Europ Assistance è una compagnia assicurativa sorta negli anni ‘60 del secolo scorso,. Propone interessanti formule per l’assicurazione sanitaria. Ecco tutti i dettagli.

Il nostro percorso di analisi delle più interessanti offerte nell’ambito delle polizze salute, prosegue con quanto proposto da Europ Assistance Italia.

Si tratta di un Gruppo che si colloca tra i leader globali nel settore dell’assistenza privata. Attualmente è specializzato nell’offerta di coperture assicurative nelle aree Viaggi, Auto, Casa e Famiglia, Salute.

Da rimarcare che il catalogo delle prestazioni di assistenza include coperture assicurative e servizi. Va incontro a una grande varietà di esigenze, tanto in situazioni di emergenza che nella vita quotidiana dei clienti che scelgono Europ Assistance.

Nel corso di questo articolo, intendiamo però focalizzarci sulla proposta relativa alle assicurazioni sanitarie. Come funzionano? Quali sono le caratteristiche clou? Perché sceglierle? Scopriamolo di seguito.

Europ Assistance assicurazioni sanitarie: il Gruppo

Nel sito web ufficiale della compagnia, vi sono informazioni che spiegano la nascita, l’evoluzione e la mission di Europ Assistance. Troviamo ovviamente l’ampia area dedicata alle assicurazioni sanitarie.

“Assistere i clienti in tutte le circostanze della vita, nel quotidiano e nelle situazioni di emergenza, offrendo prevenzione, protezione e assistenza nelle aree della mobilità – Viaggi e Auto – e in quelle della Salute e della Casa&Famiglia“. Queste sono le parole usate dalla compagnia, per spiegare in sintesi quella che è la mission di Europ Assistance.

Attiva dal 1963

Come accennato poco sopra, il Gruppo Europ Assistance è ai vertici mondiali nel settore dell’assistenza privata. L’anno di fondazione è il 1963. La città di fondazione è Parigi, in cui vi è tuttora la sede della capogruppo Europ Assistance Holding. Il capitale sociale è però integralmente detenuto da Assicurazioni Generali.

Da notare che la presenza in Italia di Europ Assistance è molto radicata: la compagnia fece la sua prima apparizione nella penisola nel lontano 1968. Qui è leader del mercato nazionale dell’assistenza privata.

Come indicato nel sito web ufficiale, nel corso del 1993, in linea con la direttiva CEE 84/641 che ha previsto l’assistenza come ramo assicurativo e non più come servizio, Europ Assistance è divenuta Compagnia di Assicurazioni, conseguendo l’abilitazione all’esercizio degli altri rami sinergici alla propria attività nei confronti della clientela. Vale a dire: infortuni, malattia, incendio e furto, corpi di veicoli terrestri; merci trasportate, limitatamente ai danni subiti dai bagagli; responsabilità Civile generale, perdite pecuniarie di vario genere e Tutela legale.

Europ Assistance assicurazioni sanitarie: l’assistenza

Compare nel nome e dunque non può che essere elemento caratterizzante dell’intera offerta della compagnia: Europ Assistance Italia fornisce assistenza ai suoi clienti in ogni situazione, nell’emergenza e nella vita quotidiana.

E’ sufficiente infatti una telefonata per attivare in modo immediato uomini e mezzi in tutto il globo, in virtù di un’organizzazione formata da una Centrale Operativa 24h diretta da personale qualificato, capace di gestire ogni situazione; e da una rete di assistenza composta da centri diffusi su tutto il territorio.

La presenza del Gruppo in Italia

Oggi Europ Assistance ha due sedi in Italia e più di 800 dipendenti: “Vicinanza, attenzione, servizio e disponibilità sono impegni forti per Europ Assistance, che sottolineano la sua volontà di diventare il punto di riferimento per tutti i bisogni dei clienti. Per raggiungere l’ambizione di essere la Compagnia di assistenza più affidabile al mondo, tutti i dipendenti di Europ Assistance, vivono ogni giorno il motto «you live we care“, in queste parole è spiegato dall’azienda come i valori dell’affidabilità e dell’assistenza siano pietre angolari per tutta l’attività assicurativa.

