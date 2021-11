Il freddo non è necessariamente una condizione di cui dover soffrire a vita: possono esserci azioni che ci aiuterebbero a soffrirlo di meno

In Italia i tempi ‘brutti’ non sono ancora arrivati. Nel giro di poche settimane però, inizieremo a notare il clima natalizio, anche grazie all’arrivo del primo vero freddo. Un momento dell’anno insopportabile, per chi proprio non riesce a scaldarsi in nessun modo, soffrendo particolarmente il periodo invernale.

Questi soggetti, non possono evitare di avere spesso i riscaldamenti in azione in casa, ma quando si esce arrivano i problemi seri. Economicamente, possono anche commettere un errore con i termosifoni che a lungo andare risulta fatale, ma c’è qualche segreto per non essere continuamente attaccati dalla situazione-freddo.

Il freddo si combatte anche con delle scelte

Quello del freddo ovviamente non deve essere un problema legato a qualche patologia, altrimenti è ovviamente consigliato il consulto di un medico, ma se quella che si vive è solo una condizione, ecco cosa si può fare. Iniziamo dal cibo. L’aiuto può arrivare da pasti più sostanziosi, l’energia al corpo che ne deriverebbe potrebbe aiutarci in quel senso. Spezie e peperoncini ed altre cose piccanti poi, riescono certamente a dare un po’ di calore in più rispetto ad altre pietanze.

Altro passo fondamentale è quando ci si riesce, fare movimento. Praticare sport è sempre un’ottima cosa a prescindere dal clima, ma poter fare anche un minimo di movimento è ottimo per aiutare la circolazione e scaldare i muscoli. Anche della semplice ginnastica è d’aiuto per scaldare i nostri muscoli.

Attenzione infine, ai valori legati a ferro e vitamina B12. Mai dare per scontati questi valori, a volte una determinata dieta, può portare il soggetto ad avere carenze che portano ovviamente a degli scompensi che potrebbero farci avere più freddo. Ferro e vitamina B12 non devono mai mancare nella nostra alimentazione. Come con tutto ciò che non diamo al nostro corpo, queste mancanze sono pericolose per il nostro organismo ed in questo caso potrebbero farci avvertire il gelo con maggior potenza. Questo è un tema però, che va preso con le pinze, andando già a sfociare nel medico. Per questo, se abbiamo un sospetto di carenze di questi elementi nel nostro corpo, meglio consultare sempre un addetto ai lavori di fiducia.