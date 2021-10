Il Gruppo Allianz è ai vertici a livello mondiale nel campo delle assicurazioni. Non sorprende che la sua proposta sul piano delle assicurazioni sanitarie sia assai articolata ed adatta a tutte le esigenze.

Di seguito la nostra panoramica sulle assicurazioni sanitarie prosegue, analizzando l’offerta del Gruppo Allianz, leader internazionale nel settore assicurativo-finanziario.

Le assicurazioni sanitarie hanno un meccanismo molto simile a quello di tutte le altre assicurazioni. Il cliente assicurato stipula una polizza che, in cambio di un pagamento annuo prefissato, lo garantisce nella copertura di spese private impreviste fino a una cifra massima concordata con la compagnia.

Da notare che, differentemente da assicurazioni come quelle sulle automobili o sui motorini, e differentemente da quello che succede in altri paesi del mondo dove il sistema sanitario funziona in modo diverso, nel nostro paese l’assicurazione sanitaria non è obbligatoria. Ne consegue che ogni cittadino è libero di scegliere se sottoscriverla oppure no, scegliendo o meno la compagnia assicurativa di suo interesse.

Ecco allora ciò che serve sapere a proposito delle assicurazioni sanitarie Allianz, in modo da non farsi trovare impreparati nel caso emergano buoni motivi per sottoscriverne una.

Assicurazioni Allianz: la solidità del gruppo

Prima di vedere da vicino le assicurazioni sanitarie Allianz, spendiamo qualche parola sul Gruppo Allianz e sui suoi tratti caratterizzanti.

Oggi Allianz Italia è uno dei maggiori assicuratori italiani. Fa parte del gruppo Allianz SE, ai vertici a livello mondiale nel settore assicurativo e nell’asset management. Conta più di 150 mila dipendenti al servizio di più di 100 milioni di clienti in oltre 70 Stati.

Nella penisola, secondo mercato assicurativo per il Gruppo dopo la Germania, Allianz Italia è attiva grazie ad una rete di circa 4.500 dipendenti al servizio di più di 7 milioni di clienti. Si avvale altresì di una rete distributiva multicanale caratterizzata da qualcosa come più di 25mila tra Agenti, collaboratori sul territorio e Financial Advisor, importanti accordi di bancassurance, e la compagnia diretta Allianz Direct S.p.A.

Allianz S.p.A. è la capogruppo del Gruppo Allianz S.p.A. formato da 14 società. Di queste, 11 sono incluse nel “Gruppo Assicurativo Allianz” come regolato ai sensi del Regolamento ISVAP n. 22. In particolare, la capogruppo Allianz S.p.A. è sorta dall’integrazione, compiutasi nel corso dell’esercizio 2007, tra le società Ras – Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A., Lloyd Adriatico S.p.A. e Allianz Subalpina S.p.A.

Il Codice di Condotta e quello Etico e di Comportamenteo

All’interno di Allianz si può trovare un Codice di Condotta ad hoc, il quale rappresenta i principi ed i valori essenziali del Gruppo Allianz. Si tratta di principi e valori alla base dell’operatività di tutti i dipendenti e che li guida nelle loro attività di ogni giorno, al servizio della clientela.

Ma Allianz S.p.A. si è dotata altresì di un Codice Etico e di Comportamento, che determina ulteriori regole generali di condotta per tutti i dipendenti ed esponenti del Gruppo Allianz S.p.A.

Se guardiamo Allianz nella sua dimensione internazionale, è opportuno ricordare che è stata fondata nel 1890 e quotata per la prima volta alla borsa di Berlino nel 1895. Oggi il Gruppo Allianz è tra i più rilevanti fornitori di servizi finanziari nel pianeta, ai vertici nell’offerta di prodotti e servizi assicurativi, bancari e di asset management.

Sopra abbiamo accennato al fatto che il Gruppo Allianz è presente in oltre 70 paesi. Va da sé che la sua offerta sia più ampia e articolata delle mere assicurazioni sanitarie Allianz, che qui ci interessano. Come accennato, oggi più di 150mila dipendenti lavorano per questo operatore, servendo più di 100 milioni di clienti in tutto il globo. Peraltro, nel 2006 Allianz è stata la prima grande azienda del Dow Jones EURO STOXX 50 Index a trasformarsi in “Società Europea”.

