Collezionisti di tutto il modo impazziti per alcuni esemplari nostrani, europei insomma. L’euro intriga ed affascina.

Collezionare monete o banconote negli ultimi anni è diventata una passione per sempre più persone. Donne ed uomini che ogni anno si approcciano a questa che è una vera e propria dimostrazione d’amore nei confronti di oggetti che hanno scandito e rappresentato i tempi in cui hanno esordito. La messa in circolazione le epoche che quegli anni scandivano, la capacità di essere testimoni a distanza di decenni, secoli, fedeli ed assolutamente sinceri.

Negli ultimi anni grazie anche al supporto della rete, alla capacità di alcune piattaforme web di sostenere i collezionisti con numeri, informazioni, curiosità e quant’altro su monete e banconote, il numero dei collezionisti è diventato a dismisura e sempre più sono quelli disposti ad investire anche grosse cifre in pezzi di assoluto valore. Tra questi, troviamo sicuramente le monete celebrative da 2 euro, tra i pezzi più ricercati dai collezionisti di mezzo mondo.

Dalla moneta con Grace Kelly alla giornata mondiale della gioventù in Vaticano

I pezzi pregiati nel vecchio continente sono molti e tutti hanno da raccontare un momento particolare, un evento che ha caratterizzato la storia di quel pese al punto da essere “raccontato” attraverso una moneta. Gli esempi della Repubblica di San Marino e della Finlandia che nel 2004 mettono in circolazione in serie limitata alcune monete da 2 euro per celebrare il loro ingresso nell’area dei paesi euro, un evento assolutamente eccezionale.

Altri esempi molto interessanti possono essere rappresentati dalla moneta da 2 euro coniata in Belgio nel 2005 per celebrare la riapertura dell’Atomium. La più celebre senza dubbio resta quella dedicata alla principessa Grace Kelly nel venticinquesimo anniversario della sua morte. Il Principato di Monaco nel 2007 ha dedicato alla donna una moneta in serie limitata da 2 euro attualmente, il suo valore oscilla tra i 2000 ed i 3000 euro. In Vaticano, siamo nel 2005 una speciale moneta fu coniata per celebrare la giornata mondiale della gioventù che quell’anni si tenne a Colonia, in serie limitata, dando vita ad un altro pregiatissimo pezzo molto ricercato dai collezionisti di mezzo mondo.