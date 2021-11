Un altro incredibile numero, stavolta persino al di sopra delle più rosee previsioni. E’ stato l’evento di lancio di maggiore successo firmato Binance. La criptovaluta LAZIO, il fan token della squadra di serie A, ha visto un impressionante rialzo passando da 1$ a 100$ in pochi secondi.

Vi avevamo avvisati. Binance Launchpad, il formato di lancio delle nuove criptovalute sull’exchange Binance, ci ha abituato a numeri incredibili, quasi difficili da credere. Ne avevamo parlato in questo articolo. A fine giornata, possiamo affermare che quanto successo oggi ha superato anche le più rosee aspettative degli investitori. Alle ore 13 di oggi Binance ha distribuito i token LAZIO ai possessori di BNB che hanno partecipato secondo le regole del formato Subscription Launchpad. I Bnb allocati sono stati scambiati per un valore pari a 1$ per ogni token LAZIO. Avete seguito le nostre istruzioni, vero?

Un successo annunciato

Sicuramente, molti non avranno creduto ai propri occhi. Eppure sul grafico della coppia LAZIO/USDT la primissima candela si è fermata a 100$ tondi tondi. Inoltre, come dichiarato dal CEO Cz su Twitter quest’ultimo launchpad con protagonista la criptovaluta della Lazio ha visto la maggior partecipazione della storia con 225.483 -fortunati- partecipanti totali. Per ogni BNB allocato, sono stati distribuiti 0,48 token della nuova criptovaluta.

Naturalmente, pochissimi sono riusciti a vendere durante quel picco. Nei minuti successivi infatti LAZIO si è assestata tra i 25 e i 40$, chiudendo la giornata nella parte bassa di quell’area.

Eravamo ottimisti per questo evento -difficile non esserlo- e possiamo dire che sì, è stato un successo a dir poco travolgente. Binance si conferma come una piattaforma in grado di regalare forti soddisfazioni. Forse un pò ostica per un neofita e con qualche ‘problema’ con alcuni regolatori (in corso di risoluzione), ma senz’altro meritevole di essere approfondita e sfruttata da tutti i cripto-investitori. Su queste pagine rimarrete sempre aggiornati sul mondo Binance e su eventi come questo.

Quanto riportato nell’articolo non è da intendersi in alcun modo come consiglio finanziario. Investire in criptovalute può comportare la perdita, anche integrale, del capitale investito.