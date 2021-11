Ottime notizie per un fortunato giocatore che è riuscito a portarsi a casa una cifra da capogiro grazie al 10eLotto. Entriamo nei dettagli e vediamo a quanto ammonta la vincita.

A partire dagli impegni di famiglia, passando per quelli lavorativi, fino ad arrivare alle varie necessità quotidiana, sono molte le cose a cui bisogna prestare continuamente attenzione. Se tutto questo non bastasse, ogniqualvolta si acquistano beni o servizi di vario genere bisogna necessariamente sborsare del denaro.

Proprio quest’ultimo, d’altronde, ci permette di risolvere un bel po’ di problemi. Da qui la decisione di molti di tentare puntualmente la fortuna, attraverso uno dei tanti giochi disponibili. Lo sa bene un fortunato giocatore che, nel corso dell’ultima estrazione del 10eLotto che si è svolta sabato 27 novembre 2021 è riuscito a portarsi a casa una cifra da capogiro.

10eLotto, colpo da urlo: vincita da 250 mila euro a Sacile

Ad ogni estrazioni sono in tanti a tentare la fortuna, con la speranza di essere finalmente baciati dalla dea bendata. Tante, in tal senso, sono le strategie utilizzate. Basti pensare a coloro che puntano sui numeri ritardatari, oppure a chi tenta di interpretare i sogni, cercando così di indovinare pochi semplici numeri, in grado di cambiare per sempre la propria vita.

Lo sa bene un fortunato giocatore che, nel corso dell’ultima estrazione del 10eLotto di sabato 27 novembre è riuscito a portarsi a casa una cifra da capogiro. La schedina è stata giocata presso la Tabaccheria Negro di via Garibaldi a Sacile, in Friuli Venezia Giulia. In base a quanto si evince dal Messaggero Veneto, il fortunato giocatore ha fatto una puntata da 2,50 euro. È riuscito così a centrare otto numeri su otto al 10eLotto, portandosi a casa ben 250 mila euro.

“Una bella puntata con il “doppio oro” quella capitata sabato scorso – ha dichiarato il titolare della ricevitoria, così come riportato dal Messaggero Veneto – Anche Sacile è stata baciata dalla dea bendata”.

Per poi aggiungere: “Massimo riserbo e non sappiamo mai nulla dei titolari delle vincite. Siamo famosi per la discrezione nei confronti di tutti i nostri giocatori: nel 2021 abbiamo superato due milioni di vincite più piccole sommate e mai nessun nome è trapelato. Il fortunato vincitore passerà un bel Natale”. E in effetti con 250 mila euro in più sul conto il fortunato vincitore non potrà che trascorrere dei giorni all’insegna della tranquillità.