La storia di un paese attraverso il rilascio di una moneta che ne rappresenti un evento o una ricorrenza.

Spesso i singoli paesi decidono di produrre monete celebrative. Ricordare un evento che ha in qualche modo caratterizzato la storia di quel paese, oppure celebrare qualcosa che avverrà a breve, significa, in ogni caso, consegnare quella dinamica alla storia. Una moneta che porta su una delle due facciate un determinato evento, di certo lo sta consegnando alla storia. In questo momento, in Europa, con l’euro, la moneta destinata quasi sempre alle celebrazioni agli eventi, alle ricorrenze in genere, è quella da 2 euro, fiore all’occhiello della produzione.

Numerosi sono gli esempi in fatti di paesi che hanno utilizzato questa moneta per fini celebrativi. Molti di loro, come ad esempio San Marino, hanno destinato alla moneta da 2 euro il compito di raccontare lo stesso ingresso nella Comunità Europeo, quale modo più originale se non quello di coniare una apposita moneta. Come San Marino anche altri paesi hanno utilizzato questo metodo che con il tempo assicura di certo un notevole ritorno economico considerato che spesso le tirature di queste serie di monete sono assai limitate.

Monete: la moneta da 2 euro più amata dai sudditi monegaschi

Uno dei casi di maggior rilievo è quello del Principato di Monaco, con una moneta da 2 euro arrivata a valere quasi 3000 euro. La moneta in questione è stata coniata nel 2007 in occasione del venticinquesimo anniversario della morte della Principessa Grace Kelly, per l’appunto nel 1982 in un tragico incidente. La moneta prodotta in serie limitata raffigura da un lato il volto della principessa, tanto amata dai suoi sudditi, ed all’altro il valore nominale della moneta e particolari decorazioni del caso. Il suo valore, in ottime condizioni di conservazione, alla giusta asta, potrebbe aggirarsi su 2500 euro almeno.

Altri esempi di monete da 2 euro utilizzate per celebrare particolari avvenimenti possono riguardare ad esempio quanto accaduto in Città del Vaticano nel 2005 con la celebrazione della Giornata Mondiale dei Giovani di Colonia, su una apposita moneta, chiaramente da 2 euro. Altro prezioso cimelio, potrebbe definirsi dal valore però leggermente più modesto, al massimo possiamo arrivare vicini ai 100 euro. In ogni caso c’è da dire che quella da 2 euro, come anticipato è la moneta preferita da ogni Stato per le celebrazioni di ogni tipo. In alcuni casi un vero e proprio tesoro dal valore spesso celato.