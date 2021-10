Binance firma una partnership pluriennale con la Lazio. Annunciato anche un nuovo evento Launchpad dedicato. La criptovaluta protagonista sarà proprio il “fan token” della squdra italiana. Nel precedente Launchpad gli investitori hanno realizzato oltre il 6.000% in poche ore. Un successo destinato a ripetersi?

Un altro felice risveglio per gli investitori di BNB, la criptovalute nativa dell’exchange Binance. Proprio oggi è stato annunciato un nuovo evento Launchpad, il ventiduesimo della giovane storia dell’exchange.

L’evento launchpad segue l’annuncio del nuovo accordo di partnership con la squadra italiana di calcio Lazio.

In questo articolo abbiamo descritto l’incredibile successo dell’ultimo evento di questo tipo, che ha segnato un nuovo incredibile record. Questo ci fa essere piuttosto ottimisti anche per questo nuovo evento. Vi avevamo promesso che sareste stati i primi e sapere come e quando poter partecipare alla nuova edizione del Launchpad. Eccoci, dunque!

Il fan-token LAZIO su Binance

Con i fan token, gli investitori possono accedere a contenuti esclusivi e partecipare ad altre attività proposte dalla propria squadra del cuore, ad esempio mini-giochi in realtà aumentata. Soprattutto, i titolari dei fan token possono anche votare su decisioni (principalmente di minore importanza, al momento) relative ai loro club.

Questi token fan finora erano stati creati da una piattaforma crittografica chiamata Socios. Citando direttamente il sito web di Socios, i token dei fan “ti danno lo status di un vero influencer. Fatti avanti e aiuta la tua squadra a prendere le decisioni giuste votando su tutti i loro sondaggi ufficiali…” Anche altre squadre italiane come Juventus, Inter e Milan hanno i loro fan token. Come altre criptovalute a bassa capitalizzazione, i token fan sono asset dal valore estremamente volatile e hanno pochissimo storico. Pertanto l’investimento in questi strumenti richiede cautela e potrebbe non essere sensato nella maggioranza dei casi. Per gli appassionati di calcio e tecnologia, invece, un domani potrebbero rivelarsi delle proprietà digitali in grado di regalare molte soddisfazioni e avvicinando i fan alla vita sportiva del proprio club del cuore. Per il nuovo token della Lazio, il funzionamento dovrebbe essere del tutto simile.

Binance Launchpad, come partecipare all’evento dei record

Nel mondo degli investimenti, si sa, non esistono garanzie. Tuttavia, Binance e il buon CZ – co-founder e CEO- hanno creato un sistema di lancio dei nuovi token che finora non ha mai lasciato delusi gli investitori. Nelle scorse edizioni, i token protagonisti dei launchpad hanno realizzato incredibili rialzi il giorno del lancio. Parliamo di rialzi dell’ordine del 5.000% in poche ore. Naturalmente non ci si può aspettare di aggiudicarsi un’alta allocazione di questi token al prezzo iniziale, a meno di non impiegare grossi capitali. Tuttavia, partecipare e semplice ed è comunque possibile farlo anche con piccolissimi capitali. Potrebbe quindi valerne la pena capire come funziona e poi ragionare se possa fare al caso nostro.

Se non siete iscritti a Binance, per partecipare è necessario registrarsi e verificare l’account. Per farlo è necessario fornire un’adeguata documentazione. Il processo potrebbe richiedere qualche giorno, quindi la partecipazione a questo evento non è purtroppo garantita.

Se avete già un account verificato, ottime notizie! Per partecipare, non vi resta che accumulare qualche BNB (su questo punto raccomandiamo estrema cautela. Si tratta di una delle criptovalute di maggiore successo, ma anche una delle più volatili pertanto il controvalore in dollari potrebbe subire importanti variazioni).

Come aggiudicarsi i nuovi token al prezzo di lancio

Binance calcolerà la media dei BNB detenuti a partire dalle ore 2:00 del 14 ottobre fino alle ore 2:00 del 21 ottobre.

Il 21 ottobre:

Dalle ore 8:00, per 4 ore, si potranno sottoscrivere i BNB che si vuole utilizzare(l’importo massimo è pari alla media calcolata come indicato sopra).

Alle ore 12:00, sapremo quanti dei nostri BNB saranno scambiati con la nuova criptovaluta al prezzo di lancio. E’ impossibile sapere in anticipo la nostra allocazione. Per farsi un’idea, nella scorsa edizione per ogni BNB sottoscritto sono stati allocati circa 0,42$ nella nuova criptovaluta. Pochi secondi dopo il lancio era cresciuta di oltre il 5.000%.

Alle ore 13:00 riceveremo nel nostro wallet la nuova criptovaluta, nella quantità determinata dai precedenti punti.

L’orario di listing non è certo, ma normalmente alle ore 14:00 iniziano gli scambi. Potremo quindi vendere liberamente la nostra criptovaluta della Lazio.

Nelle scorse edizione il valore iniziale è schizzato di alcuni migliaia di punti percentuale pochi secondi dopo il lancio.

Buon divertimento!

Quanto riportato nell’articolo non è in alcun modo da intendersi come consiglio finanziario. Ricordiamo che l’investimento in criptovalute espone sempre al rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito. Fate sempre le vostre ricerche prima di investire.