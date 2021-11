Le assicurazioni sanitarie UnipolSai sono costituite da più polizze, le quali prevedono pacchetti di coperture piuttosto articolati. Ecco come funzionano.

Le assicurazioni sanitarie sono polizze che negli ultimi anni si sono diffuse nel paese in modo piuttosto marcato. Ciò per vari motivi: inefficienza delle strutture pubbliche, veri e propri casi di malasanità, lunghe attese prima di ottenere la prestazione medica e non solo.

Si tratta di contratti che includono peraltro la possibilità di compiere visite mediche, diagnostiche, specialistiche e riabilitative in strutture private e centri qualificati, con il pagamento di un premio di polizza annuale come corrispettivo.

Ricordiamo altresì che le polizze salute non sono obbligatorie in Italia, a differenza che in altri paesi del mondo. Ciò in quanto da noi vi è un sistema di sanità pubblica. Resta il fatto che oggigiorno stipularne una, presenta indubbi vantaggi e benefici.

Di seguito vedremo da vicino le assicurazioni sanitarie UnipolSai, per capire in che cosa consistono in concreto, quali sono le caratteristiche clou e le coperture previste. Ciò, come sempre, al fine di contribuire ad orientare il cliente verso la miglior scelta per le proprie esigenze.

UnipolSai: il contesto di riferimento

Prima di volgere l’attenzione allo specifico delle polizze salute, spendiamo qualche parola sull’operatore in questione, vale a dire la compagnia UnipolSai.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è la compagnia assicurativa del Gruppo Unipol, ai vertici in Italia nei rami Danni e, in particolare, nell’ R.C. Auto. Molto presente anche nei rami Vita, UnipolSai detiene una posizione di primaria importanza nella graduatoria nazionale dei gruppi assicurativi per raccolta diretta, corrispondente a circa 12,2 miliardi di euro, di cui 7,9 nei Danni e 4,3 nel Vita (dati 2020). Oggi la compagnia ha più di 16 milioni di clienti.

Da notare che uno degli elementi di spicco è la rete agenziale, che conta più di 2500 agenzie assicurative e più di 5mila subagenzie distribuite sul territorio nazionale. Insomma sono tanti gli elementi che portano a parlare delle assicurazioni sanitarie UnipolSai.

UnipolSai Assicurazioni è controllata da Unipol Gruppo S.p.A. e, proprio come quest’ultima, è quotata sul mercato MTA della Borsa Italiana.

Nell’area di UnipolSai sono incluse anche società di servizi rivolte specificamente all’assistenza, alla riparazione di autovetture e alla gestione delle “scatole nere” per i rami Auto e Non-Auto. UnipolSai inoltre è attiva anche nell’ambito della bancassicurazione, con Arca Vita e Arca Assicurazioni che propongono polizze Vita e Danni attraverso i gruppi Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Banca Popolare di Sondrio e altre banche.

UnipolSai è altresì uno dei principali operatori nel nostro paese per entità del patrimonio: è infatti proprietaria di immobili di grande valore storico, simbolico e architettonico, per valorizzare i quali è stato sviluppato il progetto Urban Up, che ha lo scopo di studiare e attuare la riqualificazione di grandi edifici di proprietà.

Non solo. UnipolSai è anche protagonista del settore alberghiero italiano con il brand Gruppo UNA, in quello agricolo con Tenute del Cerro e nella ricettività portuale con Marina di Loano.

Per le assicurazioni sanitarie UnipolSai che ora vedremo, all’interno del sito web della compagnia, sono visualizzabili e scaricabili tutti i set informativi utili a prendere una decisione ponderata. Inoltre, è possibile prendere un appuntamento con un consulente UnipolSai per avere un colloquio ed eventualmente sottoscrivere una polizza salute su misura. Le agenzie dislocate in Italia sono davvero tantissime e non sarà difficile trovarne una vicina alla propria residenza.

Quelli che ora vedremo sono servizi prestati dalla compagnia specializzata UniSalute, società del Gruppo Unipol e prima assicurazione sanitaria in Italia per numero di clienti gestiti. Da notare che la compagnia da oltre 25 anni si rivolge alla tutela della salute con polizze ad hoc, una vasta gamma di servizi e migliaia di strutture sanitarie convenzionate nel nostro paese e all’estero.

La polizza UnipolSai Salute 360° e i vantaggi

Un primo interessante prodotto che andiamo a vedere da vicino è rappresentato dalla polizza UnipolSai Salute 360°, con il quale è possibile proteggere la propria salute e quella dei propri cari, dalla prevenzione fino alle delle cure.

