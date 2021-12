Vediamo a quanto ammontano i guadagni e il patrimonio di Massimo Ferrero imprenditore noto anche per essere il presidente della Sampdoria

Massimo Ferrero è un personaggio estroso ed esuberante che con il suo carattere sempre allegro ha dato una ventata di freschezza al mondo del calcio.

La sua popolarità è cresciuta da quando ha rilevato la Sampdoria, ma da diversi anni è un imprenditore di non poco conto, che può vantare tra i suoi business anche diverse sale cinematografiche grazie alla creazione del circuito Massimo Ferrero Cinemas.

Massimo Ferrero chi è, altezza, carriera

È nato a Roma nel quartiere Testaccio il 5 agosto del 1951 sotto il segno zodiacale del Leone. Ha gli occhi castani e i capelli grigi mentre non sono disponibili i dettagli sull’altezza e il peso. Fin da bambino era attratto dal mondo dello spettacolo di cui è entrato a far parte quando ha compiuto 18 anni. Si specializza nel ruolo di direttore di produzione e in seguito in quello di produttore esecutivo.

E proprio in questo ambiente che è nato il soprannome che ancora lo accompagna, ovvero “Er Viperetta” dato da un costumista gay respinto in malo modo dall’imprenditore. In seguito fonda la casa di produzione Blu Cinematografica.

Non si rivela un gran successo, anzi registra passivi pesanti. Si riscatta con la creazione del circuito Massimo Ferrero Cinemas e con la rilevazione di varie sale cinematografiche, alcune delle quali acquistate da Vittorio Cecchi Gori.

Le sue attività nel 2009 si espandono anche agli aerei. Nel 2009 acquisisce la compagnia di voli charter Livingston Energy Flight che però fallisce nel giro di poco tempo.

Massimo Ferrero moglie e figli

È stato sposato con Laura Sini dell’omonima azienda produttrice di latte e formaggi, da cui ha avuto una figlia di nome Emma. Nella sua relazione successiva con Manuela Ramunni sono nati invece Rocco Contento ed Oscar. Inoltre ha adottato altri due bambini di cui però non si conoscono i nomi.

Massimo Ferrero presidente Sampdoria

Tra lo stupore generale nel 2014 diventa proprietario della U.C Sampdoria, club calcistico della città di Genova. Una sorta di controsenso per lui che è da sempre romano e romanista. Un affare che non gli comporta costi se non i debiti della precedente gestione.

Nel corso della sua presidenza ha mantenuto il club costantemente in Serie A e in alcune annate la squadra ha concluso con piazzamenti più che dignitosi nella parte sinistra della classifica. In una sola circostanza è riuscito a centrare la qualificazione ai preliminari di Europa League, non riuscendo però ad accedere alla fase a gironi.

LEGGI ANCHE >>> Pietro Masotti, quanto guadagna Marcello Barbieri de Il Paradiso delle Signore

Massimo Ferrero quanto guadagna, patrimonio

In virtù del possesso di molte aziende controllate da Sport e Spettacolo Holding (tra cui figurano oltre che la Sampdoria, anche la Eleven Finance, V Production e Do & Go), il suo fatturato annuo è pari a 10 milioni di euro.

Per quanto concerne i guadagni che ha solo attraverso il club blucerchiato si aggirano intorno ad 1 milione di euro all’anno frutto dei 20mila euro che percepisce in qualità di presidente e dei 960mila per la carica di amministratore delegato.