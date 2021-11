Quattordicesima in arrivo per molti con la pensione di dicembre, ma non per tutti. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo chi non riceverà questa entrata extra.

Dopo aver trascorso tanti anni all’insegna del lavoro, finalmente è possibile staccare la spina e godersi la pensione. Per poter ottenere quest’ultima, come noto, bisogna essere in possesso di determinati requisiti sia dal punto di vista contributivo che anagrafico.

Ma non solo, bisogna essere in possesso di determinati requisiti anche per poter ottenere la quattordicesima. A proposito di quest’ultima, saranno in molti a poterne beneficiare con i pagamenti di dicembre, ma non tutti. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo chi non riceverà questa entrata extra.

Pensione dicembre, quattordicesima in arrivo, ma non per tutti: ecco cosa c’è da sapere

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, sono in molti a chiedersi quando verranno effettuati i pagamenti della pensione di dicembre e della tredicesima. Ma non solo, sempre a dicembre in molti, purché in possesso di determinati requisiti, si vedranno accreditare anche la quattordicesima.

A proposito di quest’ultima, ricordiamo che è destinata ai pensionati con più di 64 anni di età, titolari di un trattamento previdenziale e che rientrino in un determinato limite di reddito. Ovvero un reddito complessivo non superiore ai 10.053,81 euro, oppure reddito personale complessivo personale annuo compreso tra 10.053,81 euro e 13.405,08 euro lordi.

È facile dunque dedurre che chi non rispetta tali requisiti non ha diritto alla quattordicesima. Per quanto riguarda i pagamenti, invece, ricordiamo che la quattordicesima viene pagata a luglio solamente a coloro che maturano i requisiti necessari entro il 31 luglio.

Coloro che perfezionano il requisito anagrafico a partire dal 1° agosto entro la fine dell’anno, invece, ricevono il relativo pagamento con il cedolino di dicembre. Come ogni anno, quindi, anche a dicembre 2021 riceveranno il pagamento della quattordicesima tutti gli aventi diritto che non l’hanno ricevuto a luglio.

Non hanno diritto a tale trattamento economico, inoltre, coloro che percepiscono la pensione di cittadinanza. In caso di dubbio, comunque, è bene sapere che a breve sarà possibile consultare sul sito ufficiale dell’Inps il proprio cedolino di dicembre, in modo tale da verificare le vari voci, compresa ovviamente la quattordicesima.