La Centrale Operativa di Europ Assistance Italia

In particolare, è la Centrale Operativa di Europ Assistance Italia il vero cuore pulsante del Gruppo. Si tratta di una tecnologica e efficace struttura, che si focalizza alla gestione delle assistenze, nella quale si combinano modernità e professionalità. Qualificata come Struttura Sanitaria dal 2013, consiste in un apparato in grado di assicurare un’assistenza integrale, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, in tutti i luoghi del mondo.

Come chiaramente indicato nel sito web ufficiale, la Centrale è composta da 20 medici, 365 operatori e ha ricevuto quasi 3 milioni di chiamate nel solo 2020.

Ma si tratta pur sempre di un Network internazionale, ossia di una rete di assistenza composta da centri diffusi in tutto il mondo, per garantire interventi immediati. Nel mondo Europ Assistance conta 40 centrali operative e un totale di 200 sedi.

In ipotesi di emergenza sono messi in atto interventi con aerei ambulanza, elicotteri, officine mobili, imbarcazioni di soccorso.

Europ Assistance Italia assicurazioni sanitarie: l’offerta

In Italia, a differenza che in altri paesi del mondo, le assicurazioni sanitarie non sono obbligatorie, bensì facoltative. Da noi infatti è operativo il SSN. Tuttavia, la scelta di sottoscrivere una polizza di questo tipo può rivelarsi una scelta opportuna ed azzeccata, per garantirsi al meglio contro imprevisti legati ad infortuni e malattie.

“Se stai cercando un’assicurazione salute che possa proteggerti in ogni situazione, Eura Salute 360° è la soluzione offerta da Europ Assistance per garantirti tranquillità in caso di imprevisti”, si trova scritto nel sito web della compagnia.

Come vedremo meglio più avanti, l’assicurazione salute Eura Salute 360° consiste infatti in una polizza ideata per tutelare il cliente in ipotesi di infortunio, malattia e per dare assistenza 24/7 nella vita quotidiana.

Attenzione al seguente dettaglio: l’assicurazione Eura Salute 360° è pagabile a rate mensili o con premio annuale, per consentire la massima flessibilità economica. In ciascun modulo è inclusa MyClinic, vale a dire la pratica app per ottenere un videoconsulto medico urgente e immediato in qualsiasi momento.

I tre pacchetti principali

Queste assicurazioni sanitarie assicurano protezione anche ai propri familiari anziani, in virtù della possibilità di optare per il modulo più adatto alle esigenze contingenti e per avere così la completa assicurazione salute per le necessità personali. In sintesi:

Eura Salute 360° protezione malattia consiste nell’assicurazione malattia che tutela il cliente in ipotesi di malattia, fornendo diaria, rimborso spese mediche e indennizzo economico;

consiste nell’assicurazione malattia che tutela il cliente in ipotesi di malattia, fornendo diaria, rimborso spese mediche e indennizzo economico; Eura Salute 360° protezione infortuni rappresenta invece l’assicurazione infortuni per il lavoro o per il tempo libero che dà rimborso spese mediche, indennizzo economico e assistenza post-infortunio;

rappresenta invece l’assicurazione infortuni per il lavoro o per il tempo libero che dà rimborso spese mediche, indennizzo economico e assistenza post-infortunio; Eura Salute 360° protezione Daily rappresenta la polizza salute che dà assistenza 24/7, consegna farmaci a domicilio, care manager, assistenza ai familiari anziani.

Vedremo ora, una ad una e nel dettaglio, il funzionamento di queste tre polizze salute.

Come funziona Eura Salute 360° Protezione Malattia

Come accennato, l’offerta di assicurazioni sanitarie da parte di Europ Assistance Italia appare piuttosto articolata, e sicuramente merita di essere considerata da vicino.

Interessante è il prodotto denominato Eura Salute 360° Protezione malattia, vale a dire la polizza pensata per proteggere il cliente e la sua famiglia.

