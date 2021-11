Ritiro di numerosi lotti di tisane per sospetta presenza del virus della salmonella. Il Ministero della Salute dirama gli elenchi.

“Sospetta contaminazione da Salmonella”. Un allarme gravissimo quello lanciato dal Ministero della Salute, che ha disposto l’immediato richiamo di alcuni prodotti dai supermercati poiché sospettati di essere infettati dal pericoloso virus. Nello specifico, si tratta di alcune tisane a marchio Erba Logica, prodotte dalla Società Agricola Le Ruote dei Pavoni S.S. E’ stato Il Fatto alimentare a diramare l’elenco dei lotti richiamati, identificate in Erbe che Alleggeriscono in sacchetto da 15 filtri e 18 grammi. E ancora, in barattolo da 40 grammi e da 20 filtri (e 24 grammi). Numero di lotto: dal 2052-19-01-2024 al 2052-11-11-2024. Termini minimi di conservazione dal 19/01/2024 a 11/11/2024.

Non sono tuttavia i soli lotti soggetti a richiamo. Le tisane in questione dovranno essere soggette a controllo per verificare la veridicità circa il sospetto legato alla presenza di salmonella. Un virus potenzialmente molto pericoloso, in grado di provocare forti febbri e gravi infezioni localizzate a livello intestinale. Nei casi più seri, addirittura episodi di setticemia in pazienti in età sia pediatrica che geriatrica, oltre che negli immunocompromessi.

Allarme salmonella, tisane ritirate: ecco i lotti

Niente di strano che anche il minimo sospetto abbia indotto il Ministero della Salute a ritirare immediatamente i prodotti in questione dagli scaffali. Le regole in vigore restano le stesse della profilassi legata a qualsiasi altro prodotto ritirato: stop all’acquisto se ancora presente nei supermercati e restituzione presso il medesimo punto vendita che lo ha venduto se già acquistato. Le disposizioni del Ministero seguono le direttive stringenti adottate negli ultimi mesi, legate all’eliminazione totale della presenza di sostanze come l’ossido di etilene che alla prevenzione di casi come appunto la salmonella.

LEGGI ANCHE >>> Richiamo alimentare: attenti a questo formaggio, rischio contaminazione

Nemmeno prodotti come le tisane sfuggono quindi alla lente degli esperti. Nelle ultime ore, i richiami sono stati disposti in serie per svolgere ulteriori approfondimenti su uno stock di prodotti che includono anche il Barattolo Degustazione Infusi da 45 filtri, con lotto dal 2021-19-01-2024 al 2021-11-11-2024 (Tmc da 19/01/2024 a 11/11/2024). E ancora, Infuso Leggerezza, in sacchetto da 40 grammi e 15 filtri 18 grammi, in barattolo da 40 grammi e 20 filtri da 24 grammi, in scatola da 15 filtri da 18 grammi, dal lotto numero 2008-19-01-2024 al lotto 2008-11-11-2024 con i Tmc da 19/01/2024 a 11/11/2024. Fra i ritiri, figurano anche la Scatola Degustazione Erbe che Risolvono 45 filtri, lotto dal numero 2055-19-01-2024 al 2055-11-11-2024, Tmc da 19/01/2024 a 11/11/2024. Stesso discorso per la Scatola 15 Filtri Leggerezza, lotto 2008-19-01-2024 al 2008-11-11-2024 e Tmc dal 19/01/2024 al 11/11/2024. Chiude la serie la Scatola Degustazione Infusi 45 filtri, dal lotto numero 2021-19-01-2024 al 2020-11-11-2024, Tmc dal 19/01/2024 al 11/11/2024.