Cosa molto gradita al pubblico e non solo, a breve avremo una vasta gamma di certificati anagrafici da scaricare direttamente da casa.

La data del 15 novembre 2021 è ormai alle porte e segnerà nella burocrazia, una data storica. Addio a bollo da pagare e vecchi e lenti processi per i certificati anagrafici. I cittadini, tra pochissimo, potranno fare tutto online ed a costo zero.

La cosa diventa vantaggiosa per tutto il sistema. Se infatti noi non dovremo più pagare ed attendere per averne uno, scaricabile facilmente online, esulteranno anche le amministrazioni che eviteranno file negli uffici e quindi daranno libertà ai dipendenti per occuparsi di altro. Tra tutti, i Comuni.

I certificati anagrafici che non dobbiamo pagare

Tutto deve diventare più semplice, affinché i contribuenti stessi possano accedere ai servizi, sedendosi comodamente al pc, da casa loro. Ad ottobre era già cambiato qualcosa, con l’INPS che ha deciso di dire addio al PIN, mentre dopo un mese sta per arrivare la seconda novità.

L’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) sta per avviare il nuovo servizio gratuito online, così senza nessuna fila allo sportello, ognuno potrà scaricare i documenti necessari per sé o un familiare. L’unico “scoglio” è il dover presentare almeno uno tra SPID, CIE (Carta identità elettronica) o CNS (Carta nazionale dei servizi), per il primo ingresso. Dopodiché potremo vedere il certificato in anteprima e nel caso, scaricarlo in formato PDF.

I certificati anagrafici online che possiamo scaricare gratuitamente dal prossimo 15 novembre, sono di 14 tipi, ovvero: