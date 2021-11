Cosa fare se si vince una grossa somma di denaro al Superenalotto? Ecco alcuni consigli utili per non perdere la testa.

Inutile negarlo, prima o poi capita a tutti di sognare di vivere un vita diversa, magari proprio grazie alla vincita di una grossa somma di denaro al Superenalotto. Tra scadenze da rispettare a lavoro, passando per il pagamento delle bollette, d’altronde, sono tante le spese e gli impegni con cui bisogna fare i conti tutti i giorni. Se da un lato i soldi non danno la felicità, infatti, dall’altro lato contribuiscono senz’ombra di dubbio a risolvere numerosi problemi.

Allo stesso tempo non bisogna farsi prendere dall’entusiasmo. In caso di vincita milionaria al Superenalotto si potrebbe rischiare di sperperare in poco tempo quanto guadagnato. Proprio per questo motivo è sempre necessario prestare la dovuta attenzione. A differenza di quanto si possa pensare, gestire una grossa somma di denaro non è semplice. Anzi, è molto più facile incorrere in una situazione di cattiva gestione finanziaria. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo alcuni consigli utili per poter gestire al meglio una grossa somma di denaro.

LEGGI ANCHE >>> Superenalotto, svelato come hanno fatto a vincere 156 milioni: è bastata una frase

Vincere 100 milioni al Superenalotto, ecco come comportarsi

Ad ogni estrazione sono in tanti a sognare di cambiare la propria vita grazie a pochi numeri. Una vincita che potrebbe aiutare a cambiare il proprio destino, potendo finalmente vivere una vita più tranquilla, almeno per quanto riguarda l’aspetto economico. Ebbene, nel caso in cui tu venga baciato dalla fortuna, ti consigliamo innanzitutto di restare calmo e soprattutto non dire niente a nessuno. Finché non avrai incassato i soldi, infatti, è meglio tenere la bocca chiusa. A questo punto leggi bene le istruzioni su come fare per riscattare il premio. In questo modo eviterai di incorrere in possibili problemi di natura tecnica.

Lascia trascorrere alcuni giorni e rivolgiti ad un notaio, possibilmente in un’altra città rispetto a quella in cui vivi. Consegna quindi il biglietto, avendo l’accortezza di fare le opportune fotocopie. Il notaio ti chiederà dove fare arrivare il bonifico, dedotto ovviamente della sua parcella. Ebbene, in questo caso vi consigliamo di aprire un nuovo conto corrente presso un istituto che si trovi, anche in questo caso, in una città diversa da quella dove abiti. Comunica il nuovo Iban al notaio e attendi l’accredito sul conto della vincita.

LEGGI ANCHE >>> Eurovision, i Maneskin trionfano: quanto guadagna il vincitore (VIDEO)

Una volta riscosso il premio, ti consigliamo di contattare un bravo contabile o consulente finanziario. Quest’ultimo, infatti, potrà fornirti alcuni consigli utili su come gestire al meglio la tua vincita. In particolare devi stare attento a non spendere a destra e a manca. Concediti soltanto qualche piccola follia e, se possibile, non lasciare il tuo posto di lavoro. Anche se ricchi, infatti, è bene continuare a fare qualcosa e mantenere un basso profilo. In questo modo eviterai di attirare possibili attenzioni, continuando a vivere una vita all’insegna della tranquillità.