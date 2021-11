Le assicurazioni sanitarie UnipolSai sono offerte da una compagnia ai vertici in Italia. Perciò l’ampiezza del catalogo non deve stupire. I dettagli

Il nostro percorso di analisi delle più interessanti assicurazioni sanitarie continua. Di seguito i prodotti offerti da UnipolSai, leader in Italia nell’ambito bancario-assicurativo.

Le assicurazioni sanitarie UnipolSai, come vedremo meglio più avanti, si rivelano oggi piuttosto utili. Di fatto costituiscono una concreta alternativa alla lentezza e ai non rari malfunzionamenti della sanità pubblica. Si usa affermare che un’assicurazione sanitaria consiste in una polizza che copre le spese sostenute nella sanità privata in caso di malattia o infortunio.

In Italia, a differenza di altri paesi del mondo in cui il sistema sanitario pubblico non offre prestazioni alla sola spesa del ticket, le assicurazioni sanitarie sono coperture facoltative. Sono scelte da chi appunto vuole avere una opzione distinta rispetto agli ospedali pubblici. Detta assicurazione si rivela altresì molto utile laddove ci si voglia tutelare contro possibili imprevisti e problemi di salute in ipotesi di viaggi (pensiamo ad es. a chi viaggia spesso per lavoro).

Vediamo allora in breve il profilo di UnipolSai. Poi considereremo diverse polizze offerte da questa compagnia. Come funzionano le assicurazioni sanitarie UnipolSai? Vale davvero la pena considerarle? Si tratta di coperture complete o vi è qualche mancanza o punto debole? Scopriamolo di seguito.

UnipolSai assicurazioni: il Gruppo

In molti avranno già sentito nominare il Gruppo Unipol. Uno dei più influenti nella penisola. UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è la compagnia assicurativa del Gruppo Unipol, ai vertici in Italia nei rami Danni e, in particolare, nell’ R.C. Auto.

Parlare delle assicurazioni sanitarie UnipolSai è dunque opportuno. Giacché abbiamo innanzi un soggetto che è in una “posizione di preminenza nella graduatoria nazionale dei gruppi assicurativi per raccolta diretta pari a circa 12,2 miliardi di euro, di cui 7,9 nei Danni e 4,3 nel Vita (dati 2020)”, così si può leggere nella scheda di presentazione nel sito web ufficiale.

Detta compagnia opera tramite la maggiore rete agenziale del paese. Conta più 2500 agenzie assicurative e più di 5mila subagenzie organizzate su tutto il territorio nazionale. Da notare altresì che UnipolSai Assicurazioni è controllata da Unipol Gruppo S.p.A. Come quest’ultima, è quotata sul mercato MTA della Borsa Italiana. Altra cifra assai significativa è rappresentata dal numero di clienti che in Italia hanno scelto questo operatore. Si tratta infatti di quasi 17 milioni di clienti.

Nell’ambito di UnipolSai sono incluse anche società di servizi rivolte specificamente all’assistenza, alla riparazione di macchine e alla gestione delle “scatole nere” per i rami Auto e Non-Auto.

A conferma del fatto che il Gruppo opera in modo esteso e con il supporto di altre realtà, non possiamo non notare che UnipolSai presidia il canale della bancassicurazione, con Arca Vita e Arca Assicurazioni. Sono player che distribuiscono polizze Vita e Danni per il tramite dei Gruppi Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Banca Popolare di Sondrio e altre banche.

Qualche cenno merita anche il fatto che UnipolSai si configura come uno dei maggiori operatori in Italia per entità del patrimonio. L’operatore è infatti proprietario di immobili di grande prestigio e valore storico, simbolico e architettonico. Non solo. Per valorizzarli è stato messo in atto il progetto Urban Up. Ha lo scopo di studiare e mettere in opera la riqualificazione di considerevoli edifici di proprietà. E ancora, la compagnia va oltre le assicurazioni sanitarie UnipolSai. Ha un ruolo di primo piano nel settore alberghiero italiano con il brand Gruppo UNA e in quello agricolo con le Tenute del Cerro e nella ricettività portuale con Marina di Loano.

