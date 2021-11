Al via le richieste per il Bonus monopattini e bici speso tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2020. Le regole che disciplinano la misura sono state rese note, vediamo cosa stabiliscono.

Il Ministero dell’Economia ha reso noto tramite decreto del 29 ottobre le regole ufficiali per accedere al credito d’imposta di 750 euro a fronte dell’acquisto di monopattini, bici elettriche, bici muscolari, servizi di mobilità e abbonamenti al trasporto pubblico effettuato dal 1° agosto al 31 dicembre 2020. Il fondo di riferimento è di 5 milioni di euro per l’anno 2020 e il decreto fa parte delle Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19.

Destinatari del Bonus monopattini e biciclette

Il Bonus si rivolge a coloro che hanno consegnato per procedere con la rottamazione un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km e contestualmente acquistato un altro veicolo di categoria M1 nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e l’ultimo giorno di dicembre dello stesso anno. Come già detto rientrano tra le spese sostenibili l’acquisto di monopattini, bici elettriche, bici muscolari, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile e abbonamenti al trasporto pubblico.

Il mezzo rottamato, poi, dovrà essere intestato da almeno un anno allo stesso proprietario del nuovo veicolo acquistato. In alternativa è possibile intestare il mezzo nuovo ad un familiare a condizione che risulti convivente.

L’importo del credito di imposta è di massimo 750 euro e dovrà essere utilizzato entro tre anni a partire dal 2020 nella dichiarazione dei redditi. Ciò significa che la diminuzione dovrà essere richiesta entro il periodo di imposta 2022. Infine, il credito non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali riguardanti spese simili.

Massima attenzione alle verifiche

L’Agenzia delle Entrate si occuperà della verifica della legittimità di richiesta del Bonus Monopattini e bici. Qualora l’agevolazione dovesse risultare in tutto o in parte non dovuta, l’ente recupererà la somma versata. In linea generale, poi, è possibile affermare che – anche se non espressamente detto nel decreto – in relazione al bonus si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso che normalmente sono previste per le imposte sui redditi.