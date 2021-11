Noto per vestire i panni di Marcello Barbieri ne Il Paradiso delle Signore, quanto guadagna l’attore Pietro Masotti?

Tra gli attori italiani più seguiti e apprezzati, Pietro Masotti è noto per vestire i panni di Marcello Barbieri de Il Paradiso delle Signore. Visto il suo grande successo, quindi, non stupisce che siano davvero in tanti a essere curiosi di scoprire qualcosa in più su di lui, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e quanto guadagna.

Pietro Masotti: chi è, altezza, carriera

Nome: Pietro Masotti

Altezza: 189 cm circa

Peso: informazione non disponibile

Data di nascita: 3 ottobre 1986

Luogo di nascita: Rutigliano, in provincia di Bari,

Nato a Rutigliano, in provincia di Bari, il 3 ottobre 1986, Pietro Masotti è alto circa 189 cm ed è del segno zodiacale della Bilancia. Ha sempre avuto una grande passione per la recitazione tanto che, dopo il liceo, si è diplomato presso l’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico di Roma nel 2008.

Inizia quindi a lavorare in teatro, per poi debuttare sul piccolo schermo con il programma varietà Volami nel cuore, condotto da Pupo. Nel 2010 prende parte al film L’estate di Martino, mentre due anni dopo è stato uno dei protagonisti di 10 regole per fare innamorare. Il 2017, invece, è impegnato in Rudy Valentino.

Ma non solo, nel corso della sua carriera ha recitato anche in Una pallottola nel cuore 2, Il commissario Montalbano e in Caccia al re – La narcotici. L’attore ha raggiunto il massimo della popolarità vestendo i panni di Marcello Barbieri de Il Paradiso delle Signore, la nota soap opera in onda su Rai 1. È inoltre spesso ospite del programma Oggi è un altro giorno con al timone Serena Bortone.

Pietro Masotti: vita privata, ex, fidanzata, figli

Particolarmente riservato, della vita privata di Pietro Masotti si sa davvero ben poco. Nel corso di un’intervista rilasciata nel gennaio del 2020 a Tv Soap, ha dichiarato: “Sì, sono fidanzato, quindi ho la serenità nel cuore. A differenza del mio personaggio, in realtà, non ho mai avuto bisogno di fare il seduttore nella quotidianità“. Non sono però mai trapelate notizie in merito all’identità della fidanzata del noto attore.

Pietro Masotti: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza il patrimonio e i guadagni di Pietro Masotti. Vista la sua carriera è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non indifferenti.

A tal proposito interesserà sapere che stando ad alcune indiscrezioni che circolano sul web, sembra che gli attori delle soap percepiscano da mille a 5 mila euro a settimana, in base al gradimento e alla popolarità del loro personaggio. Come già detto, però, si tratta solamente di indiscrezioni e non sono al momento disponibili informazioni certe in merito ai compensi degli attori de Il Paradiso delle Signore.

Spesso ospite del programma Oggi è un altro giorno, inoltre, sempre in base ad alcuni rumors sembra che la Rai riconosca generalmente agli ospiti delle varie trasmissioni dei gettoni di presenza che non superano i 500 euro lordi. Anche in questo caso, come già detto, si tratta solo di voci. Non sono disponibili, infatti, informazioni in merito ai compensi del noto attore per la sua partecipazione al programma Oggi è un altro giorno.

A proposito di guadagni e volgendo uno sguardo al mondo dello spettacolo in generale, inoltre, non si può non ricordare come proprio questo settore sia tra quelli maggiormente colpiti dall’impatto del Covid.

In base a quanto si evince dall’Osservatorio dell’Inps, infatti, nel 2020 il numero di lavoratori dello spettacolo con almeno una giornata retribuita nell’anno è pari a 261.799, con una retribuzione media annua di 10.492 euro. In particolare si è registrato un calo rispetto ai dati del 2019, sia dal punto di vista del numero dei lavoratori che delle stesse retribuzioni.

LEGGI ANCHE >>> Massimo Cannoletta, quanto guadagna il campione de L’Eredità

Pietro Masotti: Instagram

Tra gli attori italiani più apprezzati, Pietro Masotti è molto seguito anche su Instagram, dove vanta tantissimi follower.