Di seguito, come accennato all’inizio, intendiamo però focalizzarci sulle assicurazioni sanitarie UnipolSai. Sono prodotti che coprono varie tipologie di spesa, di cui al contratto, e che sono legate ad esempio a check up relativi all’indagine su una sospetta malattia, agli esami e le cure relativi a una malattia, agli esami e le cure relativi a un incidente, ai ricoveri ospedalieri per malattia o incidente, all’acquisto di medicinali sempre nell’occasione di una malattia o incidente.

Ci soffermeremo in particolare sulle coperture invalidità, ricovero e infortuni.

UnipolSai Salute Invalidità: come funziona?

La compagnia, nella scheda illustrativa del prodotto – contenuta nel sito web ufficiale – è molto chiara nello spiegare il meccanismo di questa polizza: “Una malattia invalidante può stravolgere la vita ed avere effetti negativi dal punto di vista fisico, psicologico ed economico. Per non compromettere la tua serenità e quella della tua famiglia puoi scegliere UnipolSai Salute Invalidità, l’assicurazione invalidità che ti garantisce un capitale nel caso in cui una malattia pregiudichi in modo totale o parziale la tua capacità lavorativa”.

Gli interessati possono acquistare detta soluzione in abbinamento ad uno dei prodotti seguenti: Infortuni o Spese Mediche. Da notare che grazie a questa polizza, il cliente può tenere sotto controllo eventuali rischi di malattie cardiovascolari. Esse sono peraltro la principale causa di invalidità nel nostro paese.

Il cliente è supportato perché può fare riferimento su un piano di prevenzione per tenere sotto controllo il cuore, con esami ad hoc e consigli specialistici per migliorare il proprio stile di vita. Ciò è possibile grazie ai controlli una volta all’anno presso le strutture convenzionate con UniSalute, la compagnia del gruppo Unipol che si focalizza nella tutela della salute.

Da notare che oggi più di 4 milioni di persone hanno scelto in Italia i servizi offerti da UniSalute. Si tratta di fatto di una centrale operativa che risponde alle necessità dei clienti in modo tempestivo, e si avvale delle funzionalità di un sito web specifico. Garantiti:

un team di specialisti che curano la relazione con le strutture sanitarie;

personale medico specializzato al servizio del cliente;

strutture sanitarie convenzionate in tutta Italia per offrire professionalità medica;

tecnologia sanitaria e comfort.

Gli interessati possono consultare qui le strutture sanitarie convenzionate.

Questo prodotto si rivela dunque assai interessante perché tutela la salute e la capacità di reddito, in ipotesi di gravi malattie. Ed in esso è incluso il tasso zero, ossia rientra nella vasta gamma di polizze UnipolSai pagabili a rate mensili e zero interessi.

UnipolSai Salute Invalidità: le garanzie

Ci si potrebbe chiedere quali sono i reali motivi che potrebbero spingere a sottoscrivere questo prodotto, rientrante nelle assicurazioni sanitarie UnipolSai. Ebbene, vi sono quattro buone ragioni, vediamole in sintesi:

Garanzie su misura: come già visto per la generalità delle assicurazioni sanitarie, il fattore personalizzazione è caratterizzante. Anche queste polizze consentono di costruire la soluzione più idonea alle proprie esigenze, calibrandola al meglio e salvaguardando così la propria stabilità economica e la serenità della famiglia;

come già visto per la generalità delle assicurazioni sanitarie, il fattore è caratterizzante. Anche queste polizze consentono di costruire la soluzione più idonea alle proprie esigenze, calibrandola al meglio e salvaguardando così la propria stabilità economica e la serenità della famiglia; Assistenza h24 : chi sceglie le assicurazioni sanitarie UnipolSai deve ricordare che è attiva una centrale operativa in ogni momento, che aiuta ed assiste il cliente in ipotesi di difficoltà;

: chi sceglie le assicurazioni sanitarie UnipolSai deve ricordare che è attiva una centrale operativa in ogni momento, che aiuta ed assiste il cliente in ipotesi di difficoltà; Agevolazioni fiscali: prevista la detrazione del premio di polizza nella dichiarazione IRPEF in base a quanto previsto nella normativa e secondo i suoi limiti;

prevista la detrazione del premio di polizza nella dichiarazione IRPEF in base a quanto previsto nella normativa e secondo i suoi limiti; Possibilità di second opinion: in circostanze di gravi patologie, è disponibile una consulenza ad hoc da parte di medici scelti a livello internazionale.

