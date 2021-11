Sono in arrivo i pagamenti anticipati della pensione di dicembre 2021 e della tredicesima. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le date da segnare.

Ormai Natale è alle porte e per questo motivo sono già in molti a pensare a quali regali fare ad amici e parenti con l’arrivo delle tanto attese festività. Considerato da molti come il periodo più magico dell’anno, per fare i regali bisogna, però, avere necessariamente dei soldi da sborsare.

Proprio in questo contesto, quindi, sono tanti i pensionati che si iniziano a chiedere quando arriveranno i pagamenti anticipati della pensione di dicembre 2021 e, ovviamente, anche della tredicesima. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le date da segnare sul calendario.

Pensione dicembre 2021 e tredicesima, pagamenti anticipati in arrivo: il calendario

Mentre si attende di sapere cosa cambierà con la prossima riforma delle pensioni, molti pensionati attendono con impazienza il pagamento del cedolino di dicembre 2021 e, ovviamente, della tredicesima. Anche in questo caso, proprio come avvenuto con le precedenti mensilità, i pagamenti presso Poste Italiane verranno effettuati con qualche giorno di anticipo.

Questo in quanto si intende garantire una corretta gestione dell’afflusso agli sportelli, evitando assembramenti. Come si evince da un comunicato ufficiale, infatti, il pagamento è disposto “con la volontà di continuare a garantire un servizio essenziale per la vita del nostro Paese, coniugata con la necessità di tutelare la salute di clienti e dipendenti, imponendo l’adozione di provvedimenti rispondenti alle disposizioni normative attualmente in vigore“.

Poste Italiane ricorda, quindi, che il pagamento delle pensioni di dicembre sarà scaglionato per ordine alfabetico. Entrando nei dettagli, i pagamenti inizieranno il giorno 25 novembre per poi concludersi il prossimo 1° dicembre. Il calendario da seguire, pertanto, sarà il seguente:

A-B, giovedì 25 novembre;

C-D, venerdì 26 novembre;

E-K, sabato 27 novembre;

L-O, lunedì 29 novembre;

P-R, martedì 30 novembre;

S-Z mercoledì 1° dicembre.

I pensionati che, invece, si fanno accreditare il trattamento pensionistico direttamente sul conto corrente, riceveranno il relativo pagamento il 1° dicembre. Oltre al pagamento del cedolino del mese verrà effettuato anche il pagamento della tredicesima. Ma non solo, coloro in possesso di determinati requisiti reddituali potranno beneficiare di un assegno più ricco grazie al cosiddetto bonus Natale dal valore di 154,94 euro.