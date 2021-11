In Via Regia 28, presso il Sisal Bar Yes, quindi, la fortuna ha deciso di bussare ancora una volta alle porte del padovano. Siamo a Vigonza, e qui la combinazione vincente, via Regia, 28, e qui la combinazione vincente: 13, 40, 60, 66, 73, 75, Jolly 23, SuperStar 49, ha messo a segno un colpo da veri maestri. Il paese esulta di gioia per una vincita in ogni caso di tutto rispetto. Il fortunato vincitore, o vincitrice, al momento non ha dato notizie di se.

La mente corre ovviamente a Montappone, nelle Marche, dove per l’ultima volta, lo scorso maggio è stato centrato un sei da sogno, da ben 156 milioni di euro. Troppo tempo è passato da quel giorno, troppe estrazioni senza un vincitore su tutti, una situazione che ai giocatori di certo non piace. Continueranno a scommettere sui numeri, su quelle combinazioni tirate fuori da chissà cosa che provano sempre a sbancare il banco. L’attesa la speranza della vincita, il gioco è questo, e l’Italia, oggi spera di potercela fare, anche cosi.