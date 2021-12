I numeri fortunati arrivati come per magia, la vincita sensazionale che ha cambiato la vita della fortunata vincitrice.

I tempi che corrono, spesso caratterizzati da stenti o comunque di situazioni al limite del dignitoso, risultano esse una delle dinamiche che forse più di tutte spinge in alcuni casi donne ed uomini a concentrarsi se cosi si può dire, sul gioco. Lotterie istantanee e non, Gratta e vinci, Lotto, tutto fa brodo in alcuni casi e la possibilità di portare a casa un ricco premio investendo soltanto pochi euro fa gola a tutti, in alcuni casi anche più del dovuto. La vincita del giorno è quella che arriva praticamente da sola, ancor prima della giocata, ecco perchè.

Il punto vendita Sisal di Pieve di Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, gestito da anni dalla famiglia Gatti, è il palcoscenico di questa strepitosa situazione. Il gioco è quello del VinciCasa, cinque numeri da indovinare per portarsi a casa un premio di 200mila euro erogati al momento ed il resto da utilizzare per l’acquisto di uno o più immobili su tutto il territorio nazionale. Ammontare complessivo del premio, 500mila euro, niente male insomma. Il vincitore in questione, la vincitrice anzi, una operaia che ha visto di colpo la sua vita cambiare ha raccontato la dinamica che l’ha portata a giocare la fortunata schedina.

Vinci casa, guadagna una fortuna senza saperlo: i numeri apparsi in sogno alla vincitrice

“Il sogno era chiaro – ha dichiarato la donna successivamente alla scoperta della fantastica vincita – e i numeri molto nitidi. Lo erano anche al risveglio. Non potevo non giocarli”. Niente di più chiaro insomma, quei numeri le sono apparsi in sogno in maniera nitida, netta, impossibili da dimenticare e soprattutto impossibile non giocarli considerata la situazione. Quante volte può accadere un fatto simile? Ad ascoltare i racconti di nonni e zii, spesso, ma nella realtà quante volte ci è capitato di fidarci di ciò che sogniamo? Probabilmente mai.

La donna, che ha letteralmente sbancato al VinciCasa, ha le idee chiare su come utilizzerà parte della vincita, quella erogata in contanti insomma: “Con i 200 mila euro in contanti – ha infatti dichiarato – ho la possibilità di togliermi anche qualche sfizio che non mi sono mai permessa di acquistare perché non utile o indispensabile. E poi ho sempre sognato di avere una casa tutta per me, mia per davvero. E scoprire di aver vinto una casa ti dà una sensazione unica. Ora potrò cercare su internet gli annunci. Questa volta lo farò con gli occhi aperti. Per me inizia una nuova vita. Sto vivendo una favola che, diversamente dal solito, ha un ottimo ed inaspettato inizio“.

La donna, inoltre ha raccontato di aver appreso della vincita praticamente dal web, controllando con ossequioso scrupolo la giocata effettuata. Leggendo le sue dichiarazione sembra di percepire una certa sicurezza nella sue parole, sicurezza dettata forse da quel sogno per lei assolutamente fortunato e rivelatore. Il destino dei giocatori, occasionali o meno è tutto probabilmente scritto, la fortuna in alcuni casi, come qualcuno ama ripetere, sa sempre dove andare. In questo caso specifico, la fortunata vincitrice ha avuto una soffiata vincente, se cosi di può dire. Ora la sua vita sarà tutta un’altra storia.