Occhio all’Oroscopo! Ecco cosa dicono le stelle sulla nostra fortuna e la possibilità di guadagnare un bel po’ di soldi.

“Dicono che il denaro non faccia la felicità, ma se devo piangere preferisco farlo sul sedile posteriore di una Rolls Royce piuttosto che su quelli di un vagone del Metrò“, diceva Marilyn Monroe. D’altronde non si può negare come proprio i soldi si rivelino utili in diverse circostanze, permettendoci di risolvere un bel po’ di problemi. Non sempre, però, si dispone della liquidità necessaria.

Per questo non stupisce che molti decidano di tentare la fortuna, con la speranza di essere finalmente baciati dalla dea bendata. Proprio in tale ambito molti volgono un occhio di riguardo all’astrologia, con quest’ultima in grado di determinare una serie di criteri in base ai quali poter capire chi è più propenso, in un determinato periodo, alla ricchezza e alla fortuna. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa dicono di noi le stelle.

Oroscopo, soldi e fortuna, cosa dicono le stelle: tutto quello che c’è da sapere

La fortuna, come noto, è cieca, ma in alcuni casi sembra vederci davvero benissimo. Non stupisce, pertanto, che siano in molti a chiedersi ad esempio quali siano i segni zodiacali più fortunati. A tal proposito interesserà che l’astrologia è in grado di determinare una serie di criteri in base ai quali poter capire chi è più propenso, in un determinato periodo, alla ricchezza e alla fortuna.

Le possibilità di riuscire a cambiare la propria vita, magari grazie ad una vincita al Superenalotto o al Lotto sono davvero molto basse. Allo stesso tempo sono tanti a riuscire a dare una svolta, quantomeno economica, proprio grazie ad uno dei tanti giochi disponibili. Per questo motivo non stupisce che molti tentino puntualmente la fortuna, con la speranza di essere finalmente baciati dalla dea bendata.

Proprio in tale ambito si inserisce l’astrologia, che fin dall’antichità cerca di fornire alcune “indicazioni” in merito ai periodi in cui un individuo sembra essere più propenso a vincere, alla fortuna e alla ricchezza. In particolari in molti fanno affidamento a quanto definito dall’astrologo francese Henry J. Gouchon nel suo “Dizionario di Astrologia”. In particolare vengono definiti i significatori del denaro e della buona sorte, ovvero:

il segno e i pianeti occupanti la seconda Casa, ovvero quella del denaro come frutto del nostro impegno;

il pianeta governatore della seconda casa;

la buona posizione del Sole e della Luna;

la posizione di Giove e Venere, associati alla Fortuna.

Proprio prendendo in considerazione questi elementi, quindi, un astrologo può essere in grado di pronosticare la propensione alla ricchezza e alla fortuna di un individuo. Questo sottolineando come, in realtà, il tutto non sia solo frutto della dea bendata, bensì delle proprie iniziative personali. Se è pur vero che essere baciati dalla dea bendata permette di avere una marcia in più, dall’altro canto è necessario che ognuno di noi compia delle azioni che permettano di ottenere dei risultati.

Astrologia, l’influsso delle stelle nel mondo dei giochi

Soffermandosi sull’astrologia, inoltre, bisogna sapere che studiando la Seconda Casa Astrologica, un astrologo può ottenere molte informazioni in merito alle capacità personali di riuscire a creare ricchezza. Non stupisce, quindi, che proprio tale Casa sia associata al Toro. Questo segno zodiacale, infatti, è noto per avere dei grandi lavoratori.

Lo studio dell’Ottava Casa, opposta alla seconda, invece, ci permette di ottenere indicazioni in merito alla capacità di ottenere denaro da risorse altrui, come ad esempio per via di donazioni o speculazioni in borsa.

Per gli amanti del gioco, inoltre, dovete sapere che la Quinta casa permette di ottenere indicazioni in merito ai possibili guadagni derivanti proprio da lotterie e giochi di vario genere. Settori, quelli appena indicati, che vengono associati allo Scorpione e al Leone, che sono tra i segni che presentano un gran numero di giocatori d’azzardo.

Se tutto questo non bastasse, molti astrologi hanno notato una correlazione tra transiti della Luna e Venere in congiunzione con Urano natale e le vincite al Lotto. Proprio prendendo in considerazione questi transiti, quindi, è possibile determinare in quali giorni una persona risulta maggiormente propensa ad essere baciata dalla fortuna.