I vantaggi di Eura Salute 360° Protezione Malattia

Esponiamo i 6 aspetti cardine della polizza in questione, per aver subito maggior chiarezza sul suo funzionamento:

Inclusa una piattaforma digitale con video-consulti medici, consegna farmaci a domicilio e cartella clinica digitale;

Assicurata l’assistenza ai familiari anziani se una malattia o un infortunio ne mettono a rischio lo stato di salute;

Assistenza a domicilio per il cliente con medici, infermieri e operatori sanitari;

Supporto economico immediatamente disponibile in ipotesi di malattie gravi, o che conducano all’invalidità, se è diagnosticata una malattia grave per la prima volta dopo la sottoscrizione della polizza;

Assistenza nel quotidiano, veloce e digitale, attraverso la piattaforma MyClinic, accessibile da pc e smartphone;

Assistenza al proprio domicilio in ipotesi di infortunio o malattia non solo per il cliente ma anche per i propri familiari con il supporto di medici, infermieri, baby sitter, colf, pet sitter e consegna farmaci.

Sopra abbiamo spiegato che l’assistenza è termine clou del servizio di questa compagnia, e ciò vale anche ovviamente per la polizza Eura Salute 360° Protezione Malattia. “Con Europ Assistance hai un aiuto concreto per gestire piccoli e grandi problemi di salute”, si trova scritto nelle pagine web della compagnia.

Ed infatti è in campo un’equipe medica capace di assistere il cliente in ogni situazione e in emergenza e una rete diffusa di strutture sanitarie convenzionate.

Eura Salute 360° Protezione Malattia: i vantaggi

Esponiamo di seguito quelli che sono i 6 vantaggi che derivano dalla sottoscrizione di questa polizza assicurativa, così come elencati riassuntivamente nel sito web Europ Assistance Italia:

Rimborso spese di ricovero

IOn ipotesi di malattia grave: se al cliente è diagnosticata per la prima volta una malattia grave a seguito della data di decorrenza della polizza, Europ Assistance Italia rimborserà le spese sostenute nel lasso di tempo in cui il cliente è ricoverato presso l’istituto di cura. In particolare, Europ Assistance rimborsa spese sanitarie e i trattamenti fisioterapici e rieducativi. Inoltre, se il cliente è ricoverato in strutture sanitarie convenzionate con Europ Assistance, la stessa compagnia pagherà direttamente le spese entro il massimale di: Euro 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo per le Gravi Malattie di Classe I; Euro 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo per le Gravi Malattie di Classe II;

Diaria per convalescenza

Per ricovero in terapia intensiva per coronavirus o altra malattia: in ipotesi di ricovero in terapia intensiva al di sopra delle 72 ore per una malattia o per una febbre pandemica, la compagnia pagherà una diaria di pari a euro 100,00 per ciascun giorno di convalescenza prescritto dal medico curante al momento delle dimissioni, fino ad un massimo di 20 giorni per sinistro e per anno assicurativo;

Assistenza al domicilio

Post dimissioni o diagnosi malattia invalidante: come accennato, è previsto l’invio di un medico al domicilio o di una autoambulanza in Italia al domicilio a seguito di consulenza medica. Prevista altresì la consegna farmaci al domicilio dopo la prescrizione da parte di un medico se il cliente non può andare a prenderli da solo. Possibile l’invio di un infermiere, colf, pet sitter e baby sitter;

Indennizzo economico

Subito attivabile, dopo la diagnosi di una malattia invalidante;

Tariffe agevolate

Con l’accesso al Network Europ Assistance: previste strutture convenzionate per visite, esami e trattamenti. Se il cliente deve compiere delle visite mediche specialistiche, degli esami diagnostici, dei trattamenti fisioterapici, delle visite o dei trattamenti odontoiatrici, potrà sfruttare il network convenzionato con la Struttura Organizzativa a tariffe economiche;

Indennità sostitutiva in ipotesi di ricovero con il SSN:

se il ricovero per grave malattia è a spese del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), e dunque il cliente non ha sostenuto spese, Europ Assistance Italia rimborserà comunque un importo corrispondente a Euro 100,00 per ciascun giorno di ricovero in istituto di cura fino ad un massimo di cento giorni per sinistro e per anno assicurativo.

