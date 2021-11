Nell’immaginario collettivo è il lavoro sicuro per eccellenza. E Poste è pronta ad assumere nuovi impiegati. Meglio fare un giro sulla sezione “Lavora con noi”.

Il posto sicuro per antonomasia quello all’ufficio postale. Pensare comune, topos nei film e quant’altro faccia parte dell’immaginario collettivo, associa inevitabilmente alle poste il lavoro tranquillo contrattualmente e privo di rischi. Ecco perché nel momento in cui Poste italiane decide di creare nuovi posti di lavoro, il pensiero di numerosi aspiranti viaggia in quella direzione. Anche perché, di questi tempi, la prospettiva di farsi assumere dalle Poste diventa immediatamente una ghiotta occasione da non lasciarsi scappare.

La ripresa dalla scudisciata dalla pandemia richiederà probabilmente più tempo del previsto. La ripartenza è inficiata dagli effetti deleteri di una crisi economica inattesa, dall’inflazione al rincaro delle materie prime. In una situazione simile, essere assunti da Poste italiane significherebbe probabilmente aver trovato la propria miniera dell’olandese. Ma visto che non siamo sulle Montagne della Superstizione né di fronte a delle leggende vaghe (per quanto affascinanti), meglio capire bene quali siano le offerte e come effettuare la candidatura senza errori.

Poste italiane assume: tutte le posizioni aperte

L’obiettivo è chiaro: offrire la possibilità di lavoro soprattutto ai giovani e rinnovare uffici e filiali con forze fresche. E, soprattutto, dotarsi di personale bisognoso di entrare nel circuito lavorativo, mettendo a disposizione diverse posizioni alle quali aspirare. In effetti, la convenienza è da entrambe le parti, considerando che un’azienda così grande pronta ad assumere un importante numero di nuovi impiegati è merce rara in questo momento storico. E allora, considerando l’occasione estremamente ghiotta, ecco come procedere alla candidatura. Innanzitutto, farebbe bene una visita sulla sezione “Lavora con noi”, dove saranno presenti tutte le offerte di lavoro proposte.

Le selezioni aperte saranno tutte contenute nel catino dedicato del sito web di Poste. Si va dalla posizione di consulente finanziario e commerciale, con particolare riferimento alla sede di Bolzano per operare agli sportelli. La procedura è decisamente semplice: basterà riempire la scheda anagrafica e redigere una lettera di presentazione da allegare al proprio curriculum. Sarà poi ad appannaggio di Poste italiane prendere visione dei moduli e selezionare i candidati ritenuti più idonei alla posizione ricercata. Chiaro, qualora si fosse chiamati a colloquio sarà fondamentale apparire in modo deciso: la determinazione, di questi tempi, è dote essenziale. In qualunque campo. Figurarsi in un posto così ambito.