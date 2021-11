A quanto ammonta l’assegno della pensione con 20 anni di contributi? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Grazie al lavoro riusciamo ad attingere al denaro necessario per riuscire ad acquistare i vari beni e servizi di nostro interesse. Allo stesso tempo non si può sottovalutare come, a causa dei vari impegni e scadenze da rispettare, ci si ritrovi spesso a dover fare i conti con delle situazioni problematiche.

Da qui il desiderio di molti di poter finalmente accedere al trattamento pensionistico. Proprio a proposito di quest’ultimo, però, non mancano i dubbi, con molti che si chiedono a quanto ammonta l’assegno della pensione con 20 anni di contributi. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Pensione, a quanto ammonta l’assegno con 20 anni di contributi? Ecco cosa c’è da sapere

In attesa di vedere quali cambiamenti verranno apportati con la prossima riforma delle pensioni, sono tanti a chiedersi a quanto ammonta l’assegno della pensione con 20 anni di contributi. Ebbene, come è facile intuire non è possibile fornire una risposta a priori, in quanto ogni caso risulta differente da un altro.

Questo in quanto sono diversi i fattori da prendere in considerazione, come ad esempio il montante contributivo. A proposito di contributi, inoltre, possono essere di vario genere. Oltre a quelli da lavoro, infatti, vi sono anche quelli figurativi. Ma non solo, in determinati casi è possibile usufruire di determinate agevolazioni, che permettono di uscire anticipatamente dal mondo del lavoro.

Per poter determinare l’importo del trattamento pensionistico, quindi, bisogna prendere in considerazione il coefficiente di trasformazione. Come riporta chenews.it, ad esempio, in caso di persona di 67 anni con 20 di contributi, il coefficiente di trasformazione, da applicare al montante contributivo, sarebbe pari al 5,575%. Questa misura è in vigore fino al 31 dicembre 2022. Per quanto riguarda i lavoratori subordinati è pari al 33% della cifra annua.

Facendo l’esempio di un lavoratore che percepisce 30 mila euro lordi all’anno, ecco che in 20 anni il montante contributivo è pari a 198 mila euro. Ma non solo, bisogna prendere in considerazione anche l’importo minimo del trattamento che deve essere 1,5 volte l’assegno sociale. Alla fine della fiera, quindi, alla pensione saranno destinati 690,42 euro lordi.