Ecco l’escamotage che consente di rintracciare facilmente su Whatsapp le persone di cui non si dispone del numero di telefono

Trovare le persone sui social network è piuttosto semplice. Basta conoscere il nome ed inserirlo tra le ricerche. In alternativa si può sbirciare tra gli amici del soggetto ricercato o sbirciare tra i “mi piace” e i commenti di qualche post.

Dunque, le alternative non mancano. Il discorso si complica quando invece vogliamo effettuare una ricerca su Whatsapp. In quel caso generalmente serve il numero di telefono, o meglio è quello che siamo abituati a pensare. La realtà dei fatti è ben diversa, ed offre un’alternativa che consente di risalire ad un contatto specifico che ci interessa particolarmente.

Whatsapp: il metodo per trovare le persone di cui non si ha il numero

Per compiere questa operazione è necessaria un’apposita applicazione che in pochi conoscono. Si chiama True Caller ed è una sorta di archivio digitale telefonico. Spesso viene utilizzato dalle aziende che si avvalgono del servizio di call center per promuovere le proprie offerte.

L’abbonamento costa 1,99 euro al mese e per aver accesso ai numeri altrui è necessario inserire il proprio (che di fatto va ad alimentare la lista). In pratica è un enorme elenco telefonico, al cui interno si possono trovare i più svariati numeri. Quindi, può aiutare anche a trovare dei contatti Whatsapp che altrimenti risulterebbero impossibili da reperire.

Al pari di tanti altri strumenti che contengono informazioni così delicate, è bene farne buon uso. Utilizzare numeri altrui per fini loschi o comunque poco seri potrebbe comportare seri problemi, che possono sfociare anche il clamorose denunce.

Quindi, come sempre uno strumento può essere utile a seconda di come viene utilizzato. Se il fine è nobile o comunque tranquillo non c’è niente da temere, anzi, True Caller, può essere solo che un’importante alleato.

In caso contrario può essere un vero e proprio boomerang che può creare grattacapi al prossimo altre che a se stessi. Insomma, chiunque voglia utilizzarlo è bene che lo faccia con cognizione di causa.