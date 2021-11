Quale acqua devono bere le donne per stare bene e contrastare alcuni disturbi tipici della menopausa? Entriamo nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere.

Alle prese con i vari impegni della vita quotidiana, sia a livello famigliare che lavorativo, molto spesso capita di non riuscire a ritagliarsi del tempo da dedicare al proprio benessere. I costi proibitivi di alcuni prodotti, inoltre, portano in molti a lasciar perdere, al fine di evitare di incidere ulteriormente sulle finanze personali.

Proprio in questo ambito giungono ottime notizie per le donne che desiderano contrastare i disturbi della menopausa, avendo allo stesso tempo cura della propria bellezza e benessere. In questo caso, infatti, giunge in aiuto l’acqua, che a tal fine deve presentare determinate caratteristiche. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere.

Disturbi della menopausa, quale acqua bere per stare bene: ecco cosa c’è da sapere

Qualche tempo fa abbiamo visto assieme quanti bicchieri d’acqua bere durante i pasti per stare bene. Oggi, invece, vedremo quale tipo d’acqua devono bere le donne per contrastare i disturbi della menopausa. Quest’ultima si presenta come un processo naturale che si manifesta, in genere, tra i 48 e i 52 anni.

Molte donne vanno in menopausa senza manifestare sintomi. Altre, invece, si ritrovano a dover fare i conti con sintomi di vario genere, come ad esempio insonnia, vampate o difficoltà di concentrazione. Proprio per questo motivo è importante prendersi cura di sé stesse, prestando attenzione ad alcuni aspetti che possono aiutare a sentirsi meglio.

Tra questi si annovera proprio l’acqua, che da sempre si presenta come un valido alleato della nostra salute e bellezza. Come è facile immaginare non esiste un acqua perfetta per eccellenza, tuttavia vi sono alcune caratteristiche da prendere in considerazione per ottenere il miglior risultato possibile.

In particolare ogniqualvolta si acquista una bottiglia di acqua è bene leggere attentamente l’etichetta e accertarsi che la concentrazione di sodio non sia superiore ai 50 mg per litro. Per quanto riguarda la concentrazione di solfati, invece, non deve superare i 250 mg per litro. Se l’acqua presenta tali caratteristiche, quindi, è ideale per le donne che desiderano contrastare i vari disturbi e restare in forma.