Continua la marcia di avvicinamento al 6 si potrebbe dire. Una vincita davvero eccezionale. Scoppia la festa.

Il paese è letteralmente bloccato, con il fiato sospeso per la ricerca spasmodica del sei al Superenalotto. Il jackpot cresce a dismisura, concorso dopo concorso. Oggi siamo a circa 112 milioni di euro. La scorsa giornata di estrazione ha pero regalato numerose soddisfazioni ai giocatori di tutta Italia. Due i vincitori che su tutti si sono distinti, se cosi si può dire per la qualità del premio portato a casa. Parliamo di due 5+1, in due diverse località, due gran belle soddisfazioni, insomma.

Alghero, provincia di Sassari e Bressanone in provincia di Bolzano sono le due località dove il 5+1 si è manifestato in tutta la sua bellezza, se cosi possiamo affermare, quasi 300mila euro di vincita, per una soddisfazione no da poco. Siamo lontani, è chiaro dalle cifre immaginate per il mitico “6”, questo è vero, ma la cifra in questione è capace allo stesso modo di dare alla vita del fortunato vincitore una sterzata non da poco. Tranquillità e serenità.

Superenalotto: la combinazione vincente che ha unito l’Italia a suon di migliaia di euro

7-17-19-38-66-71. Numero Jolly 90, numero Superstar 35, questa la combinazione vincente che da Bolzano a Sassari ha letteralmente unito l’Italia a colpi di centinaia di migliaia di euro. Due vincite incredibili, arrivate da chissà quale comune visione, la scelta di quei numeri arrivati da una qualche considerazione, riflessione, o dalla pura casualità. L’attesa forte ora è per il sei. Dai 156milioni di Montappone, a maggio, nessun caso di massima vincita in Italia al Superenalotto.

Riportiamo inoltre la tabella completa con le vincite nel concorso in questione. Spiccano i due 5+1 e ben 15 “5” da ben 12.785,55 euro.

Premio Valore in Euro (€) Vincitori 6 punti 110.297.630,26 € 0 5 punti + Jolly 296.807,28 € 2 5 punti 12.785,55 € 15 4 punti 159,97 € 1.230 3 punti 15,66 € 37.625 2 punti 5,00 € 460.274

L’Italia torna a sognare insomma. Torna a sognare questo chiede il paese ed i suoi cittadini, questo sognano gli italiani. Milioni dal Superenalotto ed una vita del tutto diversa da quella attuale. Per la maggior parte dei giocatori, se non per tutti, la verità è molto vicina alla nostra realistica supposizione.