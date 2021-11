Guadagnare fino a 10 mila euro al mese è possibile. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le professioni più pagate.

“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro“. Questo è quanto recita l’articolo 1 della Costituzione del nostro Paese. Proprio l’attività lavorativa, d’altronde, ci permette di avere il reddito necessario per poter acquistare i vari beni e servizi di nostro gradimento.

Proprio in questo ambito non stupisce che siano in molti a desiderare di guadagnare uno stipendio alto, in modo tale da poter vivere una vita tranquilla, almeno dal punto di vista economico. In particolare interesserà sapere che vi sono alcune professioni che permettono di guadagnare dai 5 mila ai 10 mila euro al mese. Ma di quali si tratta? Entriamo nei dettagli e scopriamolo assieme.

Lavoro, guadagnare fino a 10 mila euro al mese è possibile: tutto quello che c’è da sapere

Qualche settimana fa abbiamo visto quali sono i lavori poco pagati. Una forma di schiavitù nascosta nei guadagni, che porta in molti ad accettare miseri compensi a fronte di tante ore di duro lavoro. Oggi, invece, vedremo quali sono le professioni più pagate, che permettono di portare a casa dai 5 mila ai 10 mila euro al mese.

Ebbene, tra queste si annoverano senz’ombra di dubbio dentisti e medici chirurghi, che mediamente portano a casa 6.500 euro al mese, ma possono arrivare a percepire anche cifre più alte. Particolarmente redditizio anche il settore legale, con notai e magistrati, ad esempio, che possono guadagnare più di 10 mila euro al mese.

Ma non solo, tre i lavori che permettono di guadagnare tra i 5 mila e i 10 mila euro al mese si annoverano anche quelli legati al settore finanziario, come l’analista finanziario o di gestione, ma anche il consulente finanziario, il risk manager e il financial examiner.

Per quanto riguarda il settore informatico e digitale, invece, si annoverano, ad esempio, Data Analyst ed esperti in cybersecurity che possono guadagnare più di 5 mila euro al mese. Ovviamente, sempre facendo riferimento al mondo digitale, non si possono non annoverare gli influencer che, lavorando con brand famosi, possono portare a casa cifre da urlo.

LEGGI ANCHE >>> Donne e uomini nel mondo del lavoro: la disparità è nei guadagni

Da non dimenticare poi coloro che lavorano in ambito farmaceutico, come il responsabile in ricerca e sviluppo. Un’altra professione che permette di portare a casa stipendi alti è quella del pilota d’aereo civile, che può percepire uno stipendio fino a 7 mila euro al mese.