Detta polizza può essere pagata in 10 rate mensili a tasso zero.

Con tale assicurazione il cliente può costruire la polizza che più si adatta alle proprie esigenze. Come indicato nel sito web ufficiale, nella pagina relativa al prodotto, l’interessato può acquistare la garanzia base e sommare fino a tre pacchetti specifici rivolti all’oncologia, ai grandi interventi e gravi malattie e all’odontoiatria. La personalizzazione è dunque una peculiarità anche per le assicurazioni sanitarie UnipolSai.

Non solo: fino al 31 dicembre 2021 sono regalati 3 mesi aggiuntivi gratuiti di polizza. Infatti, UnipolSai prevede 3 mesi in più se la durata del contratto è minimo di un triennio.

Vi sono vari elementi di interesse che rendono questa polizza un’alternativa da prendere in considerazione. Vediamoli in sintesi:

Prevenzione : possibilità di controllare periodicamente il proprio stato di salute con check up, esami del sangue annuali ed esami di alta diagnostica;

: possibilità di controllare periodicamente il proprio stato di salute con check up, esami del sangue annuali ed esami di alta diagnostica; Accesso rapido : nei centri convenzionati UniSalute, il cliente può aver accesso alle cure in modo rapido e senza anticipo per le prestazioni di cui alla polizza;

: nei centri convenzionati UniSalute, il cliente può aver accesso alle cure in modo rapido e senza anticipo per le prestazioni di cui alla polizza; Sconti esclusivi : possibilità di prenotare le prestazioni a tariffe agevolate nelle strutture convenzionate con SiSalute;

: possibilità di prenotare le prestazioni a tariffe agevolate nelle strutture convenzionate con SiSalute; Prenotazioni : possibilità di gestire le prestazioni sanitarie di cui si ha bisogno con la pratica App UnipolSai;

: possibilità di gestire le prestazioni sanitarie di cui si ha bisogno con la pratica App UnipolSai; Cure dentarie : non solo prevenzione con igiene orale e visita di controllo annuale, ma anche cure, terapie conservative e protesi;

: non solo prevenzione con igiene orale e visita di controllo annuale, ma anche cure, terapie conservative e protesi; Personalizzazione: questa tipologia di assicurazioni sanitarie UnipolSai può essere integrata con i pacchetti aggiuntivi rivolti alle cure dentarie, all’oncologia, ai grandi interventi e gravi malattie.

Assicurazioni sanitarie UnipolSai Salute 360°: distinzione garanzie base e opzionali

Vediamo ora schematicamente quali sono le specifiche garanzie incluse con la sottoscrizione di questa polizza, distinguendo tra garanzie base e garanzie opzionali.

Garanzie base:

Prevenzione : come dettagliatamente indicato nel sito web ufficiale, la copertura assicura un check up annuale con esami del sangue, eventuali visite specialistiche e accertamenti diagnostici, prestazioni di alta diagnostica (ad es. TAC) con un massimale di 2.000 euro all’anno e visite specialistiche in ipotesi di malattia (accertata o presunta) o infortunio entro il massimale di 100 euro all’anno;

: come dettagliatamente indicato nel sito web ufficiale, la copertura assicura un check up annuale con esami del sangue, eventuali visite specialistiche e accertamenti diagnostici, prestazioni di alta diagnostica (ad es. TAC) con un massimale di 2.000 euro all’anno e visite specialistiche in ipotesi di malattia (accertata o presunta) o infortunio entro il massimale di 100 euro all’anno; Assistenza , grazie ad una centrale operativa che supporta il cliente 24 ore su 24 per consulti medici telefonici, spedizione di medicinali a domicilio, rientro dal luogo di ricovero di primo soccorso e trasferimento in centro medico specializzato. L’interessato può altresì prenotare le prestazioni sanitarie di cui ha necessità e ottenere informazioni sulla composizione dei farmaci o sulla posizione delle strutture sanitarie;

, grazie ad una centrale operativa che supporta il cliente 24 ore su 24 per consulti medici telefonici, spedizione di medicinali a domicilio, rientro dal luogo di ricovero di primo soccorso e trasferimento in centro medico specializzato. L’interessato può altresì prenotare le prestazioni sanitarie di cui ha necessità e ottenere informazioni sulla composizione dei farmaci o sulla posizione delle strutture sanitarie; Tra le garanzie base, anche l’esclusivo servizio Tariffe Agevolate, con il quale si può prenotare visite, esami e accertamenti diagnostici a prezzi ridotti, nelle strutture convenzionate con SiSalute, marchio di UniSalute Servizi S.r.l., società di Unisalute S.p.A.