Quattro sono anche le garanzie clou di questa polizza, che ne definiscono la struttura, nei termini seguenti:

IP da malattia: garantito un capitale a disposizione del cliente, in ipotesi in cui un’invalidità permanente da malattia al di sopra del 25%, comprometta – in modo totale o parziale – la propria capacità lavorativa;

garantito un capitale a disposizione del cliente, in ipotesi in cui un’invalidità permanente da malattia al di sopra del 25%, comprometta – in modo totale o parziale – la propria capacità lavorativa; Piano di cura post ricovero: include visite specialistiche, accertamenti diagnostici, e trattamenti fisioterapici e/o riabilitativi, in ipotesi di ricovero per malattia superiore a dieci giorni consecutivi;

include visite specialistiche, accertamenti diagnostici, e trattamenti fisioterapici e/o riabilitativi, in ipotesi di ricovero per malattia superiore a dieci giorni consecutivi; Indennità di convalescenza : l’interessato può conseguire una diaria pari a 50 euro al giorno se viene prescritto un periodo di riposo a seguito di ricovero per malattia al di sopra dei 10 giorni consecutivi;

: l’interessato può conseguire una diaria pari a 50 euro al giorno se viene prescritto un periodo di riposo a seguito di ricovero per malattia al di sopra dei 10 giorni consecutivi; Assistenza: come accennato, la Centrale Operativa è attiva 24 ore su 24 per garantire prestazioni di aiuto immediato come l’invio di un medico a domicilio, il trasferimento in ambulanza, l’invio di una baby sitter o di un interprete all’estero.

Da notare ancora che, in ogni caso, per maggiori informazioni e per avere un contatto in modo da sottoscrivere il prodotto in base alle proprie esigenze, è possibile trovare un’Agenzia vicina alla propria residenza, cercandola direttamente nella pagina web del prodotto. Sul sito è anche possibile scaricare il set informativo per informazioni di maggior dettaglio.

Assicurazioni sanitarie UnipolSai Salute Ricovero: come funziona

Molto interessante è anche la polizza che segue, giacché abbiamo innanzi un prodotto che tutela in caso di ricovero ospedaliero e interventi chirurgici.

“Per te che sei professionista, lavoratore autonomo o dipendente, la soluzione ideale per affrontare le spese necessarie in caso di ricovero ospedaliero per malattia, infortunio, parto o aborto terapeutico”, si trova indicato nella scheda prodotto all’interno del sito web della compagnia. Grazie all’assicurazione UnipolSai Salute Ricovero l’interessato può ottenere un’indennità giornaliera se è immobilizzato dopo un infortunio, se si è ricoverati e per la convalescenza che segue.

Anche per quanto attiene a questo prodotto, vale la pena rammentare che oggi più di 4 milioni di persone hanno scelto in Italia i servizi offerti da UniSalute. Si tratta di fatto di una centrale operativa, di riferimento anche per le assicurazioni sanitarie UnipolSai Salute Ricovero, che risponde alle necessità dei clienti in modo tempestivo, e si avvale delle funzionalità e un sito web specifico.

Garantiti:

un team di specialisti che curano la relazione con le strutture sanitarie;

personale medico specializzato al servizio del cliente;

strutture sanitarie convenzionate in tutta Italia per offrire professionalità medica;

tecnologia sanitaria e comfort.

Gli interessati possono consultare qui le strutture sanitarie convenzionate.

Anche in questo caso è incluso il tasso zero, ossia il prodotto rientra nella vasta gamma di polizze UnipolSai pagabili a rate mensili e zero interessi.