Forza competitiva, crescita sostenibile e riduzione della complessità sono tra i maggiori fattori per la crescita della compagnia e del suo Gruppo. Sono però anche valori essenziali per un corretto approccio di gestione.

Assicurazioni sanitarie Allianz: su quali imprevisti e situazioni è offerta tutela

Nel sito web ufficiale Allianz è ben delineato il quadro delle situazioni che possono rendere cruciale un’assicurazione sanitaria. Infatti, un infortunio o una malattia possono mettere seriamente a rischio la stabilità economica di una famiglia.

Grazie alle assicurazioni sanitarie Allianz, il cliente è protetto in caso di:

Invalidità , in quanto se la vita mutasse per un evento inaspettato, come un incidente, una malattia o un infortunio e ci si trovasse nell’incapacità di compiere l’attività lavorativa in modo costante nel tempo, le ripercussioni economiche sulla famiglia potrebbero essere evidenti;

, in quanto se la vita mutasse per un evento inaspettato, come un incidente, una malattia o un infortunio e ci si trovasse nell’incapacità di compiere l’attività lavorativa in modo costante nel tempo, le ripercussioni economiche sulla famiglia potrebbero essere evidenti; Non autosufficienza , in quanto malattia e infortunio possono condurre a non essere più autosufficienti, vale a dire incapaci di badare a sé stessi. Il pericolo cresce con la vecchiaia ma può esservi in qualunque momento.

, in quanto malattia e infortunio possono condurre a non essere più autosufficienti, vale a dire incapaci di badare a sé stessi. Il pericolo cresce con la vecchiaia ma può esservi in qualunque momento. Spese mediche : con un problema di salute, qualità e tempestività delle cure possono essere decisive. Ecco perché disporre di risorse economiche adeguate può fare la differenza.

: con un problema di salute, qualità e tempestività delle cure possono essere decisive. Ecco perché disporre di risorse economiche adeguate può fare la differenza. Problemi di natura oncologica: in quanto uno dei principali rischi che spaventa gli italiani in tema di salute è il tumore.

in quanto uno dei principali rischi che spaventa gli italiani in tema di salute è il tumore. Premorienza: in quanto se viene a mancare un membro della famiglia, oltre al forte impatto emotivo, le conseguenze economiche per gli eredi possono essere molto significative.

Per tutti questi imprevisti, la protezione rappresentata dalle assicurazioni sanitarie Allianz ha indubbio rilievo, come ora vedremo nel dettaglio.

Come funziona Allianz Ultra Salute

Come riportato nel sito web ufficiale, Allianz Ultra Salute rappresenta la soluzione innovativa per gestire al meglio una malattia o un infortunio. “Innovativa, semplice e completamente personalizzabile. Allianz ULTRA Salute è la nostra migliore soluzione per gestire un infortunio o una malattia e le loro conseguenze. Ti fornisce le risorse per accedere alle cure migliori o per compensare la riduzione del reddito”. Queste sono le parole utilizzate dalla compagnia per definire funzione ed utilità di questa polizza assicurativa. Di seguito la lista dei rischi da cui il cliente si può proteggere sottoscrivendo detta polizza:

Spese mediche : riconosce le spese mediche in ipotesi di ricovero in Italia o all’estero per infortunio, malattia o parto, compresi gli esami di alta diagnostica. E’ possibile altresì completare la protezione con le visite specialistiche e la riabilitazione, anche senza il ricovero.

: riconosce le spese mediche in ipotesi di ricovero in Italia o all’estero per infortunio, malattia o parto, compresi gli esami di alta diagnostica. E’ possibile altresì completare la protezione con le visite specialistiche e la riabilitazione, anche senza il ricovero. Diaria da ricovero : comporta un’indennità per ciascun giorno di ricovero, anche in Day Hospital, Day Surgery o intervento chirurgico ambulatoriale conseguente a infortunio, malattia o parto. Si può altresì completare la protezione assicurativa con una diaria da convalescenza e una diaria per ingessatura.