Garanzie opzionali:

Odontoiatria / cure dentarie : si tratta di un pacchetto di garanzie il quale, oltre agli aspetti della prevenzione (visita specialistica e seduta di igiene orale ogni anno), copre gli interventi chirurgici odontoiatrici, entro un massimale di 1.500 euro ogni anno e le prestazioni odontoiatriche dopo un infortunio, compresi quelli per circolazione stradale. “Con la Garanzia Supplementare «prestazioni odontoiatriche» hai la tranquillità di poter effettuare cure odontoiatriche, terapie conservative, protesi e prestazioni ortodontiche con un massimale di 500 euro nelle strutture convenzionate UniSalute”, si trova scritto nel sito web delle assicurazioni sanitarie UnipolSai;

: si tratta di un pacchetto di garanzie il quale, oltre agli aspetti della prevenzione (visita specialistica e seduta di igiene orale ogni anno), copre gli interventi chirurgici odontoiatrici, entro un massimale di 1.500 euro ogni anno e le prestazioni odontoiatriche dopo un infortunio, compresi quelli per circolazione stradale. “Con la Garanzia Supplementare «prestazioni odontoiatriche» hai la tranquillità di poter effettuare cure odontoiatriche, terapie conservative, protesi e prestazioni ortodontiche con un massimale di 500 euro nelle strutture convenzionate UniSalute”, si trova scritto nel sito web delle assicurazioni sanitarie UnipolSai; Grandi interventi e gravi malattie : si tratta della soluzione ideale per aver una copertura in circostanze di eventi importanti, come ictus, infarto e tumore maligno. Insieme alle spese mediche legate al ricovero nella struttura sanitaria, il cliente può contare su un massimale di 1.000 euro per le prestazioni di alta diagnostica (ad es. risonanze magnetiche), su un secondo parere medico e su servizi di assistenza domiciliare per recuperare le funzionalità fisiche dopo il ricovero;

: si tratta della soluzione ideale per aver una copertura in circostanze di eventi importanti, come ictus, infarto e tumore maligno. Insieme alle spese mediche legate al ricovero nella struttura sanitaria, il cliente può contare su un massimale di 1.000 euro per le prestazioni di alta diagnostica (ad es. risonanze magnetiche), su un secondo parere medico e su servizi di assistenza domiciliare per recuperare le funzionalità fisiche dopo il ricovero; Oncologia, è una garanzia opzionale che consente di scegliere due dei sei pacchetti di prevenzione oncologica rivolti a patologie particolari (check up per uomini, per donne, per le patologie della pelle, della tiroide, dello stomaco e del colon), ma anche di compiere esami di alta diagnostica per altri approfondimenti e, in ipotesi in cui sia diagnosticato un tumore maligno al cliente, si è tutelati grazie ad un supporto economico per la convalescenza dopo il ricovero e il pagamento delle spese per le cure successive. Previsto inoltre un secondo parere medico e la consulenza di uno psicologo per gestire la situazione. Inoltre, se l’interessato ha compiuto 66 anni, oltre ad un’indennità per la convalescenza dopo il ricovero per tumore maligno, è tutelato grazie a servizi di assistenza medica, riabilitativa, infermieristica a domicilio e video-consulti con medici specialisti.

+SalutePerTe

Un’altra polizza che merita di essere trattata di seguito è UnipolSai +SalutePerTe. Si tratta di un prodotto ideato per offrire un aiuto in ipotesi di contagio da coronavirus. Consiste in una copertura che comporta:

una diaria per ricovero;

2 tipologie di indennità per i casi di terapia sub-intensiva e di terapia intensiva;

la copertura delle spese per un tampone rapido, consulti medici dedicati con videoconsulto;

una tutela in ipotesi di reazione avversa al vaccino per la prevenzione del Covid-19.

Non solo. Come opportunamente indicato nel sito web del relativo prodotto facente parte delle assicurazioni sanitarie UnipolSai, per ciascun assicurato la compagnia versa, in totale, 2 euro di contributo all’Ente Nazionale AUSER, Associazione per L’invecchiamento Attivo, ad ANTEAS, Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà e ad ADA, Associazione per i Diritti degli Anziani. Grazie a questo contributo, la compagnia si impegna a supportare i servizi per le persone anziane, con la finalità di garantire socialità ed inclusione.

