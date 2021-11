E’ in corso in questi giorni un nuovo Binance Launchpool per la criptovaluta DAR. Un particolare formato ideato da Binance per il lancio delle nuove criptovalute. In tutte le passate edizioni sono stati realizzati affari incredibili. Noi scommettiamo che sarà un altro successo!

Nelle passate edizioni le nuove criptovalute lanciate su Binance con questo formato hanno visto rialzi di migliaia di punto percentuali già pochissime ore dopo il lancio. Nessuno ha la sfera di cristallo, ma i presupposti per un nuovo successo non mancano. Scopriamo insieme che cos’è la nuova criptovaluta in arrivo e come partecipare all’evento di lancio.

La nuova criptovaluta DAR, il token di Mines of Dalarnia

Mines of Dalarnia è un gioco free-to-play di azione e avventura su Binance Smart Chain. I giocatori possono avanzare nel mondo di gioco migliorando le loro abilità e equipaggiamento per sbloccare isegreti dell’universo MoD durante la ricerca di reliquie e manufatti rari. Il gameplay principale è basato sull’estrazione mineraria, il combattimento e la raccolta di risorse.

MoD è un gioco che è veramente di proprietà degli utenti: tutte le risorse del gioco sono rappresentate come token non fungibili (se non sai cosa sono gli NFT, ne abbiamo parlato in questo articolo)e possono essere esportati e scambiati su mercati aperti.

Le transazioni sono tutte registrate sulla blockchain per garantire che non ci sia una parte centralizzata che potrebbe alterare i risultati del gioco.

Il token nativo, DAR, è il token di governance nonchè naturalmente la valuta del mondo di gioco.

Perchè DAR è così interessante?

Perchè la visione di Mines of Dalarnia è che il gioco diventi un gioco autonomo, di proprietà dei giocatori. Un’esperienza controllata e finanziata dalla sua comunità. Le caratteristiche di governance saranno disponibili per tutti i possessori di token e saranno gradualmente implementate (in particolare man mano che i token DAR saranno distribuiti) dopo che il team di sviluppo ha stabilito la sua iniziale visione centrale per il gioco.

L’idea generale alla base del modello di governance di Mines of Dalarnias è un approccio a più livelli che rifletta i ruoli di gioco consentendo a tutti i giocatori attivi di partecipare alle decisioni riguardanti la direzione che dovrà prendere il gioco.

Come partecipare al lancio del token DAR

E’ già possibile accumulare i token DAR prima che vengano lanciato sul mercato il prossimo 4 novembre. Basandoci sui precedenti lanci, pensiamo possa valerne la pena, anche perchè il formato Launchpool è -quasi- a rischio zero.

Per prima cosa è necessario essere in possesso di BNB – la criptovaluta nativa di Binance -oppure di BUSD -la stablecoin di Binance ancorata al valore del dollaro-. Dall’app di Binance dobbiamo poi poi andare nella sezione “Launchpad” e poi nella sottosezione “Launchpool”. Qui abbiamo la possibilità di aggiungere BNB e BUSD ai relativi pool . Si tratta, semplicemente, di un “fondo” ai cui partecipanti saranno distribuiti i token DAR ogni ora.

La data da segnare sul calendario è il prossimo 4 novembre, quando la nuova criptovaluta sarà finalmente listata e lanciata sul mercato. Noi siamo pronti a scommettere che saranno fuochi d’artificio!

Riteniamo invece quantomeno avventato l’acquisto a mercato del token il giorno del lancio. E’ facilmente prevedibile una volatilità estrema, pertante l’acquisto ci esporrebbe a un rischio altissimo, forse insensato.

Quanto riportato nell’articolo non è in alcun modo da intendersi come consiglio finanziari. Investire in criptovalute espone sempre al rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito.