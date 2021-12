Una situazione ancora complicata a causa della pandemia. Per questo la Naspi è ancora fondamentale per molti contribuenti. Ecco le date.

Fine anno non è solo un momento di assolvere ai pagamenti spettanti. L’appuntamento in calendario è anche con i soldi in entrata, ovvero quelli dei benefici che alcuni contribuenti percepiscono di diritto. Fra questi ne rientrano diversi, anche se il più impellente è decisamente quello della Naspi. L’indennità di disoccupazione, infatti, rappresenta l’unico viatico, per chi è in questa situazione, per riuscire a sbarcare il lunario. A meno che non vi siano altre entrate in famiglia naturalmente. In attesa che la situazione lavorativa torni finalmente a concedere un’opportunità. Tendenzialmente, l’erogazione dell’agevolazione segue un calendario abbastanza preciso.

Tuttavia, negli ultimi tempi, l’Inps ha fatto una sorpresa ai cittadini, anticipando di qualche giorno i pagamenti della disoccupazione. Rispetto alle canoniche date del 9 e del 10 per l’inizio dell’erogazione, in questo caso di dicembre, il tutto potrebbe essere anticipato al 6 o al 7 del mese. Quindi proprio l’inizio della settimana. Nei mesi scorsi è stato possibile accorciare i tempi ma, per il mese di dicembre, è probabile che la calendarizzazione resti quella standard, ovvero con data di partenza della Naspi al 10 dicembre. Con pagamenti possibili fino al 18. Ricordiamo che la Naspi viene versata mensilmente per la metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni.

Dicembre, non solo Naspi: gli altri pagamenti dell’Inps

Al momento, quindi, è lecito aspettarsi l’avvio dei pagamenti della Naspi a partire dal 10 del mese, ossia venerdì prossimo. L’indennità di disoccupazione, tuttavia, non è l’unica attesa dai contribuenti. L’Inps ha già erogato altri contributi come i Bonus bebè, i cui pagamenti sono stati concentrati nella settimana fra il 29 novembre e il 3 dicembre. Stesse date anche per l’Assegno temporaneo per i figli (misura che diventerà effettiva da marzo come Assegno universale). A cavallo dei due mesi, lo hanno ricevuto coloro che hanno inoltrato domanda all’Inps e chi lo riceve in automatico con il Reddito di Cittadinanza.

LEGGI ANCHE >>> Tirocini retribuiti anche Naspi e RdC: ecco di cosa si tratta

Per quanto riguarda coloro che hanno ricevuto la ricarica del Reddito di metà mese, infine, è stato disposto il pagamento direttamente con l’agevolazione. Per quanto riguarda la Social card, ovvero la Carta acquisti erogata per famiglie in difficoltà nella spesa alimentare e pari ad 80 euro, l’erogazione è avvenuta lo scorso 3 dicembre.