Ecco di seguito alcune precisazioni sul funzionamento di questa polizza:

Destinatari : persone fisiche già clienti che non hanno aderito al precedente prodotto UniSalutePerTe e a quelle non ancora clienti, con possibilità di allargamento ai familiari;

: persone fisiche già clienti che non hanno aderito al precedente prodotto UniSalutePerTe e a quelle non ancora clienti, con possibilità di allargamento ai familiari; Tampone rapido: possibilità di compiere, con prescrizione medica, un tampone in una struttura convenzionata con UniSalute;

possibilità di compiere, con prescrizione medica, un tampone in una struttura convenzionata con UniSalute; Terapia intensiva : in ipotesi di ricovero in terapia intensiva per coronavirus è prevista un’indennità di 5mila euro;

: in ipotesi di ricovero in terapia intensiva per coronavirus è prevista un’indennità di 5mila euro; Terapia sub-intensiva : in ipotesi di ricovero in terapia sub-intensiva per Covid-19 è disposta un’indennità di 3mila euro;

: in ipotesi di ricovero in terapia sub-intensiva per Covid-19 è disposta un’indennità di 3mila euro; Diaria giornaliera : prevista una diaria di 200 euro per ogni giorno di ricovero fino a un massimo di 14 giorni;

: prevista una diaria di 200 euro per ogni giorno di ricovero fino a un massimo di 14 giorni; Assistenza : trasporto in ambulanza dalla struttura sanitaria al domicilio per un massimo di mille euro. Prevista altresì l’assistenza infermieristica domiciliare e counseling psicologico;

: trasporto in ambulanza dalla struttura sanitaria al domicilio per un massimo di mille euro. Prevista altresì l’assistenza infermieristica domiciliare e counseling psicologico; Vaccino Covid-19 : tutela che scatta in caso di reazione avversa al vaccino anti coronavirus (prevista diaria, indennità e rimborso spese in caso di trasporto sanitario);

: tutela che scatta in caso di reazione avversa al vaccino anti coronavirus (prevista diaria, indennità e rimborso spese in caso di trasporto sanitario); Videoconsulto : in circostanze di isolamento domiciliare, legato a positività al coronavirus, vi è la possibilità di conseguire un video consulto specialistico;

: in circostanze di isolamento domiciliare, legato a positività al coronavirus, vi è la possibilità di conseguire un video consulto specialistico; Teleconsulto Covid h24: in ipotesi di sintomi sospetti per infezione da coronavirus, possibilità di aver un consulto con un medico per gli approfondimenti opportuni.

+SalutePerTe Fidelity

Si tratta di un altro interessante prodotto che vale “se hai attivato #UniSalutePerTe, l’assicurazione gratuita che UnipolSai regala ai propri Clienti”. “Puoi scegliere di ampliare la tua copertura acquistando +SalutePerTe Fidelity, la polizza che integra #UniSalutePerTe sia per quanto riguarda gli importi riconosciuti sia per le garanzie previste”, si trova indicato nel sito web ufficiale.

Da notare che per ciascun cliente assicurato le assicurazioni sanitarie UnipolSai donano, in totale, 2 euro di contributo all’Ente Nazionale AUSER, Associazione per L’invecchiamento Attivo, ad ANTEAS, Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà e ad ADA, Associazione per i Diritti degli Anziani.

UnipolSai Assicurazioni, attraverso detto contributo, si obbliga a supportare i servizi per le persone anziane, con lo scopo di garantire socialità ed inclusione.

Ecco di seguito, e in sintesi, i tratti essenziali di questa tipologia di assicurazioni sanitarie UnipolSai:

Destinatari : persone fisiche che sono già assicurate con #UniSalutePerTe, in qualità di titolari o familiari;

: persone fisiche che sono già assicurate con #UniSalutePerTe, in qualità di titolari o familiari; Assistenza , con trasporto in ambulanza da ospedale a domicilio per un massimo di 1.000 euro. Assistenza infermieristica domiciliare e counseling psicologico garantiti;

