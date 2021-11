Buone notizie per coloro alla ricerca di un lavoro con vitto e alloggio gratis e stipendio fino a 2.200 euro. Ecco l’opportunità da non perdere.

Come recita l’articolo 1 della Costituzione del nostro Paese: “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro“. Grazie all’attività lavorativa, d’altronde, abbiamo la possibilità di guadagnare i soldi necessari per riuscire ad affrontare le varie spese quotidiane.

Ebbene, proprio in questo ambito giungono finalmente buone notizie per coloro alla ricerca di un impiego. È possibile, infatti, ottenere vitto e alloggio gratis e stipendio fino a 2.200 euro. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo come fare.

Lavoro con vitto e alloggio e stipendio fino a 2.200 euro con Obiettivo Tropici

Il mercato del lavoro è in continuo cambiamento, tanto che sono molte le professioni e mestieri destinati a scomparire nell’arco di soli dieci anni. In attesa di capire come si evolverà il mondo del lavoro, interesserà sapere che è possibile ottenere vitto e alloggio gratis e stipendio fino a 2.200 euro grazie a Obiettivo Tropici.

Specializzato nel campo del turismo dal 1994, sono 1500 i posti al momento disponibili, con gli stipendi che vanno da 900 euro a 2.200 euro al mese. Le sedi sono a Bari, Catania, Roma e Milano, con l’azienda che offre, come già detto, vitto e alloggio gratis.

Tra i profili ricercati si annoverano animatori, dj, ma anche ballerini, scenografi, cantanti, sportivi e hostess. Non è necessario avere esperienza pregressa nel settore, dato che l’azienda si occupa di fornire apposita formazione. Ma non solo, tra le altre offerte di lavoro si annoverano operatori dei mini club, sorveglianti, infermieri e OSS.

Per quanto riguarda i requisiti richiesti, invece, i candidati devono avere diploma di scuola superiore. È preferenziale la conoscenza di una lingua straniera, anche solo di base. In particolare livello B1 in inglese o francese oppure A2 o B1 in tedesco. Tra gli altri requisiti richiesti, inoltre, si annoverano conoscenze informatiche di base.

LEGGI ANCHE >>> Donne e uomini nel mondo del lavoro: la disparità è nei guadagni

C’è tempo fino al 30 settembre 2022 per inviare apposita candidatura tramite mail a info@obiettivotropici.it e in copia conoscenza eures@afolmet.it. In alternativa è sempre possibile autocandidarsi attraverso il form presente sul sito dell’azienda. I candidati selezionati verranno assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, part time o full time con possibilità di rinnovo.