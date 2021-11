Le sfide della serie TV coreana Squid Game arrivano anche in Italia. Ecco dove è possibile giocare e come partecipare.

Tra le serie televisive più seguite del momento si annovera senz’ombra di dubbio Squid Game. Un vero e proprio fenomeno a livello internazionale, che si presenta come un’allegoria della società moderna, scatenando allo stesso tempo un bel po’ di polemiche, per via dell’uso della violenza gratuita, sia come forma di punizione che eliminazione.

Una serie che vede persone in grandi difficoltà economiche, che vivono i margini della società partecipare ad un gioco dove chi vince sopravvive, mentre chi perde viene ucciso subito. Proprio le sfide della nota serie televisiva coreana arrivano nella Capitale, per la prima volta in Italia, con tanto di “eliminazioni” e premio finale. Ecco dove e come partecipare.

Squid Game sbarca in Italia: come partecipare alle tre serate evento in un’hamburgeria di Roma

Fenomeno internazionale, Squid Game si è rivelata essere una vera e propria miniera d’oro per gli attori, che hanno portato a casa delle cifre da capogiro. In grado di attirare in poco tempo l’interesse di un’ampia fetta di pubblico, dovete sapere che proprio le sfide della serie televisiva coreana arrivano per la prima volta anche in Italia.

Ovviamente nessuno si farà male, ma gli organizzatori sconsigliano comunque la partecipazione a minori e a persone che non si sentono in grado di sostenere delle prove fisiche. Ma dove è possibile giocare e come partecipare? Ebbene, le tre serate evento a tema Squid Game avranno luogo presso l’Arcade and Food, noto ristorante di Roma, molto amato dai cosplayer.

Le date previste sono quelle del 14, 21 e 28 novembre a partire dalle 21. I giochi, come si legge da un post pubblicato su Facebook, si svolgeranno all’aperto, nelle zone vicino Arcade And Food – Hamburgeria e saranno ispirati proprio alla serie Netflix. Ci saranno anche le tute rosse e le tute blu a seconda dei ruoli.

Ma non solo, in base a quanto anticipato su Repubblica, per ogni errore verranno scalati i punti fino ad arrivare a zero e all’eliminazione. Per poter partecipare all’evento viene chiesto di firmare una liberatoria. A proposito del costo, invece, è pari a 40 euro, cena inclusa. I partecipanti al “gioco del calamaro”, inoltre, si contenderanno il premio finale, ovvero voucher da consumare presso Arcade and Food.