, con trasporto in ambulanza da ospedale a domicilio per un massimo di 1.000 euro. Assistenza infermieristica domiciliare e counseling psicologico garantiti; Diaria giornaliera pari a 100 euro per ciascun giorno di ricovero fino ad un massimo di 14 giorni, che si somma a quella prevista da #UniSalutePerTe;

pari a 100 euro per ciascun giorno di ricovero fino ad un massimo di 14 giorni, che si somma a quella prevista da #UniSalutePerTe; Tampone rapido : possibilità di compiere, con prescrizione medica, un tampone in una struttura convenzionata con UniSalute;

: possibilità di compiere, con prescrizione medica, un tampone in una struttura convenzionata con UniSalute; Terapia intensiva : in ipotesi di ricovero in terapia intensiva per coronavirus, anche senza intubazione, è disposta un’indennità di 3mila euro;

: in ipotesi di ricovero in terapia intensiva per coronavirus, anche senza intubazione, è disposta un’indennità di 3mila euro; Terapia sub-intensiva : in circostanze di ricovero in terapia sub-intensiva per coronavirus è assegnata un’indennità di 3.000 euro;

: in circostanze di ricovero in terapia sub-intensiva per coronavirus è assegnata un’indennità di 3.000 euro; Videoconsulto : in ipotesi di isolamento domiciliare, dovuto a positività a coronavirus, possibilità di conseguire un video consulto medico;

: in ipotesi di isolamento domiciliare, dovuto a positività a coronavirus, possibilità di conseguire un video consulto medico; Teleconsulto coronavirus h24: in ipotesi di sintomi sospetti per infezione da coronavirus, possibilità di confronto con un medico per gli approfondimenti opportuni.

Assicurazioni sanitarie UnipolSai: #AndràTuttoBene

“ I dipendenti sono la parte più preziosa della tua azienda, #AndràTuttoBene è la polizza UnipolSai dedicata all’emergenza COVID-19, pensata per le aziende come la tua che riconoscono questo valore e vogliono garantire ai dipendenti e ai loro familiari una copertura assicurativa per tutelarli in questo momento così difficile”, si trova scritto come presentazione del prodotto nella relativa pagina web. Ecco dunque una polizza salute pensata apposta per i datori di lavoro che vogliono tutelare il personale.

Di seguito alcuni elementi che rendono interessante questa tipologia di assicurazioni sanitarie UnipolSai:

Convenienza : premio a partire da 10 euro per ciascun dipendente assicurato, oppure da 18 euro per ciascun assicurato e il proprio nucleo familiare;

: premio a partire da 10 euro per ciascun dipendente assicurato, oppure da 18 euro per ciascun assicurato e il proprio nucleo familiare; Diaria giornaliera : se il dipendente è positivo al coronavirus, scatta una diaria per ciascun giorno di ricovero. In particolare, per ogni giorno di ricovero in istituto di cura, dopo un contagio avvenuto nell’ambito dell’operatività del contratto, è prevista una diaria giornaliera di 100 euro a partire dal 4° giorno e fino ad un massimo di 10 giorni indennizzabili;

: se il dipendente è positivo al coronavirus, scatta una diaria per ciascun giorno di ricovero. In particolare, per ogni giorno di ricovero in istituto di cura, dopo un contagio avvenuto nell’ambito dell’operatività del contratto, è prevista una diaria giornaliera di 100 euro a partire dal 4° giorno e fino ad un massimo di 10 giorni indennizzabili; Terapia intensiva : in ipotesi di intubazione è disposta una diaria per la convalescenza pari a 3.000 euro nel periodo assicurativo;

: in ipotesi di intubazione è disposta una diaria per la convalescenza pari a 3.000 euro nel periodo assicurativo; Assistenza continua : con informazioni sanitarie telefoniche e pareri medici immediati 24 ore su 24. In particolare, la Centrale Operativa attua un servizio di informazione sanitaria, indipendentemente dagli eventi previsti dalla copertura, in merito a strutture sanitarie pubbliche e private: ubicazione e specializzazioni; farmaci: composizione, indicazioni e controindicazioni; preparazione propedeutica ad esami diagnostici;

: con informazioni sanitarie telefoniche e pareri medici immediati 24 ore su 24. In particolare, la Centrale Operativa attua un servizio di informazione sanitaria, indipendentemente dagli eventi previsti dalla copertura, in merito a strutture sanitarie pubbliche e private: ubicazione e specializzazioni; farmaci: composizione, indicazioni e controindicazioni; preparazione propedeutica ad esami diagnostici; Prenotazione visite: nei 30 giorni post ricovero, il lavoratore può ottenere il trasporto dall’ospedale a casa e prenotare visite e accertamenti;

nei 30 giorni post ricovero, il lavoratore può ottenere il trasporto dall’ospedale a casa e prenotare visite e accertamenti; Supporto psicologico: se il ricovero è molto impegnativo, la garanzia offre assistenza domiciliare o un supporto psicologico;

se il ricovero è molto impegnativo, la garanzia offre assistenza domiciliare o un supporto psicologico; Vaccino anti coronavirus: si tratta di una tutela che scatta caso di reazione avversa al vaccino.