Eura Salute 360° Protezione Malattia copre anche nelle circostanze delle infezioni da coronavirus. Infatti, se il Covid-19, o un’altra malattia, conducono al ricovero in terapia intensiva, Europ Assistance Italia assegna una diaria per ciascun giorno di convalescenza e assistenza per gestire la quarantena.

Ricordiamo altresì che nella relativa pagina web, è possibile ottenere un veloce preventivo, compilando il form ad hoc.

Eura Salute 360° Protezione Infortuni: come funziona

“La soluzione che ti protegge sia nel tempo libero sia durante la tua attività professionale”, ecco come viene definito il prodotto dalla stessa compagnia.

Anche questo prodotto si rivela molto interessante, per la presenza delle seguenti 6 garanzie:

Indennizzo per infortunio

La polizza comporta assistenza e un indennizzo economico immediatamente disponibile fino a 100.000 euro per lesione;

Assistenza post-infortunio

Include Care Manager, ricerca a prenotazione centri riabilitativi, ricerca negozi per presidi, supporto psicologico e adattamento abitazione/auto;

Rimborso spese mediche

Si tratta di una garanzia che fa scattare il rimborso delle spese sostenute per visite, esami e cure post infortunio. Pensiamo ad es. agli onorari dei medici e alla retta di degenza. E’ possibile anche ottenere un rimborso per le spese di adattamento abitazione/auto/riqualificazione professionale in ipotesi di invalidità permanente;

MyClinic

Incluso nella polizza: è una garanzia che consente di avere un video-consulto medico 24/7. Oltre alla cartella medica sempre a disposizione, sussiste anche il diritto ad agevolazioni;

Care manager per familiari anziani

Laddove per un infortunio il proprio familiare anziano non sia più autosufficiente e abbia bisogno di una consulenza socioassistenziale, il cliente può contattare la Struttura;

In ipotesi di necessità, prevista la consegna di farmaci al domicilio e spedizione di un medico, autoambulanza, infermiere, baby sitter, colf o pet sitter.

Insomma, anche con riferimento a questa polizza, non manca davvero nulla per garantire il cliente. E’ operativa infatti un’equipe medica capace di assistere il cliente in ogni situazione e in emergenza, e una diffusa rete di strutture sanitarie convenzionate. Mentre soluzioni assicurative come quella appena delineata sono adatte a tutti gli imprevisti legati all’infortunio.

Molto interessante appare la garanzia delle tariffe agevolate con l’accesso al network Europ Assistance Italia: se il cliente deve compiere delle visite mediche specialistiche, degli esami diagnostici, dei trattamenti fisioterapici, delle visite o dei trattamenti odontoiatrici, potrà sfruttare il network convenzionato con la Struttura Organizzativa a tariffe a costo ridotto.

Ricordiamo che anche per questa polizza, nella relativa pagina web, è possibile ottenere un veloce preventivo, compilando il form ad hoc.

Eura Salute 360° Assistenza Daily: come funziona?

Questa ulteriore polizza che rientra nell’ambito delle assicurazioni sanitarie, offerta da Europ Assistance Italia, prevede l’assistenza quotidiana per il cliente e i suoi familiari.

Anche con riferimento a questo prodotto, abbiamo una lista di garanzie ben definite, che evidenziamo qui di seguito:

Assistenza al domicilio , in ipotesi di necessità, con consegna di farmaci a casa e invio di un medico, autoambulanza, infermiere, baby sitter, colf o pet sitter;

, in ipotesi di necessità, con consegna di farmaci a casa e invio di un medico, autoambulanza, infermiere, baby sitter, colf o pet sitter; Supporto economico sempre attivabile in ipotesi di malattie gravi se è diagnosticata una malattia grave per la prima volta dopo la firma della polizza in oggetto;

sempre attivabile in ipotesi di malattie gravi se è diagnosticata una malattia grave per la prima volta dopo la firma della polizza in oggetto; Possibilità di attivare il Care Manager , nel caso in cui per una malattia e/o un infortunio un familiare anziano non sia più autosufficiente e abbia bisogno di una consulenza socioassistenziale ad hoc. Il cliente può contattare la Struttura Organizzativa che mette in moto il servizio cd. Care Manager;