: comporta un’indennità per ciascun giorno di ricovero, anche in Day Hospital, Day Surgery o intervento chirurgico ambulatoriale conseguente a infortunio, malattia o parto. Si può altresì completare la protezione assicurativa con una diaria da convalescenza e una diaria per ingessatura. Invalidità permanente da infortunio : comporta l’assegnazione di un capitale in ipotesi di invalidità permanente causata da un infortunio. Il cliente che sceglie le assicurazioni sanitarie Allianz può altresì completare la protezione con un capitale in ipotesi di morte da infortunio, una diaria per l’inabilità temporanea e un assegno mensile per gli infortuni che causino un’invalidità corrispondente o al di sopra del 60%.

: comporta l’assegnazione di un capitale in ipotesi di invalidità permanente causata da un infortunio. Il cliente che sceglie le assicurazioni sanitarie Allianz può altresì completare la protezione con un capitale in ipotesi di morte da infortunio, una diaria per l’inabilità temporanea e un assegno mensile per gli infortuni che causino un’invalidità corrispondente o al di sopra del 60%. Invalidità permanente da malattia: si può contare su un capitale in ipotesi di invalidità permanente causata da una malattia. E’ possibile completare la protezione con un assegno mensile per le malattie che producano invalidità pari o al di sopra del 66%.

I 4 livelli di protezione di Allianz Ultra Salute

Come indicato chiaramente nel sito web ufficiale, per ogni ambito di rischio si può optare tra 4 livelli di protezione crescente.

Essential : la protezione di base per i clienti che scelgono le assicurazioni sanitarie Allianz.

: la protezione di base per i clienti che scelgono le assicurazioni sanitarie Allianz. Plus : una protezione di qualità a prezzi moderati.

: una protezione di qualità a prezzi moderati. Premium : una protezione completa ad un costo non eccessivo.

: una protezione completa ad un costo non eccessivo. Top: il massimo della copertura offerta dalla compagnia, per vivere tranquillo e al riparo dai rischi.

Sul sito web ufficiale è riportato un utile esempio pratico di questo tipo di assicurazioni sanitarie Allianz. Si tratta del caso di una persona 40enne, che spende 15 euro al mese per una copertura personalizzata, con le seguenti caratteristiche:

Invalidità permanente da infortunio (formula Plus). Assicura contro gli infortuni con invalidità permanente acclarata al di sopra del 7% e, con un capitale assicurato di 100.000 euro, liquida fino a 210.000 € per le invalidità più importanti. È inclusa l’assistenza sanitaria h24;

Spese mediche (formula Essential). In ipotesi di ricovero legato a infortunio, c’è a disposizione fino a 5.000 euro, per il rimborso delle spese mediche. Sono incluse le spese compiute nei 120 giorni prima e dopo il ricovero e le visite specialistiche anche senza ricovero;

Diaria da ricovero (formula Essential). In circostanze di ricovero legato a infortunio, scatta un’indennità di 100 euro per ogni giorno di ricovero e di convalescenza e di 50 euro per ciascun giorno di ingessatura.

Come si può notare, ad un costo mensile relativamente contenuto, si tratta di un pacchetto assicurazioni sanitarie Allianz che offre una protezione piuttosto articolata.

Allianz Ultra Salute: i vantaggi concreti

Vi sono vari motivi evidenti, che suggeriscono di considerare attentamente quanto offerto dalle assicurazioni sanitarie Allianz Ultra Salute, per una eventuale sottoscrizione della polizza. Eccoli di seguito:

Consapevolezza : un consulente della rete Allianz aiuterà il cliente a capire quali sono i rischi più importanti correlati a un infortunio improvviso o a una malattia. Sarà poi l’interessato a scegliere come articolare la propria polizza che, come accennato, è personalizzabile. “Abbiamo una soluzione per ogni budget”, si trova scritto sul sito web della compagnia;