#AndràTuttoBene Premium: il meccanismo e le garanzie

Grazie a questa polizza, è possibile proteggere la propria salute e quella della propria famiglia. Attenzione però: la polizza è dedicata a persone residenti in Italia, che non abbiano compiuto 70 anni di età e che non abbiano contratto il virus COVID-19 prima della data di effetto della polizza.

UnipolSai, con la polizza #AndràTuttoBene Premium, presenta una tutela concreta in ipotesi di ricovero per coronavirus:

Diaria giornaliera per il ricovero , dopo l’accertamento della positività per Covid-19- Si tratta di 120 euro al giorno per ogni giorno di ricovero in caso di Covid-19 per un massimo di 10 giorni;

, dopo l’accertamento della positività per Covid-19- Si tratta di 120 euro al giorno per ogni giorno di ricovero in caso di Covid-19 per un massimo di 10 giorni; Un importante indennizzo (pari a 5mila euro) per la convalescenza post ricovero in ipotesi di ricorso a terapia intensiva con intubazione;

(pari a 5mila euro) per la convalescenza post ricovero in ipotesi di ricorso a terapia intensiva con intubazione; Un pacchetto di prestazioni di assistenza e servizi di consulenza post ricovero (trasporto dall’ospedale a casa, assistenza infermieristica domiciliare, prenotazione prestazioni sanitarie);

(trasporto dall’ospedale a casa, assistenza infermieristica domiciliare, prenotazione prestazioni sanitarie); Protezione famiglia : è possibile assicurare i propri cari e per i figli fino a 14 anni le coperture sono a costo zero;

: è possibile assicurare i propri cari e per i figli fino a 14 anni le coperture sono a costo zero; Videoconsulto , per un confronto diretto in video con un medico specialista, per approfondimenti sul proprio stato di salute;

, per un confronto diretto in video con un medico specialista, per approfondimenti sul proprio stato di salute; Sostegno psicologico: nella fase post ricovero, è possibile parlare con uno psicologo attraverso un centro di ascolto telefonico sempre attivo.

“Per ogni assicurato UnipolSai ha donato 2 euro di contributo all’Ente Nazionale AUSER Associazione per l’invecchiamento attivo. È con piacere che comunichiamo che al termine dell’iniziativa sono stati raccolti 50 mila euro che sono stati donati ad AUSER e verranno impiegati per favorire l’alfabetizzazione digitale degli anziani”, si trova altresì precisato nella scheda informativa sulla polizza, nel sito web delle assicurazioni sanitarie UnipolSai.

Perché scegliere le assicurazioni sanitarie UnipolSai

Alla luce di quanto finora esposto, gli elementi per considerare un’eventuale sottoscrizione delle polizze salute, di certo non mancano.

A favore dell’intera offerta gioca anzitutto la popolarità del Gruppo Unipol. Una realtà ai vertici in Italia e capace di attrarre milioni di clienti. Grazie anche ad una presenza capillare su tutto il territorio e ad una fitta rete agenziale.

Le polizze che abbiamo visto spiccano per personalizzazione e per elasticità. A seguito di una consulenza con l’agente dedicato, il cliente potrà scegliere la polizza più adatta alle proprie esigenze.

Nelle assicurazioni sanitarie UnipolSai non manca nulla. Diarie, indennità, rimborsi spese, assistenza h24, videoconsulti, second opinion medica e tanto altro. Il cliente è tutelato a 360°, anche grazie alle garanzie legate alle cure oncologiche e quelle per le reazioni avverse da vaccino anti Covid. Molto interessante è altresì la polizza salute rivolta alle aziende, per tutelare i propri dipendenti.

Infine, sul sito web delle assicurazioni sanitarie UnipolSai sono presenti schede dettagliate dei vari prodotti, i set informativi su cui fare il download e i contatti per prendere un appuntamento con un agente. Ecco tanti validi motivi per considerare la sottoscrizione di una delle polizze salute di questo grande Gruppo.