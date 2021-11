Ancora nessun sei al Superenalotto. Ancora nessuna super vincita. Gli italiani giocano ancora e sperano.

Gli italiani non si arrendono e nonostante nessuna notizia del 6 al Superenalotto continuano imperterriti a provarci a rischiare per portare a casa almeno la testimonianza di averci provato senza alcun rimpianto. In ogni caso i premi arrivano, ricchi, consistenti, anche se non parliamo dei milioni del 6. Lo scorso concorso del Superenalotto ha distribuito in ogni caso dei premi di tutto rispetto. Due i “5” centrati uno in provincia di Brescia, l’altro a Bologna.

95.261,67 euro il bottino per i due fortunati vincitore, a Bologna si diceva ed a Bagnolo Mella, in provincia di Brescia, li dove la festa è automaticamente scattata alla notizia del “5” centrato presso una locale ricevitoria. La caccia al fortunato vincitore, tutte le informazioni del caso, come è andata la giocata e quant’altro. Quasi 100mila euro, insomma, che di certo faranno passare un Natale con i fiocchi ai due fortunati vincitori in questione.

Superenalotto, il 6 non arriva: tutti i risultati vincenti

Tutti i premi dell’ultimo concorso nella scheda seguente:

Premio Valore in Euro (€) Vincitori 6 punti 111.086.941,24 € 0 5 punti + Jolly – 0 5 punti 95.261,67 € 2 4 punti 375,26 € 521 3 punti 32,81 € 17.846 2 punti 5,94 € 305.376

Da segnalare inoltre due “4stella” da 37.526 euro ciascuno. Anche in questo caso due fortunati vincitori che di certo non dimenticheranno questo mese di novembre 2021.

Il paese rincorre ancora il “6” al Superenalotto che manca dallo scorso maggio, da quando, insomma, a Montappone, nelle Marche un fortunato giocatore portò a casa l’incredibile jackpot da 156milioni di euro, tra l’altro senza mai manifestarsi. Oggi si attende la vincita dell’attuale jackpot fermo a poco più di 100milioni di euro. Gli italiani ci credono e stuzzicano la fortuna giorno dopo giorno. Prima o poi, si spera, la vincita dovrà pur arrivare, ed allora nessuno vorrà dire di non averci provato.