, nel caso in cui per una malattia e/o un infortunio un familiare anziano non sia più autosufficiente e abbia bisogno di una consulenza socioassistenziale ad hoc. Il cliente può contattare la Struttura Organizzativa che mette in moto il servizio cd. Care Manager; Garanzia MyClinic inclusa nella polizza, che comporta di poter attivare un videoconsulto medico 24/7. Oltre ad avere la propria cartella medica sempre a disposizione, si ottiene il diritto ad agevolazioni e sconti presso strutture convenzionate. La piattaforma MyClinic consente un’assistenza veloce e digitale, accessibile da pc e smartphone.

Grazie alla sottoscrizione di questa polizza, il cliente può contare su un’equipe medica capace di assistere in ogni situazione e in emergenza, ma anche su una rete diffusa di strutture sanitarie convenzionate.

Visite e trattamenti

Spicca in particolare il vantaggio delle visite e dei trattamenti a tariffe agevolate, in virtù dell’accesso al network Europ Assistance Italia. In buona sostanza, se il cliente deve compiere delle visite mediche specialistiche, degli esami diagnostici, dei trattamenti fisioterapici, delle visite o dei trattamenti odontoiatrici, potrà contare su un network convenzionato con la Struttura Organizzativa a tariffe a costo ridotto.

Come già per le due polizze sanitarie viste sopra, anche con riferimento ad Europ Assistance Italia Eura Salute 360° Assistenza Daily, nella relativa pagina web, è possibile ottenere un veloce preventivo, compilando il form ad hoc.

Perché scegliere le assicurazioni sanitarie Europ Assistance Italia

In questo articolo abbiamo visto da vicino le polizze salute di Europ Assistance dedicate ad infortuni e malattie. Abbiamo scoperto diversi elementi che giocano a favore di una eventuale sottoscrizione.

Da notare che Europ Assistance è leader in Italia nel settore delle assicurazioni private. Il capitale è detenuto da un big come assicurazioni Generali.

La centrale Operativa di Europ Assistance Italia

Spicca la Centrale Operativa di Europ Assistance Italia, ossia il vero cuore pulsante del Gruppo. E’ una tecnologica e efficace struttura. Si focalizza sulla gestione delle assistenze. Si tratta formalmente di una ‘Struttura Sanitaria’ e consiste in un apparato capace di assicurare un’assistenza totale, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, in tutti i luoghi del pianeta. In circostanze di emergenza sono attivati interventi anche con elicotteri, aerei ambulanza e non solo.

La totale personalizzazione, anche economica

In particolare, le assicurazioni Eura Salute 360° sono personalizzate, pagabili a rate mensili o con premio annuale. Assicurano la piena flessibilità economica. Inoltre è sempre incluso MyClinic, ossia la pratica app per conseguire un video-consulto medico urgente e immediato in ogni momento.

Le 3 assicurazioni sanitarie che abbiamo visto, ossia Eura Salute 360° Protezione Malattia, Protezioni Infortuni e Daily, includono tutele per tutte le esigenze. Per esempio diaria, rimborso spese mediche e indennizzo economico. Prevista altresì l’assistenza post infortunio, la consegna di farmaci a domicilio, la figura del Care Manager. Oltre alla spesso indispensabile assistenza ai familiari anziani.

Molto interessanti i vantaggi costituiti dalle strutture convenzionate per visite, esami e trattamenti a costi agevolati. Anche questo è un ulteriore elemento di interesse.

Insomma, come abbiamo visto finora, i motivi che spingono a considerare attentamente le polizze sanitarie di Europ Assistance Italia, certamente non mancano. Al potenziale cliente spetta di scegliere quella più idonea per le proprie esigenze.