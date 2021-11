Buone notizie in arrivo per molte famiglie italiane che possono ottenere un bonus spesa dal proprio Comune. Entriamo nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere.

Il Covid ha avuto, e purtroppo continua ad avere, un impatto negativo sulle nostre vite, sia dal punto di vista economico che sociale. In molti si ritrovano a dover fare i conti con delle minori entrate, tanto che riuscire a far fronte alle varie spese risulta sempre più difficile.

Proprio in tale ambito giungono buone notizie per molte famiglie che possono richiedere e ottenere un bonus spesa. Un aiuto importante, che permetterà a molti di tirare finalmente un respiro di sollievo. Entriamo nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Bonus spesa, a chi spetta e come ottenerlo: tutto quello che c’è da sapere

Sono varie le forme di aiuto economico introdotte nel corso degli ultimi mesi, al fine di garantire un sostegno alle persone maggiormente colpite dall’impatto del Covid. Tra queste agevolazioni si annoverano i bonus spesa, le cui risorse sono gestite dai Comuni. Proprio quest’ultimi, infatti, fissano requisiti e termini di domanda, tenendo in considerazione la situazione in cui versa la popolazione a livello locale.

L’importo, a sua volta, cambia in base alla città di riferimento, così come le modalità e tempistiche di richiesta. Al fine di poter beneficiare di tale misura, inoltre, è necessario che i soggetti richiedenti versino in cattive condizioni economiche, così come è possibile evincere dalle dichiarazioni Isee.

Sempre l’amministrazione locale ha il compito di indicare la finalità a cui il buono può essere destinato, come ad esempio acquisto di generi alimentari oppure pagamento dell’affitto. Al fine di poter beneficiare di tale forma di aiuto, pertanto, si consiglia di controllare i bandi delle singole amministrazioni comunali. Mentre in alcuni posti i termini di domanda sono già scaduti, in altri sono ancora disponibili o addirittura potrebbero riaprire a breve.