UnipolSai Salute Ricovero: le garanzie

Con chiarezza, com’è tipico nelle spiegazioni delle varie polizze all’interno del sito web ufficiale, la compagnia delinea i motivi per sottoscrivere una delle assicurazioni sanitarie UnipolSai Salute Ricovero:

Semplicità : nessun questionario sanitario da compilare;

: nessun questionario sanitario da compilare; Vasta scelta: 17 opzioni di somme assicurate, per poter scegliere la soluzione migliore per le proprie esigenze (personalizzazione);

17 opzioni di somme assicurate, per poter scegliere la soluzione migliore per le proprie esigenze (personalizzazione); Zero anticipi: possibilità di accedere alle strutture convenzionate con UniSalute, senza anticipo di denaro;

possibilità di accedere alle strutture convenzionate con UniSalute, senza anticipo di denaro; Rimborso pre e post ricovero delle spese di degenza, mediche e dell’accompagnatore, con l’opzione Energy.

Ben distinte sono le garanzie clou di questa polizza, che sono strutturate nei termini seguenti:

Garanzia base light : consiste in un’indennità giornaliera in ipotesi di ricovero o day hospital per malattia, infortunio, parto o aborto terapeutico, ed in ipotesi di immobilizzazione in caso di infortunio;

: consiste in un’indennità giornaliera in ipotesi di ricovero o day hospital per malattia, infortunio, parto o aborto terapeutico, ed in ipotesi di immobilizzazione in caso di infortunio; Garanzia base: rimborso delle spese indennizzabili per ospedalizzazione domiciliare post ricovero e un’indennità giornaliera per convalescenza, così come indicato nelle condizioni contrattuali;

rimborso delle spese indennizzabili per ospedalizzazione domiciliare post ricovero e un’indennità giornaliera per convalescenza, così come indicato nelle condizioni contrattuali; Multiple – Scelta Energy : si tratta di garanzia opzionale acquistabile con quella base, offre la copertura spese mediche, di assistenza infermieristica, di pernottamento di un accompagnatore e non solo;

: si tratta di garanzia opzionale acquistabile con quella base, offre la copertura spese mediche, di assistenza infermieristica, di pernottamento di un accompagnatore e non solo; Massimale sostitutivo per grande intervento: anch’essa è una garanzia opzionale. Riconosce il rimborso spese mediche nell’ambito del ricovero per un delicato intervento chirurgico, al posto della liquidazione dell’indennità giornaliera.

Inoltre, non bisogna dimenticare anche qui la funzione della Centrale Operativa di UniSalute, che offre assistenza in modo continuativo, e offre servizi di consulenza medica telefonica, di assistenza e di aiuto tempestivo.

Con riferimento a questa offerta, è da notare che, in ogni caso, per maggiori informazioni e per avere un contatto in modo da sottoscrivere il prodotto in base alle proprie esigenze, è possibile trovare un’Agenzia vicina alla propria residenza, cercandola direttamente nella pagina web del prodotto. Sul sito è anche possibile scaricare il set informativo per informazioni di maggior dettaglio.

Assicurazioni sanitarie UnipolSai Infortuni Smart: come funziona

Si tratta di una polizza molto facile da comprendere. Presenta somme e massimali da scegliere per ogni garanzia, in modo assai snello.

Grazie a UnipolSai Infortuni Smart, il cliente può scegliere tra 4 semplici combinazioni di garanzie, per tutelarsi dagli infortuni in caso di:

Viaggi per lavoro o nel tempo libero;

Periodi di studio;

Attività sportive;

Attività domestiche.

La polizza è pienamente personalizzabile anche perché è estendibile all’intero nucleo familiare.

Anche in questo caso è incluso il tasso zero, ossia il prodotto rientra nella vasta gamma di polizze UnipolSai pagabili a rate mensili e zero interessi.

