Vodafone si rivolge ai nuovi clienti proponendo loro una delle offerte più allettanti del mercato, Vodafone Open. Vediamo come attivarla e qual è il costo.

La competizione nel mondo della telefonia mobile ha raggiunto livelli altissimi. Diverse compagnie lottano a suon di tariffe vantaggiose per convincere il maggior numero di clienti alla sottoscrizione di un piano tariffario. Iliad ha da poco raggiunto un record, quello degli 8 milioni e passa di utenti, e Vodafone non vuole rimanere indietro. L’obiettivo è richiamare a sé nuovi clienti convincendoli ad un passaggio di gestore attraverso una promozione imperdibile, Vodafone Open. Si tratta di una delle proposte con piano ricaricabile più allettanti che la compagnia rossa ha ideato per soddisfare gli utenti che desiderano chiamare, inviare sms e navigare liberamente in internet.

Vodafone Open, nuovi clienti pronti a rispondere

Vodafone Open si rivolge ai nuovi clienti che decideranno di entrare nella famiglia rossa provenendo da un altro operatore. Il passaggio è reso molto semplice e potrà essere portato a termine telematicamente accedendo al portale vodafone.it. Gli step sono pochi e la gestione della procedura sarà veloce. Occorrerà avere a portata di mano il codice fiscale, la carta di identità e la SIM in uso da cui estrapolare il codice seriale.

Accedendo alla sezione del sito di riferimento si potrà inserire l’operatore di provenienza per conoscere il piano tariffario proposto da Vodafone. Ci riferiamo a Special 50 Digital Edition, un’ottima promozione già attivata dalla compagnia in passato e che aveva riscosso grande successo. Richiede la portabilità del numero e di conseguenza tra i dati da inserire ci sarà proprio il numero utilizzato oltre ai vari dati personali da collegare alla SIM.

Special 50 Digital Edition, cosa include la promo

La promozione rivolta ai nuovi clienti Vodafone in arrivo da altri operatori ha importi vari in base al gestore di provenienza. In linea di massima, il piano tariffario parte dai 7,99 euro al mese e include 70 giga di internet, chiamate illimitate e la spedizione gratuita. All’interno del portale, una volta selezionato l’operatore di provenienza si potrà scoprire l’offerta dedicata e scoprire ulteriori promozioni attive. Oltre alla rete mobile, naturalmente, Vodafone propone piani tariffari competitivi in relazione alla rete di casa e all’attivazione della Fibra.