: un consulente della rete Allianz aiuterà il cliente a capire quali sono i rischi più importanti correlati a un infortunio improvviso o a una malattia. Sarà poi l’interessato a scegliere come articolare la propria polizza che, come accennato, è personalizzabile. “Abbiamo una soluzione per ogni budget”, si trova scritto sul sito web della compagnia; Chiarezza e semplicità : Allianz Ultra Salute consiste in un’assicurazione realizzata per non dare brutte sorprese e per essere chiara e semplice quando è sottoscritta;

: Allianz Ultra Salute consiste in un’assicurazione realizzata per non dare brutte sorprese e per essere chiara e semplice quando è sottoscritta; Migliore protezione nel tempo : la polizza in oggetto si aggiornerà automaticamente e senza costi, per sfruttare tutti i miglioramenti che Allianz immetterà nel tempo alle soluzioni assicurative, in modo da garantire sempre la migliore protezione;

: la polizza in oggetto si aggiornerà automaticamente e senza costi, per sfruttare tutti i miglioramenti che Allianz immetterà nel tempo alle soluzioni assicurative, in modo da garantire sempre la migliore protezione; Strutture sanitarie Allianz Health: si tratta del nuovo circuito dedicato ai possessori di Allianz Ultra Salute che presenta strutture sanitarie di eccellenza e una amplissima presenza territoriale per gestire tutte tue esigenze in materia di salute. Si può contattare il numero verde 800.68.68.68 (+39.02.26609167 se l’interessato non è in Italia), mentre per ulteriori informazioni si rimanda a questa pagina web

La tutela contro gli infortuni da circolazione

Una diversa polizza di questa compagnia è stata ideata per proteggere il cliente-conducente quando è alla guida di auto, moto o ciclomotore e si trova vittima di un incidente.

In particolare, la polizza Infortuni da circolazione Allianz garantisce il conducente dalle conseguenze di un infortunio patito quando si trova alla guida del mezzo a due o quattro ruote, anche in ipotesi di decesso o invalidità permanente. Grazie a questo prodotto, il cliente può completare la polizza RC Auto che, per legge, non copre il conducente del mezzo che provoca un incidente.

Diversi i sostanziali vantaggi di questo tipo di assicurazioni sanitarie Allianz:

Copertura completa e personalizzabile : protegge non soltanto dalle conseguenze degli infortuni patiti dopo un incidente con un altro mezzo, ma anche nel caso in cui alla guida si verifica un malore o un’aggressione;

: protegge non soltanto dalle conseguenze degli infortuni patiti dopo un incidente con un altro mezzo, ma anche nel caso in cui alla guida si verifica un malore o un’aggressione; Risparmio : comporta uno sconto se si sottoscrive una polizza di durata pluriennale;

: comporta uno sconto se si sottoscrive una polizza di durata pluriennale; Indennità giornaliera per ricovero, convalescenza e ingessatura : se il cliente è ricoverato, dopo un incidente, è assegnata una diaria per ciascun giorno di degenza. In ipotesi di ingessatura, anche senza ricovero, è assegnata una diaria giornaliera fino al momento della rimozione del gesso;

: se il cliente è ricoverato, dopo un incidente, è assegnata una diaria per ciascun giorno di degenza. In ipotesi di ingessatura, anche senza ricovero, è assegnata una diaria giornaliera fino al momento della rimozione del gesso; Rimborso delle spese mediche : si tratta di un sostegno economico consistente per gli automobilisti, che rimborsa le spese effettuate per accertamenti diagnostici, visite specialistiche, fisioterapia e non solo;

: si tratta di un sostegno economico consistente per gli automobilisti, che rimborsa le spese effettuate per accertamenti diagnostici, visite specialistiche, fisioterapia e non solo; Possibilità di rateizzare il versamento del premio.

In buona sostanza, la polizza Infortuni da circolazione garantisce una protezione totale in ipotesi si sia in viaggio perché copre dalle conseguenze economiche di un infortunio patito nell’ambito della circolazione con il veicolo a motore. Prevista altresì una doppia formulazione, ossia Silver e Gold, ideate per rispondere alle proprie effettive esigenze di protezione e capacità di spesa.

