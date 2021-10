Poste Italiane ha comunicato l’entrata in vigore di uno sconto molto importante. Ecco quale servizio riguarda e come si può utilizzare

Poste Italiane ha sempre in serbo numerose sorprese. Stavolta ha ideato una promozione che sicuramente alletterà molto clienti. Al contrario di quanto si possa pensare non riguarda operazioni di denaro o relativa a tasse imposte.

L’azienda ha deciso di promuovere un servizio che sta pian piano decollando. In pratica è previsto uno sconto del 20% per coloro che non hanno mai spedito un pacco con Poste Delivery Web. Ecco come funziona nello specifico.

Poste Italiane: come funziona lo sconto del 20% sulle spedizioni dei pacchi

In pratica si tratta di una funziona che consente di spedire pacchi rimanendo comodamente a casa propria. Si può usufruire di questa comodità sia dal sito web che dall’applicazione di Poste Italiane.

Consente di effettuare invii fino a trenta chili sia in Italia che all’estero. Il ritiro è gratuito e in alternativa si può spedire il proprio pacco anche negli uffici sparsi su tutto il territorio nazionale.

Sono necessari pochi click per concludere l’operazione. Il primo passo da fare è scegliere il tipo di spedizione e la località. In seguito è bene badare ai servizi accessori e verificare il prezzo totale che viene richiesto.

Se non si ha nulla da obiettare a riguardo, si può procedere inserendo i dati del mittente e del destinatario. Naturalmente onde evitare errori si deve necessariamente controllare per bene ogni passaggio, prima di procedere.

Una volta dato l’invio si riceve una email riepilogativa dell’ordine e le istruzioni per la consegna. Si può scaricare la lettera di vettura o mostrare il codice 2D (valido per le spedizioni nazionali).

LEGGI ANCHE >>> Poste Italiane, recapitare i pacchi non è mai stato così veloce

La proposta di Poste Italiane (che in questo periodo deve fare i conti con una nuova truffa) è valida solo per coloro che non l’hanno mai utilizzato prima il servizio di Poste Delivery Web. Di seguito i prezzi delle spedizioni:

Da 0 a 1 kg 5,57 euro,

Da 1 a 3 kg 5,90 euro,

Da 3 a 5 kg 6,89 euro,

Da 5 a 10 kg 7,21 euro.

Per spedizioni al di sopra dei 10 kg e comprese entro i 15 kg l’esborso è di 8,20, tra i 15 kg e i 20 kg è di 8,52 euro e tra i 20 kg e i 30 kg si attesta sugli 8,85 euro.