Anche Apple sfrutta l’onda lunga del Black Friday. Fino al 29 novembre, risparmio assicurato sui prodotti nel listone di Cupertino.

Teoricamente, il Black Friday si è chiuso il 26 novembre. Un venerdì appunto. Come gli altri anni, però, le propaggini delle promozioni abbracceranno l’intero weekend. E l’occasione è davvero ghiotta: Amazon, ad esempio, allungherà fino a lunedì 29 la possibilità di accedere agli sconti, così come altri negozi online. E attenzione, perché anche Apple è intenzionata a sfruttare l’onda lunga del Black Friday. Una scelta da leggere anche in un quadro natalizio, oltre che emergenziale. E dal momento che la regolarità del periodo delle feste è tutt’altro che scontata, almeno dal punto di vista degli acquisti, l’occasione del risparmio è senz’altro da cogliere.

Dal 26 al 29 novembre, infatti, Apple promuove una carta regalo spendibile sui prodotti acquistati negli Apple Store, sia fisici che online, oltre che sulla app Apple Store. Valido anche l’ordine telefonico al numero 800 554 533. La società di Cupertino ha messo a disposizione carte regalo per chi acquista almeno uno dei prodotti selezionati in promozione, con volantino consultabile sul sito internet della società.

Black Friday, gli sconti di Apple: la lista dei prodotti in promozione

Una buona idea se l’obiettivo è quello di acquistare un regalo. Per sé o per qualcun altro. La carta regalo è valida per importi differenti a seconda del prodotto acquistato, a patto che sia presente nell’elenco dei dispositivi idonei all’offerta. Il valore massimo toccato dalla carta regalo sarà di 200 euro per l’acquisto di iMac 27″, mentre 100 euro saranno validi per prodotti come MacBook Air, MacBook Pro 13″ M1 e Mac mini, oltre che per iPad Pro 11″ e iPad Pro 12,9″. La gamma di prodotti è però piuttosto vasta e, per questo, l’occasione del risparmio diventa estremamente importante. Anche perché gli sconti “minori” riguarderanno comunque dispositivi di qualità.

LEGGI ANCHE >>> Black Friday 2021: le offerte di viaggio più interessanti per Italia e mete estere

Il Black Friday darà l’opportunità di acquistare prodotti scontati anche per quanto riguarda AirPods e altri accessori. Per quanto riguarda Apple Watch Series 3 e Apple Watch SE, si applicherà una carta da 50 euro. Lo stesso per iPhone SE, iPhone 12 e iPhone 12 mini. A 75 euro corrisponderà l’AirPods Max, mentre il Pro concederà 50 euro di buono acquisto. E ancora: Apple TV HD e Apple TV 4K (50 euro), Studio3 Wireless, Solo3 Wireless e Powerbeats Pro (50 euro). Altri 50 per Magic Keyboard per iPad Pro e iPad Air. Carta da 25 euro, infine, per Beats Flex, Studio Buds, Alimentatore duo MagSafe, Smart Folio Keyboard, AirTag in confezione da 4 e Apple Pencil.