A partire da oggi, lunedì 15 novembre, è possibile scaricare ben 14 certificati anagrafici online e in modo del tutto gratuito. Ecco di quali si tratta e come ottenerli.

Lavoro, famiglia e chi più ne ha più ne metta. Sono davvero tanti gli impegni con cui dover fare tutti i giorni i conti. Non stupisce quindi che possa spesso capitare di dimenticarsi di fare qualcosa. Se poi si aggiungono le lunghe code da fare per ottenere semplicemente un documento, ecco che è facile intuire come non sempre si riesca a portare tutte le attività a termine in tempo utile.

Ebbene, proprio in tale contesto giungono finalmente delle ottime notizie. A partire da oggi, lunedì 15 novembre 2021, infatti, è possibile scaricare ben 14 certificati anagrafici online e in modo del tutto gratuito, dato che non bisogna pagare la marca da bollo Ma di quali si tratta e come ottenerli? Entriamo nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Certificati anagrafici online e gratis per tutti da oggi 15 novembre: cosa c’è da sapere

Come già detto, a partire da oggi, lunedì 15 novembre, è possibile usufruire del nuovo servizio dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente, ANPR, del Ministero dell’Interno. Un servizio indubbiamente importante, che permette di scaricare in modo facile e veloce diversi certificati anagrafici in formato digitale. Se tutto questo non bastasse, il tutto è gratuito, dato che non bisogna pagare nemmeno la marca da bollo.

Ma come fare per scaricare tali documenti e di quali si tratta? Ebbene, per compiere questa operazione non bisogna fare altro che accedere alla piattaforma www.anagrafenazionale.interno.it. A tal fine bisogna avere lo Spid, CNS, oppure Cie, ovvero la carta d’identità elettronica. Una volta effettuato l’accesso viene mostrato un elenco con i componenti del nucleo famigliare per cui è possibile richiedere il certificato.

Ma non solo, prima di scaricarlo, è possibile vedere l’anteprima del documento in modo tale da verificare la correttezza dei dati. Ebbene, entrando nei dettagli, così come si evince dal sito del ministero per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, sarà possibile scaricare i seguenti 14 certificati:

Nascita

Matrimonio

Cittadinanza

Esistenza in vita

Residenza

Residenza AIRE

Stato civile

Stato di famiglia

Residenza in convivenza

Stato di famiglia AIRE

Stato di famiglia con rapporti di parentela

Stato Libero

Anagrafico di Unione Civile

Contratto di Convivenza

Molti, quindi, i certificati che è possibile scaricare comodamente da casa e in modo del tutto gratuito. Se tutto questo non bastasse, possono essere rilasciati anche in forma contestuale e sono disponibili in modalità multilingua per i comuni con plurilinguismo.