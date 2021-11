Il momento storico è molto particolare e molti sono ancora, alla ricerca di un lavoro che si possa considerare tale.

C’è un mondo che non si ferma mai, o meglio quasi mai. E’ quello della grande distribuzione, dei grandi store, del commercio ad altissimi livelli. In quel settore, oggi sembra esserci qualche spiraglio anche e soprattutto per quel che riguarda l’aspetto che interessa in maggioranza ai cittadini odierni, la possibilità di lavorare. Troppi mesi passati tra mille difficoltà ed un tasso di disoccupazione ancora troppo alto in certi ambiti. Nulla è dato per scontato, il momento storico è particolare ed ogni proposta può diventare cosa preziosa.

Guardando ai siti web che notoriamente riportano notizie del mondo del lavoro pare esserci in questo momento una azienda su tutte pronta ad assumere nuovo personale, si tratta di Esselunga. La famigerata catena della grande distribuzione è alla ricerca infatti di nuove risorse da inserire nel proprio organico con il ruolo di Addetti alla sorveglianza nei vari punti vendita. Le selezioni per provare ad entrare a far parte della grande famiglia Esselunga sono di fatto aperte. I requisiti e le modalità di candidatura sono ben definiti presso i canali principali dell’azienda.

Offerte di lavoro: come candidarsi alle posizioni richieste

I punti vendita Esselunga interessati alla ricerca di nuovi candidati da inserire in qualità di addetti alla sorveglianza sono i seguenti: Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Liguria, Piemonte e Toscana. L’inserimento previsto per le nuove risorse è chiaramente full time con un periodo di formazione per candidati che andranno a rinforzare il già fornito sistema di sicurezza interno fornito dall’azienda. Percorsi di affiancamento al personale esperto forniranno la massima efficacia in quanto ad apprendimento delle mansioni richieste.

Requisito necessario per la candidatura come responsabile sicurezza in Esselunga è il diploma di scuola superiore, conoscenza del pacchetto office e disponibilità a trasferte e mobilità sul territorio, oltre alla sempre utile esperienza in analogo settore. Gli interessati potranno accedere dal sito web dell’azienda alla sezione “Lavora con noi” e conoscere le varie posizioni aperte. L’apposito modulo on line sarà utile ad inviare concretamente la candidatura all’azienda per la posizione ricercata. Opportunità di lavoro insomma non mancano ed una realtà consolidata come Esselunga mette in campo la sua professionalità ed il suo rinomato contesto per nuove esperienze lavorative e posizioni professionali di sicuro successo.