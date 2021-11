Volto di Forum ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, ecco quanto guadagna Paolo Ciavarro. Svelate le cifre che non ti aspetti.

Figlio di Massimo Ciavarro e Eleonora Giorgi, Paolo Ciavarro è riuscito a costruirsi nel corso degli anni una carriera ricca di soddisfazioni. Noto per far parte del cast di Forum ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, non stupisce che siano in molti ad essere curiosi di conoscere qualcosa in più su di lui, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Paolo Ciavarro: chi è, altezza, carriera

Nome: Paolo Ciavarro

Altezza: 180 cm

Peso: informazione non disponibile

Data di nascita: 22 ottobre 1991

Luogo di nascita: Roma

Nata a Roma il 22 ottobre 1991, Paolo Ciavarro è alto 180 cm ed è del segno zodiacale della Bilancia. Figlio d’arte, i suoi genitori sono Massimo Ciavarro e Eleonora Giorgi, sta cercando di farsi largo nel mondo dello spettacolo sulle sue gambe. Il suo debutto sul piccolo schermo risale al 2013, quando partecipa a Pechino Express, in coppia con il padre.

In seguito entra a far parte del cast di Forum, per poi condurre il day time di Amici con Stefano De Martino e Marcello Sacchetta. Nel 2020 partecipa alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, dove si classifica al secondo posto, dietro a Paola Di Benedetto.

Proprio con la Di Benedetto e Giulia Salemi conduce a partire dal 23 settembre del 2020 il programma televisivo Disconnessi on the road, in onda il mercoledì in seconda serata su Italia 1. Dal 2 settembre 2020, inoltre, Paolo Ciavarro ritorna a far parte del cast di Forum e del programma Lo sportello di Forum.

Paolo Ciavarro: vita privata, ex, fidanzata, figli

Per quanto riguarda la vita privata, Paolo Ciavarro ha avuto in passato una relazione con Alessia Bosco. In seguito ha ritrovato la felicità al fianco di Clizia Incorvaia, che ha conosciuto nel corso della partecipazione alla quarta edizione del Grande Fratello Vip.

Una storia d’amore nata sotto le telecamere, con l’ex gieffino che a breve diventerà papà. Clizia Incorvaia, infatti, è in dolce attesa. Proprio la nota modella, nel corso di un’intervista rilasciata a Gente, ha raccontato: “Tra fine febbraio e inizio marzo partorirò. Ora sto bene, ma all’inizio è stata dura. Ero debole, stavo sempre a letto e quando mi alzavo avvertivo la nausee, mal di testa, senso di spossatezza, quasi vertigini. Paolo è stato stupendo, un complice perfetto, sempre accanto a me. Ora sto meglio, ho ripreso energia“.

Paolo Ciavarro: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quanto si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino i compensi e il patrimonio di Paolo Ciavarro. Vista la sua carriera, comunque, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti. In particolare, stando ad alcune indiscrezioni, sembra che i concorrenti dell’edizione Vip del Grande Fratello percepiscano minimo dai 3 ai 5 mila euro per ogni settimana trascorsa nella casa più spiata d’Italia.

È possibile quindi ipotizzare che anche Ciavarro abbia percepito dei compensi simili. Come già detto, comunque, si tratta solo di indiscrezioni e non sono mai giunte conferme in merito da parte del diretto interessato. A proposito di soldi, inoltre, avevano destato scalpore le parole della madre di Paolo Ciavarro.

Nel corso della sua partecipazione alla terza edizione del Grande Fratello Vip, infatti, Eleonora Giorgi, parlando del figlio aveva affermato: “Lui ha fatto un provino per lavorare a Forum e noi non sapevamo nulla. L’abbiamo saputo solo quando l’hanno preso. Adesso lavora anche ad Amici, Maria De Filippi l’ha preso per il daytime. Da novembre riparte e lavorerà ancora per Maria, solo che loro lo pagano pochissimo“.

Parole a cui lo stesso Paolo Ciavarro aveva replicato attraverso una story su Instagram dicendo: “Evidentemente la reclusione le dà le traveggole. Sono contento, orgoglioso e soddisfatto del mio lavoro e di quanto percepisco“.

LEGGI ANCHE >>> Barbara Palombelli e l’intramontabile Forum: quanto guadagnano i protagonisti

Paolo Ciavarro: Instagram

Tra i volti più apprezzati del mondo dello spettacolo, Paolo Ciavarro è molto seguito anche sui social, in particolar modo su Instagram, dove condivide spesso scatti e video con i suoi tantissimi follower.