umberto I. La festa in un modo o nell’altro è esplosa lo stesso, la voce è girata in pochissimi secondi, come spesso accade.

Questa la combinazione vincente che ha portato alla conquista di un cinque di tutto rispetto: 37, 43, 68, 72, 76, 85, J 27, SS 11 . L’estrazione completa, invece di sabato 4 dicembre 2021, è la seguente:

CATEGORIA N. VINCITE EURO Punti 6 nessuna – Punti 5+1 nessuna – Punti 5 4 59.655,55 € Punti 4 712 340,10 € Punti 3 23.874 30,60 € Punti 2 366.833 6,19 €

Al fortunato cinque vanno dunque ben 60mila euro, certo una somma esigua se si pensa ai 120 milioni di euro del sei, ma escludendo l’importo della vincita più alta conquistabile beh ci troviamo di fronte ad una signora vincita. Vincite secondarie, certo ma che di sicuro avranno il potere, offriranno anzi la capacità di mostrarsi pienamente funzionali ad un cambio vita. Risolvere qualche piccolo problema di percorso, progettare qualcosa di diverso, certo, la cifra è importante.

Il paese insomma è ancora pronto a sperare nel sei, nella giornata di oggi, questa sera insomma, l’estrazione tanto attesa potrebbe portare alla scoperta di un nuovo milionario, magari in sordina, proprio come a Montappone. In quel caso tutti saranno pronti a fare festa, come nel paesino marchigiano, vincitore presente o meno. Il conto alla rovescia è iniziato, l’estrazione è alle porte. Chissà a chi toccherà la prossima volta, sud, centro nord, magari isole?