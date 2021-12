Giovedì 2 dicembre ha avuto luogo l’estrazione settimanale della lotteria degli scontrini. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi ha vinto.

Inutile negarlo, sono vari i problemi che hanno un impatto alquanto negativo sull’economia, come ad esempio l’evasione fiscale Proprio quest’ultima, d’altronde, si rivela essere una vera e propria piaga del nostro Paese, finendo per pesare enormemente sul bilancio dello Stato e di conseguenze sulle tasche dei vari contribuenti che con le tasse pagano i vari servizi. Da qui la decisione del governo di adottare delle misure volte a contrastare tale fenomeno.

Ne è un esempio la lotteria degli scontrini, introdotta dal governo Conte, con l’intento di incentivare i pagamenti elettronici, disincentivando, dall’altro canto, quelli in contante. Proprio in tale ambito ricordiamo che ogni mese è prevista un’estrazione per chi ha effettuato degli acquisti nel corso del mese precedente. Ma non solo, a partire dallo scorso 10 giugno vi è la possibilità di partecipare anche alle estrazioni settimanali. L’ultima, ricordiamo, ha avuto luogo proprio nella giornata di giovedì 2 dicembre. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono i codici vincenti.

Lotteria degli scontrini, estrazione settimanale: premi in palio

Per poter prendere parte alla lotteria degli scontrini, ricordiamo, è sufficiente effettuare acquisti di beni e servizi, dal valore pari ad almeno un euro. Queste operazioni devono essere svolte presso esercenti che sono in grado di trasmettere telematicamente i corrispettivi. Ogni settimana, quindi, ha luogo un’estrazione, con l’assegnazione di ben 40 premi.

Entrando nei dettagli sono messi in palio 15 premi da 25 mila euro per chi acquista, mentre gli esercenti portano a casa 5 mila euro. Ma non solo, nel corso del 2021 le estrazioni settimanali prevedono ulteriori premi, ovvero 25 premi da 10 mila euro per gli acquirenti, mentre gli esercenti ne ricevono 2 mila.

L’ultima estrazione, ricordiamo, ha avuto luogo proprio giovedì 2 dicembre 2021. Prendono parte a tale estrazione coloro che hanno effettuato acquisti con uno strumento di pagamento tracciabile e presentato il codice lotteria al momento dell’acquisto. Le spese devono essere state effettuate dal lunedì alla domenica, fino alle ore 23:59, della settimana precedente. Nel caso dell’estrazione del 2 dicembre, pertanto, si considerano valide quelle registrate da lunedì 22 novembre a domenica 28 novembre.

Lotteria degli scontrini, estrazione del 2 dicembre: i codici vincenti

Una volta visto quali sono i premi in palio e chi può prendere parte all’estrazione settimanale della Lotteria degli scontrini, vediamo quali sono i codici vincenti. L’elenco dei biglietti vincenti della lotteria degli scontrini è stato pubblicato dall’Agenzia delle Dogane, con la maggior parte delle spese che, anche questa volta, sono state effettuate presso la Grande Distribuzione Organizzata.

Entrando nei dettagli, i 15 codici vincenti settimanali del 2 dicembre 2021 che si portano a casa il premio da 25 mila euro sono i biglietti numero:

0864-0002 53SNS302726 03290040 del 27 novembre;

0681-0022 96SRT000936 00090123 del 25 novembre;

1152-0027 53SNS300667 00300006 del 27 novembre;

0857-0036 99MEX068100 del 22 novembre;

1294-0203 96MEV068208 del 27 novembre;

0615-0063 99MEY055201 del 24 novembre;

1064-0003 99MEY020924 del 24 novembre;

1030-0140 99MEY019966 del 28 novembre;

0931-0045 53SNS303141 06310006 del 21 novembre;

0846-0047 96MEV074165 del 25 novembre;

0806-0002 99MEX044732 del 22 novembre;

0364-0077 3BSDP001940 03610005 del 26 novembre;

0898-0130 88S25001164 00910001 del 26 novembre;

0851-0111 53SNS300346 11220026 del 22 novembre;

0623-0008 72MU1100847 del 28 novembre.

I 25 codici vincenti con i premi aggiuntivi da 10 mila euro, invece, sono i seguenti:

1081-0119 88S25000461 80840020 del 26 novembre;

0971-0091 88I24001620 del 26 novembre;

0965-0015 88I24001375 del 26 novembre;

1278-0017 96SRT000877 38420001 del 26 novembre;

0947-0109 3BSDP000313 03030002 del 23 novembre;

1166-0069 53SNS300778 11560035 del 25 novembre;

1147-0252 53SNS300697 00660021 del 21 novembre;

0207-0110 96MK3027176 del 24 novembre;

0790-0008 8AMCA007853 del 23 novembre;

1319-0075 96MKR000967 del 25 novembre;

0902-0073 99MEY038566 del 25 novembre;

0867-0032 3BSDP001267 90120019 del 27 novembre;

0994-0004 53SNS303443 03030003 del 22 novembre;

0312-0003 3BSDP002149 70880005 del 27 novembre;

0277-0062 88S25000945 31402084 del 21 novembre;

0957-0008 99MEX034310 del 27 novembre;

0902-0261 99MEY038575 del 22 novembre;

0801-0231 88I24004890 del 27 novembre;

0384-0015 3BSDP001950 79020034 del 22 novembre;

0322-0090 88S25000919 23302066 del 24 novembre;

1226-0010 99SEA002873 B4820038 del 27 novembre;

0715-0125 2CMQP061143 del 24 novembre;

1135-0160 53SNS300431 07150003 del 24 novembre;

1126-0005 99MEX027596 del 27 novembre;

0462-0165 96SRT000343 18280005 del 22 novembre.

LEGGI ANCHE >>> Reddito di cittadinanza, la scomoda verità: tutto quello che c’è da sapere

Sono questi i codici vincenti dell’estrazione settimanale del 2 dicembre 2021 con i fortunati vincitori che hanno 90 giorni di tempo per richiedere il premio. Per riscuotere quest’ultimo, ricordiamo, bisognerà però attendere la notifica ufficiale, che viene inviata attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite PEC.