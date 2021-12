Acquistare una villa a prezzi ragionevoli e ridarle vita. Il progetto anti-degrado nasce negli Stati Uniti ma anche in Italia potrebbe avere il suo perché.

Chi non ha mai sognato di possedere una villa? Magari di quelle americane, con piscine e spazi tali da permettere delle incredibili mega-feste. Certo, c’è anche chi sogna di vivere per conto suo, magari in un bel cottage di montagna, ma è tutt’altro che difficile trovare qualcuno che non abbia pensato almeno una volta di trascorrere una giornata in un contesto come quello di una villa. Sta di fatto, però, che non tutti siamo Gatsby. Anzi, per la verità non lo è quasi nessuno, se non una piccola parte elitaria della nostra società. Ne consegue che esistono delle grandi case, magari anche dal glorioso passato, rimaste sfitte per anni. O che lo sono tuttora.

I motivi possono essere numerosi. Dispute fra gli eredi, contese, mancanza di interesse, battaglie legali e chissà cos’altro. Magari pure qualche storia misteriosa. Tuttavia, le grandi magioni restano spesso e volentieri prive di proprietario. Specie se da anni nessuno si dimostra interessato all’acquisto, il rischio è che la faccenda vada a consolidarsi, rendendo di fatto una determinata villa quasi una componente folcloristica. Eppure non tutti sanno che, anche se apparentemente si tratta di contesti dimenticati, la possibilità di rilevare la proprietà esiste. E anche a prezzi convenienti.

La villa dei sogni a 40 mila euro: gli altri affari possibili

Anche in Italia ci sono migliaia di occasioni simili. E sono situazioni più frequenti di quanto si pensi. Ad esempio, famiglie che hanno vissuto senza avere figli, qualcuno che ha perso tutto per un fallimento o chissà cos’altro. Sta di fatto che tali case, disabitate da lungo tempo, finiscono per diventare dei manieri che, se acquistati, richiederebbero degli interventi notevoli di ristrutturazione. Un peccato lasciarli sfitti però, perché comunque parte della memoria collettiva di un territorio e, potenzialmente, un patrimonio al quale attingere. Esiste per questo un’iniziativa nata da una giovane coppia che, come business, punta proprio sulla rinascita delle vecchie ville, mostrandone sia gli ambienti che il prezzo in molti casi estremamente basso.

LEGGI ANCHE >>> Ronaldo a Manchester non ha una casa: quanto ha guadagnato vendendo la sua villa

L’iniziativa si chiama Cheap old houses. Un nome abbastanza significativo che mette in risalto sia l’obiettivo di restituire dignità alle vecchie case che quello di favorirne l’acquisto a prezzi contenuti. Immagini, video, visite concordate… Tutto per far sì che le ville in questione possano tornare a essere abitate, restituendo al territorio un’unità abitativa altrimenti soggetta a degrado. Ad esempio, fra le case proposte (tutte negli Stati Uniti) ve ne sono alcune di enormi dimensioni acquistabili per l’equivalente dei nostri 40 mila euro. Altre addirittura, sono vendute a meno di 20 mila dollari. Certo, occorrerebbe poi sostenere i costi di rimessa a nuovo. Ma è anche vero che non tutte sono in condizioni così pessime da richiedere chissà quali costi… Vale anche per l’Italia.