Per maggiori informazioni rinviamo alla pagina web del set informativo

La tutela contro non autosufficienza e premorienza

“La protezione e il sostegno tuo e della tua famiglia in caso di non autosufficienza o premorienza è di primaria importanza per un futuro sereno”, sono le parole utilizzate dalla compagnia per presentare al pubblico questa polizza.

Essa può essere sottoscritta, scegliendo tra due soluzioni diverse:

Polizza Lovia

In caso di premorienza, è possibile sostenere i propri cari in caso di una scomparsa prematura del cliente. E’ assegnato infatti un capitale con cui affrontare il futuro. Lovia consiste nella polizza vita temporanea caso morte della compagnia. Si tratta certamente di una scelta responsabile per salvaguardare il tenore di vita dei propri cari, in ipotesi di prematura scomparsa.

3 interessanti vantaggi sono insiti nella sottoscrizione della polizza in oggetto:

Capitale disponibile : in ipotesi di premorienza, il capitale non è incluso nell’asse ereditario, né nel reddito imponibile ai fini IRPEF;

: in ipotesi di premorienza, il capitale non è incluso nell’asse ereditario, né nel reddito imponibile ai fini IRPEF; Capitale protetto: in quanto impignorabile e insequestrabile, nei limiti previsti dalla normativa vigente (ai sensi dell’art. c.c. 1923);

in quanto impignorabile e insequestrabile, nei limiti previsti dalla normativa vigente (ai sensi dell’art. c.c. 1923); Premio detraibile, grazie a questo tipo di assicurazioni sanitarie Allianz, si può detrarre fiscalmente il 19% su un premio annuo massimo di 530 euro.

Per attivare la polizza in oggetto, è sufficiente scegliere i beneficiari, la somma da assicurare e la durata della copertura. Inoltre, si può decidere se pagare annualmente o in rate mensili.

Prevista altresì la possibilità di sottoscrivere la polizza Lovia Plus, che garantisce ulteriore protezione e assistenza per il cliente e i propri cari. Oltre ad assicurare un capitale, dà la possibilità di avvalersi di un numero dedicato, ad esempio per ottenere una consulenza sanitaria specialistica o un secondo parere da un centro medico d’eccellenza.

Polizza Universo Persona Rendita Autosufficienza

Universo Persona Rendita Autosufficienza garantisce l’assistenza necessaria e una rendita mensile vitalizia in ipotesi di non autosufficienza.

“Una malattia, un infortunio o l’avanzare dell’età possono mettere a rischio la tua autosufficienza, compromettendo la qualità della tua vita e quella dei tuoi cari. Universo Persona Rendita Autosufficienza offre una rendita mensile a vita per permetterti di sostenere le spese necessarie, sollevare i tuoi famigliari e non gravare su di loro in caso di non autosufficienza e ti protegge da subito con l’assistenza domiciliare in attesa degli accertamenti medico-legali“, queste sono le parole usate dalla compagnia per presentare questo interessante prodotto assicurativo, che fa parte delle assicurazioni sanitarie Allianz.

I vantaggi della polizza Universo Persona Rendita Autosufficienza

In sintesi ecco i vantaggi derivanti dalla sottoscrizione di questa polizza:

Protezione da subito : consente un servizio di assistenza domiciliare in attesa del riconoscimento della rendita;

: consente un servizio di assistenza domiciliare in attesa del riconoscimento della rendita; Protezione per sempre: offre una rendita vitalizia mensile, rivalutata anno dopo anno.

Universo Persona Rendita Autosufficienza ha la finalità di proteggere il cliente e chi gli è vicino, in quanto assicura un’entrata mensile per supportare e sostenere i costi di un’assistenza domiciliare o del ricovero in una struttura ad hoc, in ipotesi il cliente non sia più in grado di compiere con autonomia 4 delle 6 ordinaria attività quotidiane: alzarti, vestirti, muoverti, nutrirti, lavarti ed espletare le funzioni fisiologiche.