UnipolSai Infortuni Smart: le garanzie fanno la differenza

Anche in questo caso, sono più d’uno i motivi che potrebbero spingere a sottoscrivere una polizza con queste caratteristiche. Eccoli di seguito:

Semplicità e chiarezza: come accennato, si tratta di garanzie semplici da comprendere e da scegliere, con somme e massimali specifici e limpidi per ogni garanzia;

come accennato, si tratta di garanzie semplici da comprendere e da scegliere, con somme e massimali specifici e limpidi per ogni garanzia; Sconto durata : se il cliente si assicura per più anni, paga meno la polizza;

: se il cliente si assicura per più anni, paga meno la polizza; Protezione famiglia : come detto è possibile allargare la copertura al nucleo familiare, con il versamento di una ridotta cifra aggiuntiva;

: come detto è possibile allargare la copertura al nucleo familiare, con il versamento di una ridotta cifra aggiuntiva; Pronto acconto: si tratta di un sostegno prativo per affrontare eventuali imprevisti.

Sul piano delle garanzie ad hoc, vi sono diversi elementi che giocano a favore di questa polizza, come di seguito riportato:

Rimborso spese mediche sostenute dopo un infortunio, inclusi possibili trattamenti fisioterapici, ausili ortopedici e non solo.

sostenute dopo un infortunio, inclusi possibili trattamenti fisioterapici, ausili ortopedici e non solo. Morte e invalidità permanente in ipotesi di imprevisto: il cliente e la sua famiglia sono tutelati contro l’infortunio che causa una lesione permanente o il decesso.

in ipotesi di imprevisto: il cliente e la sua famiglia sono tutelati contro l’infortunio che causa una lesione permanente o il decesso. Indennità per ricovero e convalescenza : è una copertura che in ipotesi di ricovero dopo un infortunio, assegna un’indennità giornaliera. Prevista altresì un’indennità di convalescenza, se la degenza è di almeno 2 giorni consecutivi.

: è una copertura che in ipotesi di ricovero dopo un infortunio, assegna un’indennità giornaliera. Prevista altresì un’indennità di convalescenza, se la degenza è di almeno 2 giorni consecutivi. Indennità per immobilizzazione: in caso di applicazione di un cd. mezzo di contenzione (ad es. gesso) a seguito di un infortunio, è assegnata un’indennità di immobilizzazione ad hoc, con diaria giornaliera.

Anche con riferimento alle assicurazioni sanitarie UnipolSai Infortuni Smart, è da notare che, in ogni caso, per maggiori informazioni e per avere un contatto in modo da sottoscrivere il prodotto in base alle proprie esigenze, è possibile trovare un’Agenzia vicina alla propria residenza. Si può trovare direttamente nella pagina web del prodotto. Sul sito è anche possibile scaricare il set informativo per informazioni di maggior dettaglio.

Assicurazioni sanitarie UnipolSai Infortuni Premium 2.0: come funziona

Abbiamo innanzi una polizza assicurativa completa e flessibile, con tutte le caratteristiche per essere protetti a 360°.

UnipolSai Infortuni Premium 2.0 è assicurazione personalizzabile che tutela dalle conseguenze di un infortunio in caso di bisogno. In casa, sul lavoro, nel tempo libero, quando si fa sport. E ciò 24 ore su 24.

Tanti i motivi di interesse, che spingono quanto meno a considerare le assicurazioni sanitarie UnipolSai Infortuni Premium 2.0. Eccoli di seguito in sintesi:

Personalizzazione : anche per queste polizze, il cliente può scegliere la combinazione di garanzie, calibrandola in base alle proprie necessità. E l’assistenza è sempre inclusa.

: anche per queste polizze, il cliente può scegliere la combinazione di garanzie, calibrandola in base alle proprie necessità. E l’assistenza è sempre inclusa. Rete convenzionata : supporto da parte di personale medico e strutture all’avanguardia in tutta Italia.

: supporto da parte di personale medico e strutture all’avanguardia in tutta Italia. Accesso alle cure in tempi veloci.

in tempi veloci. Protezione Famiglia: possibilità di allargare le coperture Infortuni, Malattia, Tutela Legale e Assistenza ai propri familiari.

possibilità di allargare le coperture Infortuni, Malattia, Tutela Legale e Assistenza ai propri familiari. Rischi in caso di attività sportiva : la garanzia base tutela contro gli infortuni legati allo sport amatoriale e agonistico.

