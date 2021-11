Quando ci sono dei momenti di crisi in una relazione può essere utile affidarsi ad una terapia di coppia. Quanto può costare mediamente il supporto di uno psicologo?

I momenti di criticità in una relazione possono essere fisiologici e in un certo senso fanno parte del rapporto. Naturalmente possono essere più o meno lunghi e gravi, l’importante però è trovare un modo per risolverli senza doversi dire addio.

Per questo alle volte può essere necessaria la terapia coppia per cercare di evitare il peggio. Il supporto di una persona esterna e soprattutto al di sopra delle parti, può rivelarsi decisivo per capire quali sono i problemi principali e come è necessario affrontarli per dare nuova linfa alla storia d’amore.

Terapia di coppia: quanto costano le sedute dallo psicologo

Tra le difficoltà principali si trovano la scarsa comunicazione e la non accettazione dell’altro. Il tempo può accentuare questo genere di divergenze portando ad un punto di non ritorno e a discussioni senza alcun profitto.

Ed è qui che si rende indispensabile la terapia di coppia, qualora si abbia voglia di darsi un’altra chance. Naturalmente oltre al “coraggio” di esporre ad una persona estranea molti aspetti intimi della propria esistenza, si deve contare su una disponibilità economica di non poco conto.

Le sedute dalla psicologo infatti hanno un costo che può essere fuori portata per alcuni. Ad ogni modo andiamo a vedere nello specifico il costo di ogni singolo incontro di una terapia di coppia.

Può variare a seconda della città in cui si risiede oltre che dallo specialista per cui si opta. Figure con più anni di esperienza e maggiore qualificazione ovviamente pretendono un tornaconto economico più oneroso.

In linea di massima però il prezzo oscilla mediamente tra i 60 e gli 80 euro per ogni seduta. Esistono però terapeuti (magari più giovani e meno conosciuti, ma non per questo meno bravi) che scendono anche a 50-55 euro.

Altri invece in virtù della loro fama e del riconoscimento della proprie capacità da parte dei pazienti, si spingono anche tra i 90 e i 120 euro. Ogni seduta dura generalmente 60 minuti ma alcuni professionisti optano per 90 minuti, in modo tale da avere più tempo per capire la situazione.

Per quanto concerne le modalità di pagamento si può saldare singolarmente o dopo più incontri, in base a quanto concordato con lo psicologo (clicca qui per scoprire quanto guadagna).