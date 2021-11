Controllate il vostro cellulare! Molti utenti, infatti, potrebbero non avere più la possibilità di utilizzare Whatsapp. Ecco il motivo.

Nell’ultimo periodo, complice anche l’impatto del Covid, si è registrato un utilizzo sempre più massiccio dei vari dispositivi tecnologici, quali pc, tablet e smartphone. Proprio grazie a tali strumenti, infatti, abbiamo la possibilità di comunicare con amici, parenti e aziende in qualsiasi momento, anche se distanti.

Vari i servizi a nostra disposizione, come ad esempio le applicazioni di messaggistica istantanea. Tra queste la più famosa è indubbiamente Whatsapp, che a partire dal 1° novembre 2021 smetterà di funzionare su molti modelli. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Controllate il vostro cellulare, forse Whatsapp non c’è più: ecco il motivo

Whatsapp è l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata e famosa al mondo. Non è un caso, pertanto, che siano in molti ad essere interessati alle varie novità che la riguardano. Proprio in tale ambito è bene sapere che, a partire dal 1° novembre 2021, tale app non funzionerà più su diversi iPhone e Android. Questo perché Whatsapp è in costante aggiornamento e proprio per questo motivo è facile imbattersi in dispositivi particolarmente vecchiotti, non in grado di supportare le nuove funzionalità.

In particolare, a partire da novembre, saranno circa 50 gli smartphone considerati troppo obsoleti, tanto da non garantire il corretto utilizzo di Whatsapp. Entrando nei dettagli si tratta di dispositivi con Android 4.0.3 o versioni precedenti e iPhone Apple con iOS 9 o più vecchi. Ne consegue, pertanto, che al momento è possibile utilizzare Whatsapp su dispositivi Android con sistema operativo 4.1 e successivi e iPhone con iOS 10 e successivi.

Tra i modelli che non potranno più utilizzare Whatsapp, quindi, si annoverano: LG Lucid 2, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual. Ma non solo, anche Ascend P1 S e Ascend D2, Huawei Ascend G740, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, iPhone SE, iPhone 6S, iPhone 6S Plus. Per utilizzare WhatsApp su iPhone, ricordiamo, serve almeno iOS 10. Si consiglia, pertanto, di aggiornare il sistema operativo all’ultima versione disponibile, che per quanto riguarda iPhone è iOS 15.