: la garanzia base tutela contro gli infortuni legati allo sport amatoriale e agonistico. Tasso zero: possibilità di pagare la propria polizza in dieci comode rate mensili a tasso zero (con finanziamento Finitalia);

possibilità di pagare la propria polizza in dieci comode rate mensili a tasso zero (con finanziamento Finitalia); Sconti esclusivi: possibilità di prenotare le prestazioni sanitarie a tariffe scontate nelle strutture convenzionate con SiSalute;

Sul piano delle garanzie, è opportuno puntualizzare quanto segue:

In ipotesi di infortunio nel lavoro o nel tempo libero che abbia prodotto una lesione permanente o la morte della persona assicurata, è assegnato un sostegno economico per le necessità contingenti. E’ possibile altresì arricchire la copertura con garanzie supplementari, come ad es. il rimborso delle spese mediche sostenute dopo l’infortunio o un’indennità per immobilizzazione in circostanze di una frattura;

La centrale operativa attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, è molto utile per supportare il cliente nella gestione delle situazioni di difficoltà ed emergenze sia nel nostro paese, che fuori. Il cliente potrà ottenere consulti medici immediati, consulenze psicologiche in ipotesi di grave infortunio, la spedizione di un medico, di un fisioterapista, di una badante o di farmaci a domicilio;

Previste altresì prestazioni specifiche, per la tutela dei propri familiari: ad es. assistenza per figli disabili e per i familiari non autosufficienti.

La tutela legale rappresenta una garanzia molto interessante, perché copre le spese legali da pagare per le domande di risarcimento danni dopo azioni di terzi che abbiano causato un infortunio, possibili errori medici legati un infortunio, controversie contrattuali con altre assicurazioni riferite a polizze infortuni o malattia, e non solo.

Ecco perché queste polizze prendono il nome di assicurazioni sanitarie UnipolSai Infortuni Premium 2.0: la tutela è davvero completa e il cliente può sentirsi al sicuro.

Rimarchiamo altresì che, anche con riferimento alle assicurazioni sanitarie UnipolSai Infortuni Premium 2.0, per maggiori informazioni e per avere un contatto in modo da sottoscrivere il prodotto in base alle proprie esigenze, è possibile trovare un’Agenzia vicina alla propria residenza, cercandola direttamente nella pagina web del prodotto. Sul sito è anche possibile scaricare il set informativo per informazioni di maggior dettaglio.

Perché scegliere le assicurazioni sanitarie UnipolSai

In questo articolo abbiamo visto alcune delle più interessanti assicurazioni sanitarie Unipol Sai. Se ci si chiede quali sono i punti a favore delle offerte, ci sono pochi dubbi. Basta dare un’occhiata alla strutturazione di ciascuna polizza, per rendersi conto che la tutela, oltre che personalizzabile ed estendibile ai membri della famiglia. Essa può risultare dunque davvero completa e calibrata perfettamente alle proprie necessità e a quelle dei familiari.

A favore di queste polizze gioca poi la solidità del Gruppo Unipol. Conseguentemente dell’intero catalogo delle assicurazioni sanitarie UnipolSai, che spicca per la vasta gamma di servizi offerti, tra cui la utilissima Centrale Operativa e la second opinion medica. Migliaia le agenzie sparse sul territorio e milioni e milioni gli italiani che hanno scelto i prodotti di questo Gruppo. Si tratta di elementi che confermano quanto meno che considerare l’opzione di sottoscrivere una delle assicurazioni sanitarie UnipolSai, è certamente da valutare.

Garanzie come i rimborsi spese, le diarie, le indennità, l’assistenza continuativa anche a domicilio sono tutti elementi che rafforzano l’intera offerta delle assicurazioni in oggetto. Interessanti anche le agevolazioni fiscali e il tasso zero. Ecco perché possiamo concludere che sostanziali ‘ombre’ nelle offerte qui esposte non ve ne sono.