In questa polizza è altresì compresa la consulenza sanitaria 24 ore su 24. Infatti, indipendentemente dal proprio stato di salute si può:

Sfruttare l’organizzazione di visite specialistiche e accertamenti diagnostici a tariffe agevolate;

Ottenere un parere ulteriore sulla cartella clinica (Second Opinion Medica, estesa anche per i familiari);

Conseguire consulenza medico-sanitaria telefonica.

E non solo: è possibile detrarre a livello fiscale il 19% dei premi e la rivalutazione della rendita è esente da ogni tassazione.

Infine, ricordiamo che sul piano delle assicurazioni sanitarie Allianz, la compagnia offre anche una dettagliata tutela contro i rischi di natura oncologica.

L’app AllianzNOW

Il successo di questa compagnia assicurativa e delle sue polizze è legato ad una componente tecnologica all’avanguardia. Ci riferiamo, anche e soprattutto, all’app ad hoc, denominata AllianzNOW.

Grazie al AllianzNOW, il cliente può trovare tutte le protezioni acquistate e la documentazione di polizza in formato digitale. Altro vantaggio di quest’app è rappresentato dal fatto che con AllianzNOW si è sempre connessi alla Centrale Operativa Allianz, con un’assistenza immediata in ipotesi di sinistro, sia nel nostro paese, che all’estero, e 24 ore su 24. E’ sufficiente aprire l’app per essere supportati passo passo e in tempo reale attraverso soluzioni e servizi per fronteggiare l’emergenza.

Non solo. Con le notifiche push, il cliente che ha sottoscritto una delle assicurazioni sanitarie Allianz, potrà ricevere messaggi automatici per essere sempre aggiornato sulla propria situazione, per un rapporto diretto e immediato con la compagnia.

Sullo specifico tema delle assicurazioni sanitarie Allianz, l’app citata offre tutta l’assistenza necessaria: ossia numero dei soccorsi, contatto con un medico per un consulto e invio di un infermiere a domicilio.

E’ chiaro dunque che, al di là dell’assistenza offerta dai consulenti della rete Allianz, quest’app si rivela molto utile per gestire con semplicità i propri prodotti salute.

Perché scegliere i prodotti delle assicurazioni sanitarie Allianz?

Nel corso di questo articolo abbiamo visto da vicino le polizze assicurative di ambito sanitario, offerte dalla compagnia Allianz, tra quelle ai vertici in Italia e nel mondo. Già questo elemento gioca enormemente a favore di una scelta orientata a queste polizze, in quanto il cliente potrà contare non solo su operatore molto solido e di grande fama, ma su una rete di consulenti davvero articolata e caratterizzata da alta professionalità, preparazione e dedizione nei confronti dei bisogni dei privati. Allianz ha sempre puntato molto sul rapporto interpersonale consulente – cliente e ciò si riflette sul grado di soddisfazione di coloro che hanno sottoscritto le assicurazioni sanitarie in oggetto.

Il sito web della compagnia espone con chiarezza i contenuti e le caratteristiche delle assicurazioni sanitarie Allianz che abbiamo visto, ossia Allianz Ultra Salute, i prodotti che mirano a tutelare contro gli infortuni da circolazione, ma anche le polizze che offrono protezione contro la premorienza e la non autosufficienza. La personalizzazione delle polizze è un tratto caratterizzante dell’intera offerta e ciò è un altro particolare molto interessante.

Previste diarie, indennità, visite specialistiche ed accertamenti diagnostici a prezzi scontati, rimborso spese mediche, capitali assegnati in caso di invalidità permanente. Inoltre la sottoscrizione delle assicurazioni sanitarie Allianz permette di aver accesso ad una rete di strutture convenzionate Allianz Health, per un servizio di eccellenza.

Ancora, l’app ad hoc AllianzNOW è molto utile come guida per il cliente, senza dover contattare il consulente in ogni circostanza si desideri avere delucidazioni o consultare la documentazione.

Pertanto, gli elementi per orientare il cliente verso le assicurazioni sanitarie Allianz, sicuramente non mancano.